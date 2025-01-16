Скоро мы узнаем, кто друзья Трампа в Украине

Если все же президента Украины Зеленского и его друга-Ермака не успеют пригласить на инаугурацию Президента США Трампа 20 января 2025 года, то Офису президента ничего не остается, как только внимательно отследить, кто из граждан Украины, вместо них будет приглашен в Вашингтон на инаугурацию.

В качества "наказания" таких нахальных граждан, которые окажутся на инаугурации Трампа раньше Зеленского, можно будет несколько месяцев не приглашать на неофициальные мероприятия в Офис президента и лишить их финансовой тайны на территории Украины для справедливого обнаружения коррупционных деяний.