Скільки триватиме холодна погода в Україні: прогноз
Дорогі кияни!
Хто мерзне, трясеться від холоду і вдома, і на вулиці, слабкодухо позирає на любовно вже спаковані зимові речі, на довший пуховик і - о ні! - на шапку - для вас ця прогностична інформація.
Найближчими днями холод нікуди не подінеться. І це краще знати, ніж не знати)
Ну, як холод? Не мороз, звичайно, але й суттєвих зсувів у бік відчутного потепління не видно. Поки що.
Я ж сама завжди кажу, що найімовірніші прогнози погоди на добу-три доби.
Далі - тенденція.
Але й тенденція має право на синоптичне життя. З подальшими уточненнями.
Тому.
Холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня.
Та ще й з періодичними дощами!
Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях - дощ не йтиме ж цілодобово.
Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля.
Але ті ж таки прояснення можуть бути небезпечними вночі, коли повітря вихолоджуватимуться, не прикрите хмарами, ймовірно до заморозків на ґрунті.
За попередніми прогнозами, реальне потепління очікується з 20-го травня. Внизу - прогностична діаграма.
А поки що не перемерзайте, не соромтеся пуховика, теплішого взуття і навіть шапки!
Весна все одно ж прийшла, бузок із каштанами зацвіли!
І тепло неодмінно порожевить наші підмерзлі носи і щоки)