Скандинави отримують прямі зимові рейси до Пхукета для швидшого доступу до пляжів Таїланду

З грудня 2025 року мандрівники зможуть літати без пересадок із Скандинавії до Пхукета, популярного місця в Південно-Східній Азії для зимового відпочинку, разом із Norse Atlantic Airways. Вильоти зі стокгольмського аеропорту Арланда (ARN) розпочнуться 4 грудня, а з аеропорту Осло Гардермуен (OSL) — 8 грудня. Обидва маршрути діятимуть раз на тиждень протягом зимового сезону, що відображає великий інтерес до подорожей у теплі краї з Північної Європи.

Цього сезону мандрівники зі Швеції та Норвегії зможуть уникнути звичних пересадок і дістатися до Пхукета більш прямим шляхом. Очікується, що прямі рейси відповідатимуть потребам різних типів мандрівників, зокрема:

сімей, які шукають зручні подорожі на відпочинок;

пенсіонерів, які прагнуть тривалого перебування в теплішому кліматі;

довгострокових відвідувачів, таких як цифрові кочівники або ті, хто втікає від зими.

"Запуск прямих рейсів з Осло та Стокгольма до Пхукета є свідченням цієї довіри — і нашої обіцянки зробити далекі подорожі більш доступними, комфортними та надихаючими. З цими новими маршрутами ми продовжуємо нашу місію з’єднувати континенти з духом дослідження, який завжди був частиною нашого скандинавського ДНК", — Бйорн Торе Ларсен, генеральний директор Norse Atlantic Airways.

Завдяки новим рейсам відвідувачі матимуть легший доступ до найпопулярніших природних і прибережних пам’яток Пхукета. Серед них — пляж Фрідом, відомий своїм відокремленим розташуванням і чистою водою, що знаходиться лише за коротку поїздку від Патонга. Ще однією привабою є Великий Будда — 45-метрова статуя на вершині пагорба, що пропонує панорамні краєвиди південного Пхукета. Для любителів морської природи острів Корал (Ко Хае), доступний на човні, пропонує тихі місця для снорклінгу та пляжних розваг.

Ці рейси забезпечують мандрівникам зручніший шлях до місць за межами узбережжя Пхукета. Неподалік від узбережжя, у заповіднику слонів Пхукета, відвідувачі можуть отримати етичний досвід спостереження за врятованими слонами, які живуть природно і мирно в захищеному середовищі. Щовихідних нічний ринок Нака заповнюється людьми, які куштують вуличну їжу та оглядають вироби ручної роботи, що розповідають історію цього регіону.

Етичні враження від дикої природи чекають на Пхукеті. Джерело: unsplash Етичні враження від дикої природи чекають на Пхукеті. Джерело: unsplash

З ширшої туристичної перспективи ці прямі рейси відображають тенденцію до спрощених далеких подорожей, що відповідають зміненим уподобанням мандрівників. Скорочення часу подорожі та зменшення клопоту, ймовірно, допоможуть скандинавським мандрівникам краще планувати поїздки та можуть сприяти зростанню туризму до Таїланду. Більше авіакомпаній, які зосереджуються на прямих сезонних маршрутах, означає, що мандрівники можуть насолоджуватися швидшими та гнучкішими подорожами до віддалених місць.