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Війна в Україні

Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?

Кирило Сазонов

Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?
Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?

Друзі, по Покровську коротко. Ця ділянка фронту сьогодні справді ключова. І тут справді визначиться дуже багато на перспективу. Що маємо сьогодні. До Покровська супротивник проривався давно і завзято. Але у лобовий штурм йти все-таки не наважувалися. Їм вдалося зосередити там живою силою від 50 до 70 тисяч. Для порівняння, у найгарячіший період на штурмі Авдіївки у них там було від 100 до 120 тисяч.

Отже, лобовий штурм агломерації Покровськ-Мирноград міг стати порталом на концерт Кобзона для більшості угруповання окупантів без реального результату. Тому вони й розпочали операцію з оточення цих двох міст із півночі та півдня. На другому, Південному напрямку, противнику вдалося досягти успіху і просунутися досить далеко. На Північному фасі помітних результатів немає. Мінімальний поступ з великими втратами, який не дозволяє навіть мріяти про "охоплення" міста.

Варіантів було два. Перекинути частину угруповання з південного фасу на північ для просування там. Ті, хто залишився на півдні йти у глуху оборону. Діяти одразу на двох напрямках не було достатніх сил, а резерви йдуть на компенсацію втрат. Це до питання про кількість у противника цих резервів. Посилити один напрямок і не послаблювати другий під Покровськом нічим.

Противник вибрав інший сценарій. Північна частина групи продовжує штурми без надії на результат, просто утримуючи там наші сили оборони. А Південна стає основною та ударною. Тепер, як ви бачите по карті, вони мають два варіанти. Штурмувати Покровськ з півдня та одночасно прориватися далі, щоб перерізати трасу на Павлоград. Логістика при обороні – ключове питання.

Є й інший варіант, не менш спокусливий – відкласти Покровськ, який, за великим рахунком, нічого не вирішує. І просуватись на Південь, створюючи велику загрозу для ЗСУ ризиком створення великого казана на Курахівському напрямку. Всі розповіді про наступ на Павлоград і Дніпро – маячня.

Чи може противник розвивати обидва ці варіанти одночасно? Ні. Ресурсів не вистачить. Судячи з того, що від оточення Покровська з півночі відмовилися саме через брак резервів. Зараз працюють за першим сценарієм – штурмують Покровськ із Півдня.

Ну, у нашому Генштабі теж є карти і дії противника напевно прорахували. Ідеальний сценарій – вимотати його в обороні Покровська, змусити зосередити там максимум резервів і обрізати це щупальце повністю. Такий розгром дасть змогу ЗСУ перейти у контрнаступ і почати звільнення Донецької області. Ключове питання для нас таке саме, як і для противника. Резерви особового складу і техніки. Протягом зимової кампанії ми побачимо, як розвиватимуться події...

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