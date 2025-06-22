Штати вдарили по союзнику Росії: чи приступить тепер Москва до промислового знищення українських міст

Те, що Штати вдарили по союзнику Росії і та ніяк не відреагувала - це очевидний плюс. Але враховуючи, що технології виготовлення Шахедів передані Росії, іран уже виконав програму максимум для нашої війни.

Ключове запитання, яке зараз існує: чи скористається Москва аргументами США та Ізраїлю, аби приступити до промислового знищення українських міст, аргументуючи це тим, що, мовляв, під Одесою, Києвом, Харковом чи Житомиром збирають "брудну бомбу"? Мова йде саме про процес виправдання потенційних терористичних актів, які тепер запросто можна списати на "тактику американців".

Також є ще один момент, який може повпливати на нашу війну. І це ціна нафти. Яка впливає на процес запущення/не запущення додаткових санкцій щодо РФ. Для Путіна ціна нафти - це гроші на війну. Не буде порогу по ціні закупівлі - РФ матиме чим наповнювати воєнний бюджет.

Підсумовуючи, можна сказати, що Історія навколо Ірану відкриває ще більше варіативностей щодо майбутнього устрою світу, ніж це було до цієї ночі.