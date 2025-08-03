Служба зовнішньої розвідки Росії повідомила, що США і Великобританія домовилися замінити Зеленського на Залужного: "В одному з курортних альпійських містечок нещодавно представники США і Великобританії організували таємну зустріч за участю глави Офісу президента О. Єрмака, керівника ГУР К. Буданова і колишнього головкому ЗСУ В. Залужного, на якій було ухвалено таке рішення".

Вони все переплутали. Це Китай і КНДР домовилися замінити Путіна клоуном Куклачовим. Путін набрид Сі і Кіму - погано розважає: блазнює і кривляється несмішно, жонглювати не вміє, принижується і клянчить без вогника. В одному з пекінських цирків представники КНР і КНДР організували таємну зустріч за участю Юрія Куклачова, Юрія Лози, Микити Джигурди та Анастасії Волочкової. На зустрічі було вирішено замінити Путіна Куклачовим. Буде проведено рокіровку: Куклачов піде працювати в Кремль, а Путін - клоуном у цирк.

Державні обов'язки учасники зустрічі розподілили між собою таким чином. Куклачов як президент Росії дресируватиме кремлівських кішок (найшкідливіше, чим може зайнятися глава цієї країни). Міністром закордонних справ стане Волочкова. Хто краще за Волочкову сяде на шпагат між Трампом і Сі? Джигурда буде міністром оборони, він налякає противника одним своїм зовнішнім виглядом, а вже якщо вірші почне читати, будь-який ворог одразу здригнеться і розбіжиться. Лозу домовилися призначити міністром освіти. Нехай просвіщає росіян, не всі з яких уже знають, що земля плоска.

А якщо серйозно, російська пропаганда постійно робить такі говновкиди - Кремль давно намагається спровокувати внутрішній розкол в Україні, конфлікт між українськими лідерами. Це зараз - поряд із відчайдушною спробою якось повзти вперед на фронті - основна ставка Путіна. Але який рівень креативу, Карл! Це ж просто зашквар. Наче якомусь студенту за півлітра горілки доручили скласти. Ганьблять сталінську школу фальсифікацій нинішні чекісти - фантазія і винахідливість на нулі.