Секрет приготування ідеального рису: не стане кашею і не буде прилипати до каструлі
Секрет приготування ідеального рису: не стане кашею і не буде прилипати до каструлі
Під час приготування рису досить часто господині стикаються з певними проблемами. Він може перетворитися на кашу, залишитися недовареним або прилипнути до стінок каструлі. Щоб отримати смачний гарнір, потрібно враховувати декілька важливих моментів.
У цьому випадку значущу роль відіграють якість рису (його сорт) та правильна послідовність етапів. Секрети приготування вдалого гарніру розкривають "Найпростіші Рецепти".
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Як зварити смачний рис
Нам знадобиться:
- рис – 1 ст.;
- часник – 2 зуб.;
- олія рослинна – 3 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- спеції (прованські трави, паприка перець чорний) – за смаком;
- вода.
Приготування:
- Візьміть пропарений або довгозернистий рис, який ідеально підходить для цього рецепту. Перед використанням ретельно промийте його до прозорості води.
- Після промивання, довгозернистий рис потрібно відцідити через сито, а пропарений – залишити на кілька хвилин у воді.
- Підготуйте часник, очистивши його та нарізавши на тонкі шматочки.
- Розігрійте олію на сковороді, додайте часник та обсмажте до золотистої скоринки, потім вийміть його.
- На сковороду висипте рис, добре перемішайте та на слабкому вогні обсмажте протягом декількох хвилин.
- Приправте сіллю та перцем, додайте улюблені спеції та знову перемішайте.
- Залийте гарячою водою так, щоб вона лише незначно покривала рис, та перемішайте.
- Закрийте сковороду кришкою та доведіть рис до повної готовності.
Раніше ми розповідали, як варити рис, щоб він вийшов набагато ситнішим та смачнішим.
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