Секрет приготування ідеального рису: не стане кашею і не буде прилипати до каструлі

Під час приготування рису досить часто господині стикаються з певними проблемами. Він може перетворитися на кашу, залишитися недовареним або прилипнути до стінок каструлі. Щоб отримати смачний гарнір, потрібно враховувати декілька важливих моментів.

У цьому випадку значущу роль відіграють якість рису (його сорт) та правильна послідовність етапів. Секрети приготування вдалого гарніру розкривають "Найпростіші Рецепти".

Читайте також: Який рис краще обрати для плову – шліфований чи нешліфований

Як зварити смачний рис

Нам знадобиться:

рис – 1 ст.;

часник – 2 зуб.;

олія рослинна – 3 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

спеції (прованські трави, паприка перець чорний) – за смаком;

вода.

Приготування:

Візьміть пропарений або довгозернистий рис, який ідеально підходить для цього рецепту. Перед використанням ретельно промийте його до прозорості води. Після промивання, довгозернистий рис потрібно відцідити через сито, а пропарений – залишити на кілька хвилин у воді. Підготуйте часник, очистивши його та нарізавши на тонкі шматочки. Розігрійте олію на сковороді, додайте часник та обсмажте до золотистої скоринки, потім вийміть його. На сковороду висипте рис, добре перемішайте та на слабкому вогні обсмажте протягом декількох хвилин. Приправте сіллю та перцем, додайте улюблені спеції та знову перемішайте. Залийте гарячою водою так, щоб вона лише незначно покривала рис, та перемішайте. Закрийте сковороду кришкою та доведіть рис до повної готовності.

Раніше ми розповідали, як варити рис, щоб він вийшов набагато ситнішим та смачнішим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!