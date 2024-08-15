СБУ взяла одночасно найбільшу кількість полонених за всю війну

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Саме стільки полонених військовослужбовців 488 гвардійського мотострілецького полку та підрозділу "Ахмат" було взято в полон в Курській області)

Це результат роботи тривалої спецоперації ЦСО "А" СБУ

Тут важливо, що це найбільше за всю війну за кількістю одномоментне взяття в полон ворога.

Було захоплено бетонований та добре укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

Боєприпасів та провізії було більш ніж достатньо та очевидно вони не збиралися здаватись в полон!

Але не склалося…..