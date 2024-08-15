СБУ взяла одновременно наибольшее количество пленных за всю войну

102

Именно столько пленных военнослужащих 488 гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат" были взяты в плен в Курской области.

Это результат работы продолжительной спецоперации ЦСО "А" СБУ

Здесь важно, что это самое большое за всю войну по количеству сиюминутное взятие в плен врага.

Был захвачен бетонированный и хорошо укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного склада, столовой, оружейной и даже куполой.

Боеприпасов и провизии было предостаточно и очевидно они не собирались сдаваться в плен!

Но не сложилось….