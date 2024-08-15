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Война в Украине

СБУ взяла одновременно наибольшее количество пленных за всю войну

Иван СтупакИван Ступак

СБУ взяла одновременно наибольшее количество пленных за всю войну
СБУ взяла одновременно наибольшее количество пленных за всю войну

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Именно столько пленных военнослужащих 488 гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат" были взяты в плен в Курской области.

Это результат работы продолжительной спецоперации ЦСО "А" СБУ

Здесь важно, что это самое большое за всю войну по количеству сиюминутное взятие в плен врага.

Был захвачен бетонированный и хорошо укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного склада, столовой, оружейной и даже куполой.

Боеприпасов и провизии было предостаточно и очевидно они не собирались сдаваться в плен!

Но не сложилось….

Источник:facebook.com

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