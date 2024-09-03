Санкційні втрати Росії: нафтова криза зростає

• 1 •

Московський НПЗ зупинив половину потужностей після удару українських дронів.

Завод, що належить "Газпром нефті", забезпечує кожен третій проданий літр бензину у Москві та є найбільшим постачальником гасу для столичних аеропортів, був змушений зупинити комбіновану установку переробки нафти Євро+.

На установці потужністю 6 млн тонн нафти на рік сталася пожежа і було пошкоджено один із трубопроводів після того, як вранці 1 вересня на обладнання впав безпілотник.

На ремонт установки піде приблизно 5-6 днів, і завод планує перезапустити її до кінця цього тижня. На час ремонту НПЗ він скоротить виробництво та продаж палива.

Минулого року МНПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти і випустив 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн дизпалива, а також 0,9 млн тонн авіагасу.

• 2 •

Борги росіян за кредитними картками різко зросли і досягли майже 5 трлн рублів.

Росіяни різко збільшили борги за кредитними картками: за підсумками липня загальний обсяг заборгованості досяг рекордних 4,8 трлн руб., що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому кількість відкритих кредитних карток за рік зросла не такою суттєвою – на 16%, до 82 млн. Одночасно з цим підскочив рівень простроченої заборгованості. За підсумками липня обсяг боргів, що не обслуговуються, від 90 днів і більше зріс майже на третину, до 579 млрд руб., а кількість таких карт збільшилася на чверть, до 7 млн.

Загальна сума боргів Росіян за кредитними картками склала 3,9 трлн руб., а кількість виданих карток зросла за рік на 11%, до 94 млн. Обсяг простроченої заборгованості на кінець липня збільшився на 15%, до 459 млрд руб. У термін не обслуговувалися 7 млн ​​карт.

Роздрібне кредитування зростає, оскільки у суспільстві зберігаються високі інфляційні очікування. При цьому Росіяни готові витрачати в борг на тлі збільшення наявних доходів і макроекономічної невизначеності.

• 3 •

Зовнішнє управління російської компанії у Німеччині буде продовжено.

У новій заяві міністерства економіки Німеччини наголошується, що зовнішнє управління активами російської національної компанії "Роснефть" буде продовжено до 10 березня наступного року.

Рішення про продовження контролю над компаніями Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH прийнято у рамках забезпечення надійності постачання та впевненості у завершенні процесу продажу Rosneft Deutschland як планувалося. Це продовження вважається за необхідне, щоб з мінімальними ризиками забезпечити нормальне функціонування поставок на території Берліна та Бранденбурга.

Два роки тому уряд ФРН передало управління компаніям Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing GmbH Федеральному мережевому агентству Німеччини, встановивши контроль над PCK у Шведті, Miro у Карлсруе та Bayernoil у Вогбурзі.

Уряд Німеччини утримується від націоналізації активів російської компанії та сподівається, що до кінця цього року "Роснефть" продасть свої активи.

• 4 •

Росія почала купувати доларові банкноти в Африці.

Росія придбала в африканської держави Руанда готівкові долари на суму $29 млн 210 тис. Це випливає із закритих даних російської митної статистики.

Вся сума була куплена у рамках однієї угоди у січні 2024 року. Продавцем виступило міністерство оборони Руанди, а покупцем – "Рособоронекспорт", який є єдиним державним посередником торгівлі продукцією військового призначення.

Згідно з митною декларацією, у поставці були банкноти номіналом 100 доларів, а їхня загальна вага склала 292,1 кг.

Це невелика частина готівки, яка була ввезена до Росії після того, як США та ЄС у березні 2022 року заборонили постачати в країну свої банкноти.

Лише за два з половиною роки війни у Росію було імпортовано близько 2,3 млрд готівкових доларів та євро.

• 5 •

Російські банки стали просити підтвердження прийому грошей у Китаї.

У міру ускладнення розрахунків із Китаєм окремі російські банки стали просити імпортерів, які бажають відправити платіж до КНР, письмове запевнення, що місцевий банк точно прийме гроші.

Щоб заздалегідь дізнатися про долю платежу, китайський постачальник зв'язується з менеджером свого банку, описує деталі і запитує, чи той прийме гроші.

Основною причиною стає загроза підпадання банків під вторинні санкції.

• 6 •

Путін запропонував Монголії знижки на паливо та газ в обмін на трубопровід до Китаю.

Росія розглядає можливість постачання до Монголії "дешевого газу" у разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".

Також ведеться підготовка міжурядової угоди щодо постачання Монголії нафтопродуктами зі знижкою.

2 вересня Путін вперше за 5 років прилетів з офіційним візитом до Монголії – країни, через територію якої має пройти трубопровід "Сила Сибіру-2".

Нова труба проєктною потужністю 50 млрд кубометрів на рік, за задумом Кремля, могла б замінити "Газпрому" втрату європейського газового ринку, куди до війни компанія качала понад 150 млрд кубометрів газу на рік.

• 7 •

Китайський виробник легкових автомобілів Chery вперше зайняв перше місце в опублікованому Forbes рейтингу найбільших іноземних компаній у Росії за підсумками 2023 року. Виторг компанії склав 590,3 млрд рублів.

На другому місці рейтингу розташувався японський виробник тютюнових виробів JT Group з виручкою 480 млрд рублів.

Трійку лідерів із сукупним виторгом 440,2 млрд рублів замикає американська тютюнова компанія Philip Morris International.

До десятки компаній також увійшли PepsiCo (338 млрд руб.), Great Wall Motor (323 млрд руб.), Auchan Retail/Elo (275,5 млрд руб.), Raiffeisen Bank International (252,1 млрд руб.), Metro (225,8 млрд руб.), Nestle (210 млрд руб.), Geely Automobile (199,6 млрд руб.).

• 8 •

Сбербанк РФ стверджує, що бізнес в Індії процвітає, незважаючи на західні санкції.

Сбербанк обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії. У 2023 році обсяг торгівлі Росії з Індією майже подвоївся і сягнув $65 млрд. Країна стала великим імпортером російської нафти після запровадження західних санкцій.

Сбербанк знаходиться під західними санкціями і тому не може здійснювати операції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. Однак, в Індії банк не має жодних проблем.

За словами представників Сбербанку, операції в рублях та рупіях проходять без збоїв, 90% з них займають лише кілька годин. Це різко контрастує з іншими торговими партнерами, як-от Китай.

Зростання індійського експорту до Росії допомогло вирішити проблему надлишку рупій у російських компаній, що перешкоджало двосторонній торгівлі у 2023 році, оскільки рупії використовувалися для оплати імпорту з Індії.

Профіциту рупій більше немає, але для досягнення збалансованої торгівлі Індії все ще необхідно збільшити експорт до Росії у 10 разів.

• 9 •

Союзники України очікують на швидке постачання Іраном ракет до Росії.

Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом поставить балістичні ракети до Росії – це може спричинити швидку відповідь з боку союзників України.

Іран надав Росії сотні безпілотників під час двох з половиною років військового конфлікту, але потенційне постачання балістичних ракет ознаменувало б тривожний розвиток конфлікту.

США та інші союзники з Організації Північноатлантичного договору неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку і робили дипломатичні зусилля, щоб запобігти цим діям. Арсенал балістичних ракет Москви включає російське і менш точне північнокорейське обладнання.

Союзники України тим часом намагаються виконати обіцянки, дані раніше цього року, щодо зміцнення систем ППО країни. Декілька союзників по НАТО досі не виконали зобов'язання, підтверджені на саміті альянсу у Вашингтоні у липні.

Передача балістичних ракет Росії, ймовірно, буде зустрінута додатковими санкціями щодо Ірану, але їхня ефективність буде невизначеною, враховуючи низку заходів, уже спрямованих проти Тегерана.

• 10 •

Азербайджан успішно заміщає Росію на ринку газу.

Державна нафтова компанія Азербайджану Socar з 1 вересня почала постачати газ до Хорватії.

Хорватія стала десятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

"Поставки азербайджанського газу до Хорватії напередодні зимового сезону стало результатом успішної співпраці урядів Азербайджану та Хорватії. Поставки здійснюються за допомогою компанії PPD і MET Group", – сказано у повідомленні компанії.

Водночас компанія не уточнила обсяги азербайджанського газу, що поставляється до Хорватії.

Азербайджанський газ може замінити російський, який транспортується до Європи територією України.

У липні Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням поставляти природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

• 11 •

Україна запровадила нові санкції проти авіагалузі РФ.