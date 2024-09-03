Санкционные потери России: нефтяной кризис растет
• 1 •
Московський НПЗ зупинив половину потужностей після удару українських дронів.
- Завод, що належить "Газпром нефті", забезпечує кожен третій проданий літр бензину у Москві та є найбільшим постачальником гасу для столичних аеропортів, був змушений зупинити комбіновану установку переробки нафти Євро+.
- На установці потужністю 6 млн тонн нафти на рік сталася пожежа і було пошкоджено один із трубопроводів після того, як вранці 1 вересня на обладнання впав безпілотник.
- На ремонт установки піде приблизно 5-6 днів, і завод планує перезапустити її до кінця цього тижня. На час ремонту НПЗ він скоротить виробництво та продаж палива.
- Минулого року МНПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти і випустив 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн дизпалива, а також 0,9 млн тонн авіагасу.
• 2 •
Борги росіян за кредитними картками різко зросли і досягли майже 5 трлн рублів.
- Росіяни різко збільшили борги за кредитними картками: за підсумками липня загальний обсяг заборгованості досяг рекордних 4,8 трлн руб., що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- При цьому кількість відкритих кредитних карток за рік зросла не такою суттєвою – на 16%, до 82 млн. Одночасно з цим підскочив рівень простроченої заборгованості. За підсумками липня обсяг боргів, що не обслуговуються, від 90 днів і більше зріс майже на третину, до 579 млрд руб., а кількість таких карт збільшилася на чверть, до 7 млн.
- Загальна сума боргів Росіян за кредитними картками склала 3,9 трлн руб., а кількість виданих карток зросла за рік на 11%, до 94 млн. Обсяг простроченої заборгованості на кінець липня збільшився на 15%, до 459 млрд руб. У термін не обслуговувалися 7 млн карт.
- Роздрібне кредитування зростає, оскільки у суспільстві зберігаються високі інфляційні очікування. При цьому Росіяни готові витрачати в борг на тлі збільшення наявних доходів і макроекономічної невизначеності.
• 3 •
Зовнішнє управління російської компанії у Німеччині буде продовжено.
- У новій заяві міністерства економіки Німеччини наголошується, що зовнішнє управління активами російської національної компанії "Роснефть" буде продовжено до 10 березня наступного року.
- Рішення про продовження контролю над компаніями Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH прийнято у рамках забезпечення надійності постачання та впевненості у завершенні процесу продажу Rosneft Deutschland як планувалося. Це продовження вважається за необхідне, щоб з мінімальними ризиками забезпечити нормальне функціонування поставок на території Берліна та Бранденбурга.
- Два роки тому уряд ФРН передало управління компаніям Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing GmbH Федеральному мережевому агентству Німеччини, встановивши контроль над PCK у Шведті, Miro у Карлсруе та Bayernoil у Вогбурзі.
- Уряд Німеччини утримується від націоналізації активів російської компанії та сподівається, що до кінця цього року "Роснефть" продасть свої активи.
• 4 •
Росія почала купувати доларові банкноти в Африці.
- Росія придбала в африканської держави Руанда готівкові долари на суму $29 млн 210 тис. Це випливає із закритих даних російської митної статистики.
- Вся сума була куплена у рамках однієї угоди у січні 2024 року. Продавцем виступило міністерство оборони Руанди, а покупцем – "Рособоронекспорт", який є єдиним державним посередником торгівлі продукцією військового призначення.
- Згідно з митною декларацією, у поставці були банкноти номіналом 100 доларів, а їхня загальна вага склала 292,1 кг.
- Це невелика частина готівки, яка була ввезена до Росії після того, як США та ЄС у березні 2022 року заборонили постачати в країну свої банкноти.
- Лише за два з половиною роки війни у Росію було імпортовано близько 2,3 млрд готівкових доларів та євро.
• 5 •
Російські банки стали просити підтвердження прийому грошей у Китаї.
- У міру ускладнення розрахунків із Китаєм окремі російські банки стали просити імпортерів, які бажають відправити платіж до КНР, письмове запевнення, що місцевий банк точно прийме гроші.
- Щоб заздалегідь дізнатися про долю платежу, китайський постачальник зв'язується з менеджером свого банку, описує деталі і запитує, чи той прийме гроші.
- Основною причиною стає загроза підпадання банків під вторинні санкції.
• 6 •
Путін запропонував Монголії знижки на паливо та газ в обмін на трубопровід до Китаю.
- Росія розглядає можливість постачання до Монголії "дешевого газу" у разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".
- Також ведеться підготовка міжурядової угоди щодо постачання Монголії нафтопродуктами зі знижкою.
- 2 вересня Путін вперше за 5 років прилетів з офіційним візитом до Монголії – країни, через територію якої має пройти трубопровід "Сила Сибіру-2".
- Нова труба проєктною потужністю 50 млрд кубометрів на рік, за задумом Кремля, могла б замінити "Газпрому" втрату європейського газового ринку, куди до війни компанія качала понад 150 млрд кубометрів газу на рік.
• 7 •
Китайський виробник легкових автомобілів Chery вперше зайняв перше місце в опублікованому Forbes рейтингу найбільших іноземних компаній у Росії за підсумками 2023 року. Виторг компанії склав 590,3 млрд рублів.
- На другому місці рейтингу розташувався японський виробник тютюнових виробів JT Group з виручкою 480 млрд рублів.
- Трійку лідерів із сукупним виторгом 440,2 млрд рублів замикає американська тютюнова компанія Philip Morris International.
- До десятки компаній також увійшли PepsiCo (338 млрд руб.), Great Wall Motor (323 млрд руб.), Auchan Retail/Elo (275,5 млрд руб.), Raiffeisen Bank International (252,1 млрд руб.), Metro (225,8 млрд руб.), Nestle (210 млрд руб.), Geely Automobile (199,6 млрд руб.).
• 8 •
Сбербанк РФ стверджує, що бізнес в Індії процвітає, незважаючи на західні санкції.
- Сбербанк обробляє платежі до 70% всього російського експорту до Індії. У 2023 році обсяг торгівлі Росії з Індією майже подвоївся і сягнув $65 млрд. Країна стала великим імпортером російської нафти після запровадження західних санкцій.
- Сбербанк знаходиться під західними санкціями і тому не може здійснювати операції в доларах США та євро або використовувати систему SWIFT для міжнародних переказів. Однак, в Індії банк не має жодних проблем.
- За словами представників Сбербанку, операції в рублях та рупіях проходять без збоїв, 90% з них займають лише кілька годин. Це різко контрастує з іншими торговими партнерами, як-от Китай.
- Зростання індійського експорту до Росії допомогло вирішити проблему надлишку рупій у російських компаній, що перешкоджало двосторонній торгівлі у 2023 році, оскільки рупії використовувалися для оплати імпорту з Індії.
- Профіциту рупій більше немає, але для досягнення збалансованої торгівлі Індії все ще необхідно збільшити експорт до Росії у 10 разів.
• 9 •
Союзники України очікують на швидке постачання Іраном ракет до Росії.
- Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом поставить балістичні ракети до Росії – це може спричинити швидку відповідь з боку союзників України.
- Іран надав Росії сотні безпілотників під час двох з половиною років військового конфлікту, але потенційне постачання балістичних ракет ознаменувало б тривожний розвиток конфлікту.
- США та інші союзники з Організації Північноатлантичного договору неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку і робили дипломатичні зусилля, щоб запобігти цим діям. Арсенал балістичних ракет Москви включає російське і менш точне північнокорейське обладнання.
- Союзники України тим часом намагаються виконати обіцянки, дані раніше цього року, щодо зміцнення систем ППО країни. Декілька союзників по НАТО досі не виконали зобов'язання, підтверджені на саміті альянсу у Вашингтоні у липні.
- Передача балістичних ракет Росії, ймовірно, буде зустрінута додатковими санкціями щодо Ірану, але їхня ефективність буде невизначеною, враховуючи низку заходів, уже спрямованих проти Тегерана.
• 10 •
Азербайджан успішно заміщає Росію на ринку газу.
- Державна нафтова компанія Азербайджану Socar з 1 вересня почала постачати газ до Хорватії.
- Хорватія стала десятою країною, яка отримує азербайджанський газ.
- "Поставки азербайджанського газу до Хорватії напередодні зимового сезону стало результатом успішної співпраці урядів Азербайджану та Хорватії. Поставки здійснюються за допомогою компанії PPD і MET Group", – сказано у повідомленні компанії.
- Водночас компанія не уточнила обсяги азербайджанського газу, що поставляється до Хорватії.
- Азербайджанський газ може замінити російський, який транспортується до Європи територією України.
- У липні Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням поставляти природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.
• 11 •
Україна запровадила нові санкції проти авіагалузі РФ.
- Президент України підтримав новий пакет санкцій РНБО проти 73 об'єктів господарювання – аеропортів та авіавантажних компаній – та 74 фізосіб РФ.
- Серед об'єктів господарювання, на які наклали санкції, є російські громадянські та вантажні аеропорти Москви (Внуково та Домодєдово), Хабаровська, Курська, Брянська Бєлгорода та десятка інших міст Росії.
- Під обмеження також потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії РФ.
- Крім того, РНБО ввела санкції проти 74 фізичних осіб Росії.
- Серед обмежень є блокування активів, обмеження торгових операцій, польотів та перевезень на території України, запобігання виведення капіталу за межі України, припинення дії торговельних угод й заборона передавання технологій.