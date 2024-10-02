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Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше

Вадим Денисенко

Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше
Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше

Скільки б росіяни не розповідали, що санкції не працюють, бюджет на 2025 рік говорить, що доводиться різко ужимаися.

Нижче наведена таблиця, де останній стовпчик - поправка на офіційно затверджену інфляцію в 7% (без сумніву, вона буде вища).

Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше
Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше

Ставка Путіна одна – треба ужимати все крім ВПК і виплат на СВО. Але є висока вірогідність, що все вказує нам на те, що російська економіка починає не просто сповільнюватися, а входити в стагнацію. На жаль, у них ще в запасі є, як мінімум півтора-два роки. І, на жаль, населення готове терпіти.

Джерело:facebook.com

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