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Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе
Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе

Сколько бы россияне не рассказывали, что санкции не работают, бюджет на 2025 год говорит, что приходится резко ужиматься.

Ниже приведена таблица, где последний столбик – поправка на официально утвержденную инфляцию в 7% (без сомнения, она будет выше).

Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе
Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе

Ставка Путина одна – нужно ужимать все кроме ВПК и выплат на СВО. Но высока вероятность, что все указывает нам на то, что российская экономика начинает не просто замедляться, а входить в стагнацию. К сожалению, у них еще в запасе есть как минимум полтора-два года. И, к сожалению, население готово терпеть.

Источник:facebook.com

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