По Росії було здійснено наймасованіший наліт українських ударних дронів за весь період повномасштабного вторгнення в Україну.

Низка російських, так званих, z-воєнкорів, у режимі у "страху очі великі", стали істерично віщати про те, що було задіяно 447 ударних дронів!

Насправді ця кількість була значно меншою, але озвучувати її я не стану. Проте, це все одно рекордний був показник, що явно вказує на "успішність" плану Путіна з демілітаризації України, яка ніколи раніше не робила нальотів на Росію ударними дронами і навіть не планувала цього, а тепер це стає буденним явищем.

Але, судячи з того, що ми можемо зараз спостерігати - це системна робота по військових об'єктах і об'єктах, пов'язаних з ВПК росії, в період, коли регіони їх розміщення ослаблені відсутністю ППО. Як відомо, для захисту параду на 9 травня в Москву і область було стягнуто величезну кількість засобів ППО і ешелоноване насичення зараз там максимальне. При цьому стягувалося це все "добро" з інших регіонів, які і так були слабо прикриті, а тепер...

Заради безпеки і пафосу путін оголив практично всю південно-західну, західну і північно-західну частину Росії. Центр і Далекий Схід уже давно оголені, там і говорити нема про що. І що роблять СОУ у відповідь на таку можливість? Починають системну роботу по вищезазначених об'єктах військового призначення.

Скажімо так, великий геній і стратег, майстер багатоходовочок, щоб попетушитися перед Ібрагімом Траоре, Абієм Ахмедом Алі або Бандрою Гунбою, оголили стратегічного значення підприємства, арсенали, аеродроми та інші об'єкти, у режимі - бийте "не хочу", спалюйте вщент, аби на 9 травня все пройшло чинно - благородно.

Ну і прекрасно. Але, знову-таки, судячи з нальотів останніх днів, це була тільки розминка. Що в цьому букеті з квіточок стане ягідками, можна тільки припускати. А ягідки будуть.