По России был совершен массированный налет украинских ударных дронов за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Ряд русских, так называемых, z-военкоров, в режиме у "страха глаза большие", стали истерически вещать о том, что было задействовано 447 ударных дронов!

На самом деле это количество было значительно меньше, но озвучивать его я не стану. Тем не менее, это все равно рекордный показатель, явно указывающий на "успешность" плана Путина по демилитаризации Украины, которая никогда раньше не совершала налетов на Россию ударными дронами и даже не планировала этого, а теперь это становится обычным явлением.

Но, судя по тому, что мы можем сейчас наблюдать – это системная работа по военным объектам и объектам, связанным с ВПК россии, в период, когда регионы их размещения ослаблены отсутствием ПВО. Как известно, для защиты парада на 9 мая в Москву и область было взыскано огромное количество средств ПВО и эшелонированное насыщение сейчас там максимальное. При этом взималось это все "добро" с других регионов, которые и так были слабо прикрыты, а теперь...

Ради безопасности и пафоса пути обнажил практически всю юго-западную, западную и северо-западную часть России. Центр и Дальний Восток уже давно обнажены, там и говорить не о чем. И что делают СОУ в ответ на такую возможность? Начинают системную работу по вышеперечисленным объектам военного назначения.

Скажем так, большой гений и стратег, мастер многоходовочек, чтобы позаботиться перед Ибрагимом Траоре, Абием Ахмедом Али или Бандрой Гунбой, обнажили стратегическое значение предприятия, арсеналы, аэродромы и другие объекты, в режиме - бейте "не хочу", сжигайте вдребезги, чтобы на все, чтобы на все.

Ну и красиво. Но, опять же, судя по налетам последних дней, это была только разминка. Что в этом букете из цветочков станет ягодками, можно только предполагать. А ягодки будут.