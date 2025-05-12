Найзручніші райони Мілана для відпочинку, шопінгу та огляду визначних пам’яток: Ваш гід розкішним містом моди

Мілан – це місто, де хочеться всього й одразу. Неймовірний шопінг має бути невід’ємною частиною кожного візиту до Мілана. Огляд визначних пам’яток і мальовнича архітектура повинні супроводжувати вас на кожному кроці, а гастрономічна сцена – дивувати й насичувати до максимуму. І все це можливо, якщо обрати найкращий район для проживання в Мілані. Будучи другим за величиною містом Італії, Мілан не такий компактний, як хотілося б, тому чіткий план лише допоможе втілити все, що ви задумали для своєї подорожі. Звісно, центральні райони Мілана для зупинки дуже дорогі, але ми можемо порадити, як організувати поїздку, щоб не почуватися незручно, витрачаючи всю суму подорожі на розкішне проживання. Якщо ваша мета все ж зупинитися в готелі, ви знайдете гідне житло в найкращих районах Мілана.

Центр – скарбниця визначних пам’яток Мілана, Італія. Джерело: Andrea Piacquadio/Pexels Центр – скарбниця визначних пам’яток Мілана, Італія. Джерело: Andrea Piacquadio/Pexels

1. Район Дуомо

Серце і туристичний епіцентр міста, де один готичний собор змінює інший, а величезна статуя Діви Марії прикрашає численні фотографії. Район зачаровує для прогулянок, наповнення Instagram і спроб ексклюзивних вечерь в одній із неймовірних арок. Проживання в межах району варіюється від дорогого до дуже дорогого, але якщо ви прагнете взяти від життя все, це саме те місце. Для шопоголіків із обмеженим бюджетом район ідеальний для глобальних брендів, таких як Gucci, Prada та Dolce & Gabbana. Тому, коли настає година пік, кількість людей значно зростає. Багато хто просто готовий прогулятися, розглядаючи вітрини, щоб знайти свій дзен. Є й інший спосіб приємно провести час: оберіть одну з улюблених арок із столиками, візьміть келих вина та пориньте в мелодії італійської музики, щоб просто опинитися в моменті.

Гастрономічна сцена та напої

Якщо ви плануєте особливий вечір чи вражаючу вечерю, Corso Vittorio Emanuele стане вашою основою. Ресторан Maio пропонує не лише приголомшливий вид із верхньої тераси, а й талановитого шеф-кухаря Луку Севесо. Ця вишукана, витончена висока кухня створює гармонію, яка більш ніж підходить для вашої особливої події. Романтика може бути дуже різною, особливо в Італії. Відвідайте Amorino, щоб насолодитися автентичним джелато в Мілані. Просто неймовірні шейки, де пелюстки морозива тримають шматочки фруктів, – це лише прелюдія до головного напою. Неможливо не скуштувати піцу в Італії, і Мілан не виняток, яким би богемним він не був. Luini складе ваше вдале враження про італійські трикутники. Якщо вам важко визначитися і ви не хочете поспішати від закладу до закладу, вирушайте до популярного універмагу Rinascente, щоб зібрати все бажане на одній платформі та розпочати довгоочікувану дегустацію. Не ігноруйте STRAF, адже його меню напоїв ідеально підходить для вечірнього настрою, а щаслива година з безкоштовними закусками може стати несподіваним сюрпризом.

Що оглянути

Хоча можна досліджувати кожен метр і кожен поворот із аркою в цьому районі, не пропустіть випадково оперний театр Ла Скала. Вистави в його репертуарі стануть грандіозним шоу, яке пройде перед вашими очима і ніколи не забудеться. І, звісно, не ховайте камеру, поки пам’ять вашого телефону не заповниться.

Де зупинитися

Mandarin Oriental’s безперечно знаменитий. Ця розкішна зупинка в Мілані сама по собі є унікальним досвідом подорожі та розваг. SINA The Grey майже не поступається за неперевершеним дизайном номерів і різноманітністю пропонованих послуг. А якщо ви дійсно хочете зупинитися в серці Мілана за вигідною ціною, розгляньте хостел Ostello Bello: це один із найкращих бюджетних (за мірками центру) варіантів проживання в центрі Мілана.

Найкраще

Що може бути цікавішим за Дуомо ді Мілан, якщо ви фанат готичної архітектури міста? Заплануйте візит заздалегідь, щоб піднятися на його шпилі та поглянути на місто з неймовірної висоти.

Романтичний район Мілана вздовж мальовничого каналу, Італія. Джерело: Oleksandr P/Pexels Романтичний район Мілана вздовж мальовничого каналу, Італія. Джерело: Oleksandr P/Pexels

2. Район Навільї

Звісно, Венеція – це окреме місто для відвідування в Італії, але в Мілані є район, де ви можете відчути інтимність життя біля мальовничих каналів, перекидних мостів і водних прогулянок. Прекрасний район Навільї в Мілані має кілька водних шляхів, таких як Навільйо Гранде та Навільйо Павезе. Цю локацію також називають найромантичнішим районом Мілана. Тож, якщо ваша мета – затишна романтика, шукайте житло в Мілані саме тут. Ви не зіткнетеся з висотками та сонцезахисними бар’єрами, адже вулиці Навільї спокійні та красиві. Антикварні магазини та вінтажні бутики з’являються просто за рогом, поряд із численними барами. Колони Сан-Лоренцо можуть стати початком або пунктом призначення вашої прогулянки до площі Вентикваттро Маджо.

Гастрономічна сцена та напої

Мілан може похвалитися численними ресторанами, які зосереджені на натуральності та якісних продуктах. Erba Brusca – чудовий вибір, якщо ви хочете відчути справжній смак і аромат у кожному шматочку незвичайно поданої страви. Osteria Del Binari запропонує вам традиційну міланську кухню, заради якої ви приїхали. Pizza e Mozzarella має одну характерну рису – співвідношення якості та ціни: тут майже немає вільних столиків. Але ми радимо спробувати удачу, щоб не залишитися без справжнього задоволення в Мілані. З барами важко помилитися, адже район Навільї оживає, коли ввечері запалюються вивіски барів. Однак Rita та Mag Cafè можуть виділятися серед натовпу.

Що оглянути

Не пропустіть тур Happy Boat, вашу приємну мальовничу подорож, яка починається з аперитиву. Тури проводяться переважно в п’ятницю та суботу. Наступна зупинка – Alzaia Naviglio Grande 4: тур займе майже 2 години.

Де зупинитися

Елегантний і стильний Magna Pars l’Hotel à Parfum лише посилить ваші приємні спогади про Мілан, пропонуючи чарівний і романтичний комфорт із можливістю процедур у спа-центрі.

Найкраще

Загадайте бажання, стоячи на одному з мальовничих мостів над каналом, і вирушайте до дегустаційної зали, щоб скуштувати найкращі вина від місцевих виробників.

Мілан – місто натхненної атмосфери та музи. Джерело: Oleksandr P/Pexels Мілан – місто натхненної атмосфери та музи. Джерело: Oleksandr P/Pexels

3. Район Брера

Мистецький район у центрі Мілана проведе вас мальовничими вулицями, де кожні другі двері можуть занурити вас у світ мистецтва чи спокусливих антикварних магазинів, що чергуються з невеликими, але затишними ресторанами та кафе. Стояння на тротуарних терасах із білими скатертинами змусить вас щоранку залишати дім, щоб спробувати сніданок у черговому примітному закладі. Кілька пам’яток, таких як церква Сан-Марко, прикрасять ваші прогулянки історичною значущістю та архітектурою. Ви можете зручно дістатися до замку Сфорцеско, парку Семпіоне чи Арки Миру Наполеона. Район має спокійну та розслаблену атмосферу, попри те, що головна площа та собор знаходяться в пішій доступності. Відсутність надто активного нічного життя дозволить вам спати з відкритими вікнами та насолоджуватися порожнечею вулиць на світанку.

Гастрономічна сцена та напої

Якщо ви вмієте цінувати страви з морепродуктів, вирушайте до Fishbar de Milan, де тартар із лосося змагатиметься з капесанте та севиче за місце на вашому столі. La Casa Iberica створена для любителів м’яса. Свинячі стейки висітимуть прямо над вашою головою замість торшера, а аромат посередньо підсмажених страв на столі викликатиме слиновиділення. Без гламуру та пафосу швидкий перекус можна знайти в мережі McDonald’s, яку діти шукають по всьому світу. Bar Jamaica – один із найвідоміших алкогольних закладів не лише в районі, а й у всьому Мілані. Його історія налічує понад 100 років, а фотографії на стінах із Лучіо Фонтана, Беніто Муссоліні та Джузеппе Унгаретті – тому доказ. Опиніться в центрі сучасного натовпу, відвідавши N’Ombra de Vin, і за улюбленим напоєм досліджуйте міланців, розслаблених і невимушених.

Що оглянути

Обов’язок кожної модниці – відвідати Cavalli e Nastri, де можна знайти досить авангардні та кричущі експонати, а також шарфи Hermes і ексклюзиви Chanel. Ті, хто любить проводити час серед різноманітних зошитів, щоденників, унікальних ручок чи інших дрібних канцелярських предметів, знайдуть у Rigadritto щоденну активність.

Де зупинитися

Чудовий готель Palazzo Parigi забезпечить вам бажаний комфорт і кілька локацій, щоб провести більше однієї години вашого дорогоцінного часу в Мілані. Наприклад, модний лаундж-бар підійде, а сад 18 століття спокусить вас не залишати територію готелю днями. Більш бюджетним варіантом буде The Style Hotel, хоча його люкси такі ж розкішні та комфортні.

Найкраще

Вражаючою частиною вашої відпустки в Мілані цілком може стати Пінакотека ді Брера, де через мистецтво можна дізнатися багато історичних аспектів.

Знайдіть свою архітектурну перлину серед вулиць Мілана, Італія. Джерело: Mathias Reding/Pexels Знайдіть свою архітектурну перлину серед вулиць Мілана, Італія. Джерело: Mathias Reding/Pexels

4. Порта Романа

Район добре підходить для вашого гастрономічного туру в Мілані, де модні та популярні заклади неможливо обійти навіть за кілька тривалих відпусток. Наповнений архітектурними іспанськими пам’ятками 16 століття, район може подарувати довгі прогулянки, що нагадують полювання за скарбами, позначеними на карті. Поєднаний із сучасними будівлями та закладами для дозвілля в Мілані, Порта Романа наповнений якісними магазинами з товарами, за якими їздять навіть шанувальники гламурного центру. Арковий вхід до Порта Романа та П’яццале Медальє д’Оро – відомі пам’ятки для вашої колекції фотографій в Instagram.

Гастрономічна сцена та напої

Crocetta Panini d’Autore – заклад, який презентує свої сендвічі як дуже ексклюзивний продукт. І вони мають рацію у своїх переконаннях. Унікальні італійські делікатеси представлені в меню Trippa: замовте "trippa", щоб розпочати приємний сюрприз. Якщо потрібна перерва від італійської кулінарної сцени, IZU дасть вам можливість насолодитися японською кухнею з класичними ролами та менш популярними, але гідними океанічними супами. Романтичний напій у Мілані – це нічна традиція, яку ви можете зробити своєю в Cavallante, приємному закладі, відкритому для нових облич. Закритий дворик Cascina Cuccagna стане автентичним відкриттям. Його зона відпочинку на підвищеній терасі дарує багато приємних усамітнених моментів.

Що оглянути

Компанія з виробництва шкіряних виробів, яка зберігає свою якість понад 100 років, Fontana Milano 1915 подарує не лише цікаву екскурсію своїми вітринами, а й можливість принести дуже приємні сюрпризи для себе чи друзів. Такі речі нагадуватимуть про Мілан багато років.

Де зупинитися

Hotel Five та UNA Hotel Milano – представники ділового стилю Мілана. Ваше проживання буде комфортним і наповненим різноманітними приємними послугами. Район дозволяє скористатися приватними пропозиціями та знайти доступну квартиру з необхідними умовами. Завдяки власній кухні ви можете готувати італійські страви самостійно. Це дуже зручний варіант для сімейних подорожей.

Найкраще

Спа з термальними водами та дивовижними локаціями серед води, немов адаптований тренер із релаксації, QC Termemilano змусить вас відчути себе на вершині розслаблення, на шляху до повного відновлення.

Місто, де завжди є на що подивитися – Мілан, Італія. Джерело: Francesco Ungaro/Pexels Місто, де завжди є на що подивитися – Мілан, Італія. Джерело: Francesco Ungaro/Pexels

5. Ізола/Порта Нуова

Спроектований як сімейний, Порта Нуова – хороший район Мілана для проживання та огляду визначних пам’яток у межах півгодинної поїздки. Величезний парк Джардіні Пубблічі Індро Монтанеллі стане чудовою локацією для мальовничих прогулянок і пікніків. Він включає Громадський планетарій Ульріко Хоеплі та Музей природознавства Мілана, які займуть як дітей, так і дорослих на пару днів. Історичні та архітектурні будівлі, такі як Джардіно делла Вілла Бельджойозо Бонапарте та Санта Марія дельї Анджелі, прикрасять вашу відпустку цікавими історичними подіями та історіями. Сучасні хмарочоси, що виросли серед вражаючих пам’яток минулого, доповнять вашу подорож такими місцями, як великі спортивні майданчики, де можна провести години веселощів і активності. Рухаючись уздовж Корсо Комо, варто відвідати П’яцца Гае Ауленти. Її жвава атмосфера пов’язана з численними ресторанами та кафе, які заповнюються публікою до бранчу. Диво сучасних зелених технологій, будівля Bosco Verticale, трохи переносить вас у майбутнє. Два невеликі райони, що перетікають один в одного, розкажуть вам усе, що потрібно знати про сучасний Мілан.

Гастрономічна сцена та напої

Вирушайте до La Briciola, щоб насититися м’ясними стравами в абсолютно цікавих інтерпретаціях. Різотто аль денте подають в автентичному Gaillote. Не забудьте насолодитися різновидами пасти в Volemose Bene: ви ж в Італії. Скуштуйте келих у The Botanical Club, італійській міні-дистилерії, і поспілкуйтеся в Radio Rooftop.

Що оглянути

Переглядаючи сувенірні магазини та крамниці ремесел, зверніть увагу на мініатюрну версію Дуомо для себе чи друга, найкращі інтерпретації якої можна побачити в Cargo & High-Tech. Не відходьте далеко, адже ви матимете можливість придбати смачні та ексклюзивні сувеніри через дорогу.

Де зупинитися

Хоча знайти приватні квартири для сімей серед сучасних висоток і житлових районів не проблема, готелі VIU Milan і B&B, Porta Garibaldi можуть додати комфорту та розваг вашому перебуванню в одному з найкращих районів Мілана.

Найкраще

Театр Мандзоні стане центральною частиною вашої подорожі та відпустки. Поаплодуйте талановитим артистам і вирушайте на екскурсію за лаштунки.

орговий центр Мілана та галереї в готичному стилі, Італія. Джерело: Tuur Tisseghem/Pexels орговий центр Мілана та галереї в готичному стилі, Італія. Джерело: Tuur Tisseghem/Pexels

6. Район Сан-Вітторе

Досить жвавий і популярний район Мілана завдяки численним пам’яткам на його території та близькості до центру. Вулиці Сан-Вітторе досить широкі та наповнені різноманітними місцями для веселих занять. Тут є приємний шопінг, різноманітна гастрономічна сцена на будь-який бюджет і активна культурна сцена, де видовища змушують зупинитися та дивитися. Будьте готові до натовпів. Проте простір спроектований так, щоб умістити всіх. La Vigna Di Leonardo стане чарівним місцем для мальовничих прогулянок серед зелені, що обрамляє історичні арки. Національний музей науки і технології – це інтерактивний простір, який варто відвідати з дітьми будь-якого віку. Chiesa di San Vittore al Corpo – обов’язкова для відвідування. Її краса від підлоги до стелі захоплює і відкриває всю ексклюзивність стилів італійських майстрів.

Гастрономічна сцена та напої

Sakeya The House of Sake – це ваша локація на всю ніч, починаючи з вечері. Кухня японська, і ціни недешеві, але темпура з восьминогом, свинина іберіко та чорна тріска варті кожного витраченого долара. Dry Aged – стейкхаус із зіркою Мішлен. Попри весь свій зірковий статус, ціни досить приємні, а меню має широкий вибір м’ясних страв і безглютенові пропозиції. C’era una Volta una Piada – це швидше фастфуд, ніж ресторан, але дуже якісний і за низькою ціною. Багато страв підходять для вегетаріанців. Чудовий варіант для швидкого, ситного та здорового перекусу. Le Biciclette – ваш вибір напоїв у розслабленій і дружелюбній атмосфері.

Що оглянути

Район відомий не лише історичними пам’ятками, а й сучасними просторами. Spazio Rossana Orlandi слугує галереєю для багатьох сучасних італійських зірок у світі дизайну та мистецтва.

Де зупинитися

Якщо ви шукаєте чудове розташування та атмосферну будівлю, оселяйтеся прямо в Palazzo Delle Stelline. У готелі доступні різноманітні послуги та активності, включно з шопінгом, сніданком у номері та консьєрж-сервісом. B&B Hotel Milano Sant’Ambrogio – сімейний готель із елегантним мінімалістичним дизайном номерів і мальовничою терасою на даху з чудовими видами на місто. Vico Milano – 4-зірковий бутик-готель, де комфорт і сервіс заслуговують на додаткову зірку. Дегустацію італійських вин можна провести прямо в барі готелю.

Найкраще

Стіна ляльок – досить драматична, але дуже вражаюча пам’ятка. Тихе нагадування, яке змушує кричати, якщо ви вникнете в увесь сенс і ідею інсталяції. Імена справжніх жертв феміциду та їхні фотографії мовчки ставлять питання: на якому етапі змін ви перебуваєте?

Мілан – дім найвідоміших світових брендів, Італія. Джерело: ALENA MARUK/Pexels Мілан – дім найвідоміших світових брендів, Італія. Джерело: ALENA MARUK/Pexels

7. Район Порта Венеція

Район Мілана, наповнений архітектурними історичними будівлями, красивими вулицями, широкими площами та кількома шопінг-локаціями. Великий державний парк завжди заповнений сім’ями з дітьми та романтичними парами ближче до вечора. Ви опинитеся в оточенні стильних неокласичних стін і матимете чудовий спосіб дістатися до центру. Музей природознавства цікавий для дітей, тоді як Галерея сучасного мистецтва, розташована в палаці 18 століття, радує дорослих, які люблять розмірковувати над глибшими сенсами світу. Хоча район Порта Венеція вважається одним із "найкрутіших" районів світу, будьте пильними, обираючи місце для проживання. Більшість вікон і балконів виходять на досить жваві вулиці, тож обирайте щільні вікна або шукайте щось із внутрішнім двориком. Район має чимало молоді: студенти просто обожнюють цю місцевість і додають їй енергії.

Гастрономічна сцена та напої

Найсмачніша та найбільш наповнена їжею вулиця в районі – це Корсо Буенос-Айрес. Тут можна знайти як вишукані італійські ресторани, так і смачні вуличні закуски. Panino Giusto може стати вашим вибором для швидких бранчів або перекусів у будь-якій частині Мілана. Через додаток можна замовити доставку тостів, сендвічів, салатів і напоїв. L’Angolo di Casa – це винятковий обід або вечеря в Мілані, освітлена лампами, блиском посуду та меню високої італійської кухні. Neta – це світ японської кухні в італійській столиці моди. Традиційні та несподівані страви, які ви можете відкрити в Мілані. Gesto Milano – ваше вечірнє світло, яке варто відвідати. Вас чекає не лише різноманітність алкоголю, а й запальні дискотеки з найкращими діджеями Мілана.

Що оглянути

Район був збудований у 19 столітті, тож вас чекає захоплива архітектурна прогулянка, де кожні неокласичні двері відкриють світ італійської історії, культури та традицій.

Де зупинитися

Готель Roxy Milano розмістить вас із особливим італійським сучасним комфортом, де ви відчуєте саме дух міста, що задає тренди. Готель зможе зробити вашу подорож пам’ятками Мілана організованою та цікавою. La Chambre Milano – абсолютно чарівний і затишний готель. Піднімаючись гвинтовими сходами, ви відчуєте задоволення від тиші та гармонії, яку не так часто зустрінеш у мегаполісах. Sheraton Diana Majestic, Milan – це трохи королівського антуражу зовні та всередині, саме те, що потрібно, щоб почуватися піднесено та сміливо. З лобі-баром і фітнес-центром вам буде чим зайнятися.

Найкраще

Сади Індро Монтанеллі з дитячими майданчиками, фітнес-зонами, велодоріжками та кафе на території стануть локацією, яка ніколи не набридає і залишить багато пам’ятних фотографій у вашому телефоні.