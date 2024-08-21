Росіяни довго мовчали. Мовчав навіть Мєдвєдєв, що для нього не характерно. Не могли придумати, як же їм коментувати власну ганьбу на Курщині. Особливо коли китайські старші товарищі не дозволяють використовувати ядерку, навіть вєрбально.

Але ж щось сказати треба.

І от придумали. Путін заявив, що то знов темні сили, які ненавидять Росію. А Мєдвєдєв, Рогозін і менші посіпаки хором вийшли і звинуватили у всьому клятих британців. Це все там, у Лондоні, спланували підступні англо-сакси. Саме на Даунінг-стріт вирішували, що робити з мостами через Сейм. Саме король Чарльз чи Карл, хто зна як його, наказав брати Суджу в пам’ятать про Севастополь. І знов славетна російська розвідка всіх викрила. І скоро, може, покажуть таємний наказ Сирському виступати, підписаний новим прем єр міністром. Все ясно.

І дуже збуджено росіяни про це пишуть. Бо це може в них навіть престижно. Коли саме британці дають тобі люлей і захоплюють твою територію. Може то їм навіть подобається. Як уся ця анальна історія, яку вони постійно повторюють, хто там кого і чому. А від українців їм досі соромно.

Що ж, звикнуть…