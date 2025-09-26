Росія блефує, чи Росія готова до війни?

Останні тижні ця дилема стоїть перед країнами Заходу все відчутніше. Бо з однієї сторони є розуміння, що терористи погрузли в Україні, з іншої - є ризик, що невеликі загони "зелених чоловічків" зʼявляться "неочікувано" в країнах Балтики, наприклад, а "неопізнані дрони" завтра спокійно літатимуть над Берліном. Для цього великих сил не треба. Головне - посіяти паніку і спровокувати протести, що, мовляв, досить допомагати Україні, давайте хоч свої кордони захистимо. Ну, і підірвати авторитет НАТО - це вже вершина будь-якої гібридної спецоперації Москви, якою та марить.

Російський посол у Франції Мєшков відкрито пригрозив НАТО: "Це буде війна. Якщо НАТО зібʼє російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту".

У москви - невелике вікно можливостей для маніпуляцій - до 2029-го року, поки НАТО не перегляне всі протоколи безпеки (триває робота), не скоординує дії союзників і не наростить військовий потенціал, який вони вбивали самі ж протягом останніх трьох десятиріч. Але і РФ хоче переозброїтись до 2030-го. Питання, хто встигне першим. І у кого будуть на це гроші.

Я ж повʼязую активізацію Москви саме зараз з активною підготовкою зустрічі СІ та Трампа, яка має відбутися за кілька тижнів. "І мене, і мене візьміть, - волає путін зі своєї пісочниці. - Інакше я потрощу на зло усім все, що потрапить під руку". Істерика, тупа істерика. Але все ще з нерозумінням більшості демократій, як її не просто зупинити, але й клінічно вилікувати.