Російський IT-сектор ефективно працює на Кремль, незважаючи на санкції.

Незважаючи на санкції, Москва продовжує використовувати сучасні технології у своїй гібридній війні проти Заходу та здійснення кібердиверсій. Для створення ілюзорної реальності всередині Росії Кремль також використовує найпередовіші технології, так що найнебезпечніше має доступ до них для створення сучасних озброєнь. Санкції блокують Росії можливості технологічного розвитку, проте вони досі недостатньо ефективні, щоб запобігти поставкам до Росії західного програмного забезпечення, пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

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В последние месяцы страны, имеющие выход к Балтийскому морю, столкнулись с волной необъяснимых инцидентов: проложенные по дну электрические и телекоммуникационные кабели начали регулярно выходить из строя. Пока неизвестно до конца, причастна ли к инцидентам Москва, однако неоспоримо то, что уровень диверсий, в первую очередь кибератак со стороны Кремля в годы полномасштабного вторжения существенно возрос.

В августе 2022 года была зафиксирована крупная кибератака на Эстонию после того как власти республики решили демонтировать мемориал с танком Т-34 в Нарве. Также Москва активно создает помехи GPS-навигации в воздушном пространстве Балтийских стран, от чего особенно страдали авиарейсы в Тарту.

Помимо диверсий, Москва активно использует киберинструменты для шпионажа. Прошлой осенью западные журналисты выяснили, что хакеры ГРУ и ФСБ многие годы шпионили за властями и компаниями Грузии. Шпионская кампания затронула министерство иностранных дел, министерство финансов, другие правительственные ведомства, Национальный банк Грузии, энергетические и телекоммуникационные компании, нефтяные терминалы и телеканалы. При желании хакеры имели возможность отключить электростанции по всей стране.

Гибридная война с Западом – это не единственная сфера, в которой Москва использует новейшие технологии. Независимые медиа выяснили, что в российских школах массово открывают VR-музеи "СВО", чтобы "иммерсивно" погружать детей в тему войны с Украиной. Нижегородская айти-компания "Цифровое пространство" разработала универсальный "музей СВО" – онлайн-программу, которую можно использовать с VR-очками и современными экранными панелями. Фирма продала десятки таких "музеев" в школы, вузы и молодежные центры в разных российских регионах. Теперь дети могут "изнутри" посмотреть сцены боев в разрушенных украинских городах или пройти тест на знание пропаганды.

На протяжении последнего года США ввели ряд санкций против российского IT-сектора. Под ограничения попали OCS, "Росатом Цифровые Решения" и ряд других ИТ-компаний России, в том числе разработчик технологий распознавания лиц NtechLab. Также США ввели запрет на оказание в России услуг ИТ-консалтинга и работу ряда облачных сервисов.

Кремлевская пропаганда, в свою очередь, уверяет, что введенные санкции "не окажут критического влияния" на российский рынок, который все активнее переходит на отечественные аналоги западных технологий. Аналитики клуба "Валдай" и вовсе заявляют о том, что Москве предстоит стать центром нового техно-экономического блока и создавать новые платформы и технологии кибербезопасноссти не только для себя, но и для своих союзников.

В то же время даже внутрироссийские сайты, посвященные вопросам IT, даже не относящиеся к оппозиционным, отмечают, что перспективы развития российского рынка технологий отнюдь не такие радужные. По словам их авторов, в скором времени IT-сектор столкнется с рядом серьезных проблем. В первую очередь, это отток персонала. На данный момент уехало уже около 10-13% высококвалифицированных специалистов, и исход продолжается. При этом отсутствие доступа к западным технологиям и недофинансирование собственной науки приведет к отсутствию инноваций, что неизбежно скажется на конкурентных возможностях российских производителей.

Независимые экономисты также отмечают, что в сфере телекоммуникаций механизмы нелегального обхода санкций, называемые в России "параллельным импортом", позволяют поддерживать производственные циклы и бесперебойную работу сервисов, но подрывают инвестиции в развитие. Со временем же технологический разрыв будет только нарастать.

В сфере производства вооружений Россия также полностью зависит от западного оборудования. Однако проблема заключается в том, что, несмотря на санкции, Москва до сих пор имеет возможности приобретать станки, на которых производится современное оружие, а также новейшее программное обеспечение к ним. Чаще всего это делается при закупке оборудования через компании-посредники в "третьих странах".

В случае, если в зарубежных станках отсутствует GPS-навигация, с помощью которой можно отследить местонахождение оборудования, фирмы-посредники сами обращаются к продавцам за обновлениями софта. В некоторых случаях российские покупатели обращаются к "специалистам", способным отключить GPS. Однако некоторые компании, к примеру, британская Renishaw дает возможность устанавливать свое программное обеспечение для всех своих заказчиков – даже тех, которые находятся под санкциями. У некоторых российских компаний даже сохранились бессрочные лицензии на западное программное обеспечение.

Таким образом, даже при отсутствии возможностей развития собственных технологий, Россия до сих пор имеет возможности использовать западные для целей и "гибридной", и горячей войны. Журналист Камиль Галеев отмечает, что подобную практику вполне возможно пресечь, поскольку западные станки снабжены программным обеспечением и подключены к интернету и внутренним локальным сетям. "Критический момент для станочного парка России наступит, если ударят по программному обеспечению", – уверяет он.