Российский IT-сектор эффективно работает на Кремль, несмотря на санкции

Несмотря на санкции, Москва продолжает использовать современные технологии в своей гибридной войне против Запада и осуществления кибердиверсий. Для создания иллюзорной реальности внутри России Кремль также использует самые передовые технологии, так и, что самое опасное, имеет доступ к ним для создания современных вооружений. Санкции блокируют России возможности технологического развития, однако они до сих пор недостаточно эффективны, чтобы предотвратить поставки в Россию западного программного обеспечения, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

В последние месяцы страны, имеющие выход к Балтийскому морю, столкнулись с волной необъяснимых инцидентов: проложенные по дну электрические и телекоммуникационные кабели начали регулярно выходить из строя. Пока неизвестно до конца, причастна ли к инцидентам Москва, однако неоспоримо то, что уровень диверсий, в первую очередь кибератак со стороны Кремля в годы полномасштабного вторжения существенно возрос.

В августе 2022 года была зафиксирована крупная кибератака на Эстонию после того как власти республики решили демонтировать мемориал с танком Т-34 в Нарве. Также Москва активно создает помехи GPS-навигации в воздушном пространстве Балтийских стран, от чего особенно страдали авиарейсы в Тарту.

Помимо диверсий, Москва активно использует киберинструменты для шпионажа. Прошлой осенью западные журналисты выяснили, что хакеры ГРУ и ФСБ многие годы шпионили за властями и компаниями Грузии. Шпионская кампания затронула министерство иностранных дел, министерство финансов, другие правительственные ведомства, Национальный банк Грузии, энергетические и телекоммуникационные компании, нефтяные терминалы и телеканалы. При желании хакеры имели возможность отключить электростанции по всей стране.

Гибридная война с Западом – это не единственная сфера, в которой Москва использует новейшие технологии. Независимые медиа выяснили, что в российских школах массово открывают VR-музеи "СВО", чтобы "иммерсивно" погружать детей в тему войны с Украиной. Нижегородская айти-компания "Цифровое пространство" разработала универсальный "музей СВО" – онлайн-программу, которую можно использовать с VR-очками и современными экранными панелями. Фирма продала десятки таких "музеев" в школы, вузы и молодежные центры в разных российских регионах. Теперь дети могут "изнутри" посмотреть сцены боев в разрушенных украинских городах или пройти тест на знание пропаганды.

На протяжении последнего года США ввели ряд санкций против российского IT-сектора. Под ограничения попали OCS, "Росатом Цифровые Решения" и ряд других ИТ-компаний России, в том числе разработчик технологий распознавания лиц NtechLab. Также США ввели запрет на оказание в России услуг ИТ-консалтинга и работу ряда облачных сервисов.

Кремлевская пропаганда, в свою очередь, уверяет, что введенные санкции "не окажут критического влияния" на российский рынок, который все активнее переходит на отечественные аналоги западных технологий. Аналитики клуба "Валдай" и вовсе заявляют о том, что Москве предстоит стать центром нового техно-экономического блока и создавать новые платформы и технологии кибербезопасноссти не только для себя, но и для своих союзников.

В то же время даже внутрироссийские сайты, посвященные вопросам IT, даже не относящиеся к оппозиционным, отмечают, что перспективы развития российского рынка технологий отнюдь не такие радужные. По словам их авторов, в скором времени IT-сектор столкнется с рядом серьезных проблем. В первую очередь, это отток персонала. На данный момент уехало уже около 10-13% высококвалифицированных специалистов, и исход продолжается. При этом отсутствие доступа к западным технологиям и недофинансирование собственной науки приведет к отсутствию инноваций, что неизбежно скажется на конкурентных возможностях российских производителей.

Независимые экономисты также отмечают, что в сфере телекоммуникаций механизмы нелегального обхода санкций, называемые в России "параллельным импортом", позволяют поддерживать производственные циклы и бесперебойную работу сервисов, но подрывают инвестиции в развитие. Со временем же технологический разрыв будет только нарастать.

В сфере производства вооружений Россия также полностью зависит от западного оборудования. Однако проблема заключается в том, что, несмотря на санкции, Москва до сих пор имеет возможности приобретать станки, на которых производится современное оружие, а также новейшее программное обеспечение к ним. Чаще всего это делается при закупке оборудования через компании-посредники в "третьих странах".

В случае, если в зарубежных станках отсутствует GPS-навигация, с помощью которой можно отследить местонахождение оборудования, фирмы-посредники сами обращаются к продавцам за обновлениями софта. В некоторых случаях российские покупатели обращаются к "специалистам", способным отключить GPS. Однако некоторые компании, к примеру, британская Renishaw дает возможность устанавливать свое программное обеспечение для всех своих заказчиков – даже тех, которые находятся под санкциями. У некоторых российских компаний даже сохранились бессрочные лицензии на западное программное обеспечение.

Таким образом, даже при отсутствии возможностей развития собственных технологий, Россия до сих пор имеет возможности использовать западные для целей и "гибридной", и горячей войны. Журналист Камиль Галеев отмечает, что подобную практику вполне возможно пресечь, поскольку западные станки снабжены программным обеспечением и подключены к интернету и внутренним локальным сетям. "Критический момент для станочного парка России наступит, если ударят по программному обеспечению", – уверяет он.