Російські дронові атаки на країни НАТО продовжуватимуться: США можуть моментально закінчити провокації

Російські дронові атаки на країни НАТО безперечно триватимуть. Якби у відповідь "Томагавк" знищив фабрику в Алабузі, всі провокації закінчились би миттєво. Але оскільки "Томагавк" не прилетить, а "Таурус" не дістане, російські дрони прилітатимуть знову і знову - у цьому не може бути сумнівів.

Питання лише в тому, чи зараз Путін підняти ставки і перейти до наступного етапу ескалації. Я вважаю, що така ймовірність зараз невелика, проте все йде до такого розвитку подій. Відсутність відповіді на останню атаку може спонукати Путіна до подальших дій. Кремль бачить слабкість і йде далі.

Мета Путіна – руйнація НАТО як організації. І з цього погляду будь-яка військова операція Росії проти країни альянсу на її території, яка не викличе адекватної відповіді, а саме оголошення війни, стане для нього геополітичною перемогою.

Заховати голову в пісок європейці більше не можуть. Вони мають щось робити. Але, на жаль, досі обмежуються цим "щось". Йде війна, і європейцям давно настав час вимовити це вголос, але цього не відбувається. Все одно ми бачимо якісь паліативи та спроби знайти проміжний варіант, який дозволив би уникнути переходу до нового стану.

Підсумком свідомої атаки на Польщу виявилося саме те, що Путін і припускав отримати: стало ясно, що НАТО абсолютно не готове до відбиття таких нападів. Вдумайтесь тільки: йде четвертий рік великої війни, і вже два роки її головна зброя — дрони. Польща — прикордонна країна і, очевидно, один із прямих потенційних об'єктів путінських провокацій. І з'ясовується, що Польща не готова відбити дронову атаку. А дронів цього разу було двадцять. А якби їх було вісімсот? Абсолютна неготовність. Повне політичне та військове банкрутство НАТО як організації.