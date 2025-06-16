Розкішні готелі в Манчестері: топ-10 місць преміум-класу для англійської відпустки

Манчестер, розташований у північно-східній частині Великобританії на річці Ірвелл, є молодим і енергійним центром, що переживає відродження, через що привертає увагу багатьох мандрівників з усього світу. Місто також пишається своєю унікальною історією, зокрема тим, що тут розташована найстаріша публічна бібліотека англомовного світу. Ви знайдете тут культурні центри та спортивні арени, майданчики для живої музики та еклектичні ресторани, а також вікторіанські паби та величні неоготичні будівлі серед сучасних хмарочосів. Кулінарна сцена також не відстає, адже тут нарешті засяяла перша зірка Michelin після більш ніж сорока років. Звичайно, місто може похвалитися великим вибором варіантів розміщення, кількість яких щороку зростає з неймовірною швидкістю. Так, з 2018 року в центрі міста додано понад 2600 нових номерів! У наступному списку представлені найкращі готелі Манчестера, які заслуговують найвищих оцінок за сервіс, розкіш і стиль. Вам залишається лише обрати той, що найбільше сподобався, для вашої наступної відпустки у Великобританії.

Treehouse Hotel Manchester

У 2023 році місто поповнилося багатьма різноманітними закладами. Серед них особливу увагу заслуговує Treehouse Hotel Manchester, розташований на вулиці Блекфріарс, лише за кілька кроків від жвавого центру міста з кафе, барами, ресторанами та різноманітними розвагами. Завдяки уважному сервісу, численним зручностям, продуманій розважальній програмі та різноманітним варіантам їжі та напоїв, це один із найкращих готелів Манчестера. Сучасний комплекс має 224 затишні номери та люкси різних конфігурацій із барвистими декоративними елементами. Наприклад, ви можете забронювати люкс Lookout Two Queens із двома ліжками queen-size та неймовірними панорамними краєвидами з спальні та ванної кімнати з дощовим душем.

Обов’язково відвідайте один із популярних ресторанів. Наприклад, на першому поверсі розташований елегантний ресторан під керівництвом Мері Еллен МакТаг, де подають найкращі сніданки в британському стилі. На 14-му поверсі є ще один ресторан, що спеціалізується на кухні Південно-Східної Азії, під керівництвом талановитого Сема Грангера.

Leven

Від унікального мансардного планування, дерев’яних підлог і вікон Crittall до мармурових обідніх столів і глибоких елегантних ванн Porcelanosa — усе в цьому розкішному готелі Манчестера модне та вишукане. Leven розташований неподалік від Канал-стріт, демонструючи принцип "жити мрією" в усьому. Щоб відчути цю атмосферу сповна, можна забронювати просторий пентхаус із двома спальнями, де кожна деталь інтер’єру продумана. Після настання темряви більшість гостей вирушають до бару, щоб замовити напої на основі Kahlua або The Avalanche. Після аперитиву можна відвідати новий пивний ресторан, розташований на стороні каналу, або гурманський ресторан від команди Petersham Nurseries і Soho House під керівництвом шеф-кухаря Гейба Лі, де подають сезонну європейську кухню.

Dakota Manchester

Останнє поповнення від Dakota у Манчестері вирізняється тим, що комплекс поєднує характерну розкіш бренду — харизматичні, вишукані дизайнерські інтер’єри з темними та приглушеними відтінками, високоякісну бавовняну постільну білизну та потужні дощові душі в кожному номері. Тут ви також насолодитеся чудовою кухнею, вишуканим сервісом і стильним баром у стилі Mad Men.

Гості можуть зупинитися в одному зі 137 номерів. Якщо ви хочете отримати максимум вражень і зручностей, ми рекомендуємо забронювати Grand Suite із балконом на восьмому поверсі, двома спальнями з ліжками king-size та затишною вітальнею. Родзинкою цього готелю в Манчестері є розкішний ресторан і бар Dakota Grill, де обов’язково варто спробувати фірмовий стейк першого класу, супроводжуваний ідеально підібраним натуральним вином.

Whitworth Locke

До списку топ-10 готелів Манчестера входить Whitworth Locke, який відображає суть ідеального та стильного міського відпочинку. Тут є все для незабутнього вікенду з друзями чи теплої сімейної відпустки: сучасний дизайн, просторі затишні апартаменти, зелені коворкінг-простори, а також видатна гастрономічна сцена та безліч розваг.

Сам дизайнерський бутик-готель займає колишню бавовняну фабрику XIX століття, розташовану в пішій доступності від Чайнатауна та північних районів, наповнених галереями та іншими культурними центрами. Апартаменти оформлені в пастельних, темно-зелених і зефірно-рожевих відтінках, із кухнями, прикрашеними мінімалістичною технікою Smeg, високоякісними меблями на замовлення та ванними кімнатами з туалетним приладдям Kinsey Apothecary.

King Street Townhouse

Комфортні апартаменти на Кінг-стріт. Джерело. Джерело: https://www.kingstreettownhouse.co.uk/ Комфортні апартаменти на Кінг-стріт. Джерело. Джерело: https://www.kingstreettownhouse.co.uk/

Цей шикарний готель на Кінг-стріт ідеально демонструє, як виглядає ексклюзивність і стримана розкіш у найкращому вигляді. King Street Townhouse більше нагадує приватну резиденцію, ніж заклад гостинності для мандрівників. Бутик-готель має 40 номерів, кожен із яких оформлений у власному стилі. King Street Townhouse пропонує велику кількість зручностей, доступних для гостей, зокрема:

Вишуканий ресторан Tavern , де особливу увагу заслуговують стейк із цвітної капусти та качка, глазурована медом.

, де особливу увагу заслуговують стейк із цвітної капусти та качка, глазурована медом. Повноцінний спа-центр (включно з ESPA) із басейном на сьомому поверсі, що пропонує ідеальні краєвиди на міський горизонт.

Приватний кінотеатр, розташований у підвалі. Для найкращого досвіду в цьому готелі на Кінг-стріт ми рекомендуємо забронювати один із двох однокімнатних люксів, названих на честь манчестерців Абеля Гейвуда та Альфреда Уотерхауса. Ці люкси включають доступ до приватного басейну, де можна насолоджуватися чудовими краєвидами на годинникову вежу мерії.

Kimpton Clocktower Hotel

Вражаючий вікторіанський фасад Kimpton Clocktower надихає, а його надзвичайно центральне розташування в місті приваблює численних мандрівників, адже готель розташований лише за кілька кроків від залізничного вокзалу Оксфорд-роуд.

Готель спроектував зірковий архітектор Манчестера Альфред Уотерхаус, якому вдалося зберегти багато унікальних елементів у ідеальному стані. Kimpton Clocktower має 270 номерів і люксів, але для максимального комфорту оберіть спеціальні апартаменти, де ви знайдете розкішне ліжко Kimpton, програвач для вінілових платівок і велику колекцію вінілу. Зупиніться на джин із тоніком у Winter Garden, фантастичній зеленій оранжереї, наповненій світлом, перед тим, як вирушити до Refuge на гурманську вечерю. Готель часто організовує різні заходи, і, якщо у вас є час, ми рекомендуємо відвідати останню виставку в готелі, де представлені роботи Річарда Келлі (фотографа Arctic Monkeys) під назвою Time and Place. Зокрема, ви можете побачити культові фото музикантів і артистів, включно з Емі Вайнхаус.

Native

Це не просто один із найкращих готелів Манчестера, а справжня спільнота з кінотеатром, рестораном, баром, магазином, фітнес-центром і чудовою терасою. Тут дійсно є все необхідне для ідеальної відпустки, тож вам доведеться змушувати себе залишати затишні стіни Native. Гості можуть насолоджуватися не лише сучасними зручностями чи працювати в коворкінг-просторі, але й відвідувати різні майстер-класи, уроки мистецтва, проводити час у маленькому кінотеатрі, а потім вирушати на обід чи вечерю.

Комплекс має 162 шикарно оформлені номери. Особливо популярні світлі лофти над громадським простором із паркетною підлогою, високими стелями, відкритою червоною цеглою, глибокими синіми стінами та меблями на замовлення в помаранчевих і темно-коричневих відтінках.

The Lowry

Поціновувачі мистецтва та творчості загалом просто зобов’язані зупинитися в цьому дивовижному місці хоча б раз. The Lowry — це не просто готель, а справжня ікона Манчестера. Готель отримав свою назву на честь Лоуренса Стівена Лоурі, відомого своїми індустріальними картинами, зокрема "Сірниковими чоловічками".

Готель розташований трохи далі від міста, тож ви можете відпочити від міської метушні, зануритися в більш розслаблений ритм і дізнатися більше про всесвітньо відомого місцевого художника. Lowry ідеально підходить як для сімейних відпусток, так і для романтичних подорожей. Зокрема, дорослі мають можливість забронювати процедури в сучасному спа-центрі Elemis, а діти будуть у захваті від безкоштовних плюшевих іграшок у подарунок.

Потрапивши всередину полірованої будівлі, ви неодмінно будете вражені, адже кожен її куточок наповнений мистецтвом. Зокрема, Lowry часто проводить виставки картин або фотографій. У готелі є чудовий ресторан River, де подають прості, але смачні страви, такі як баранина або французький цибулевий суп. Під час післяобіднього чаю ви можете насолоджуватися улюбленим англійським напоєм, споглядаючи краєвиди річки Ірвелл.

The Edwardian

Фантастичний екстер’єр. Джерело: https://www.edwardian.com/ Фантастичний екстер’єр. Джерело: https://www.edwardian.com/

Для вишуканої та незабутньої відпустки оберіть The Edwardian. Цей п’ятизірковий готель у Манчестері розташований у самому центрі міста, займаючи історичну будівлю Free Trade Hall, що датується 1853 роком і внесена до списку пам’яток II категорії. Після ретельної реконструкції зовнішній вигляд привабливого фасаду XIX століття залишився незмінним, але 263 номери перетворилися на затишний центр розкішного проживання.

Щойно ви ступите всередину, вас зустріне кольорова палітра, що підкреслює відчуття оксамиту: тепла та насичена, з натуральною дерев’яною підлогою та доглянутими шкіряними диванами. Серед ключових зручностей, які пропонує The Edwardian:

Спа-центр із оздоровчою кімнатою.

Фітнес-зал.

Ресторан Peter Street Kitchen, де подають смачну мексиканську та японську кухню. Особливу увагу заслуговує розкішний спа-центр. Розташований у тихому підвалі, він також має прозорий басейн довжиною 12 метрів, сауну, парові кімнати та душ для неперевершеного досвіду.

Stock Exchange Hotel

Один із топ-10 найкращих готелів Манчестера розташований у величній будівлі, що датується приблизно 1906 роком. Будівля в едвардіанському стилі (колишня Манчестерська фондова біржа) належить відомому англійському футболісту Гарі Невіллу. Усередині гості знайдуть 40 шикарних номерів, кожен із яких відповідає вимогам для висококласного міського відпочинку. Зокрема, вишукані інтер’єри доповнені мармуровими підлогами та колонами, а також розкішними вітражами. Для тих, хто шукає максимальної розкоші, ми рекомендуємо забронювати The House, пентхаус із трьома спальнями та приватною терасою на даху, яку не захочеться залишати. Нещодавно Stock Exchange Hotel доповнив пивний бар і ресторан Stock Market Grill. Заклад очолює шеф-кухар Джошуа Рід-Кепер, пропонуючи вишукану британську кухню. Ще одне місце, яке варто відвідати, — коктейльний бар у стилі Speakeasy, де подають рідкісні вина та фірмові коктейлі на замовлення. Елегантний ресторан із усіма його привабливими деталями — високими стелями, прикрашеними золотом, — завжди нагадує про важливість дивитися вгору та створює ідеальну атмосферу для романтичної вечері удвох. Обов’язково замовте тартар із морської форелі, тартар із диких грибів і шотландські гребінці. Солодкі профітролі для двох стануть ідеальним завершенням побачення.