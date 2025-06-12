Розкішні готелі на озері Гарда: райські куточки серед природної краси
Кришталево чиста вода біля підніжжя величних гір під південним сонцем. Озеро Гарда – це мальовниче місце в Італії з унікальною атмосферою. А щоб ваше перебування стало справді незабутнім, ми підготували список найкращих готелів на березі озера. Від вілл у стилі ар-нуво до історичних будівель – кожен має свою неповторну атмосферу та особливості. Плавайте в басейні з панорамними видами, насолоджуйтесь заходами сонця на терасі, відпочивайте на власному приватному пляжі. Усе це – частина незабутнього досвіду на озері Гарда. Вирушаймо разом у цю захоплюючу подорож і дізнаймося більше про найкращі готелі, які чекають на вас на берегах озера!
Poiano Garda Resort Hotel
Топовий готель на озері Гарда, оточений 60 гектарами зелені, з олімпійським басейном, тенісними кортами, полем для гольфу та тренажерним залом. Готель розташований на пагорбі та пропонує чудові краєвиди на озеро.
Адреса: Via Poiano, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.poiano.com/it/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Що робить Poiano Garda Resort Hotel таким особливим? Розглянемо його унікальні особливості:
- Олімпійський басейн. Хочете поплавати в басейні, оточеному зеленню та з видом на озеро? Саме це чекає на вас у Poiano.
- Теніс. Любителі спорту знайдуть тут 4 тенісні корти та 2 для падел-тенісу. Можливо, ви відкриєте для себе нове улюблене заняття!
- Гольф. Poiano пропонує чудове зелене поле та професійних інструкторів, щоб опанувати цю захоплюючу гру.
- Тренажерний зал і спа. Підтримуйте форму в сучасному тренажерному залі з особистими тренерами. Потім розслабтесь у спа з сауною та турецькою лазнею з прекрасним видом на озеро.
- Чудовий краєвид. Готель розташований на пагорбі з величним видом на озеро Гарда. А заходи сонця тут просто магічні.
Для юних гостей є дитячий майданчик, а ввечері організовуються спортивні турніри та музичні розваги.
Poiano Garda Resort Hotel – це не просто готель, це справжній куточок середземноморського раю, де можна насолоджуватися природою, спортом і релаксацією.
Hotel Conca D’Oro
Елегантний готель за кілька кроків від озера Гарда, з безкоштовним Wi-Fi, терасою та баром. Оформлений у класичному стилі, має приватний сад із лимонними деревами.
Адреса: Lungo Lago Europa, 2, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: http://concadorohotel.it/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Conca D’Oro вирізняється серед інших готелів завдяки своїй близькості до озера. Уявіть сніданок або вечерю на терасі з чудовим видом на озеро, де романтика відчувається в кожній чашці кави.
Родзинкою цього розкішного гніздечка є сад, де вас зачарує дивовижний аромат лимонних квітів.
Увечері ви можете розслабитися в барі, скуштувати місцеві напої та поділитися враженнями з іншими гостями.
Conca D’Oro – це вишуканий готель на озері Гарда, де час сповільнюється, а враження залишаються назавжди.
Regina Adelaide Hotel & SPA
Унікальний готель на озері Гарда, розташований у віллі в стилі ар-нуво. Має 2 басейни, велнес-центр і безкоштовну парковку. Номери елегантно мебльовані та оснащені кондиціонером, мінібаром і телевізором із плоским екраном.
Адреса: Via S. Francesco d’Assisi, 23, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.regina-adelaide.it/index.cfm/ru/hotel/
Рейтинг: 4.8 ⭐
Regina Adelaide & SPA – це справжній витвір мистецтва. Вілла поєднує сучасні лінії та елегантність.
Окрім близькості до озера, готель має велнес-центр. На вас чекають масажі, косметичні процедури та інші доглядові послуги, які допоможуть розслабитися та подбати про себе.
Щоб надихнутися красою природи та поплавати в теплій воді, готель пропонує два басейни – відкритий і критий.
Regina Adelaide & SPA – це місце, де сучасний дизайн зустрічається з природою, а затишок і комфорт створюють унікальну атмосферу біля озера.
Hotel Virginia
Елегантний готель у серці Гарди, лише за 5 хвилин ходьби від озера.
Адреса: Via Monte Baldo, 19, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.hotelvirginiagarda.it/it/
Рейтинг: 4.7 ⭐
Virginia – це справжнє місце для релаксації та натхнення. У номерах готелю ви знайдете підлогу з плитки, яка додає їм свіжості та легкості. Тут не доведеться відмовлятися від зв’язку зі світом – готель надає безкоштовний Wi-Fi для всіх гостей, а ваші речі завжди будуть у порядку завдяки зручній шафі.
Починайте ранок із смачного сніданку в форматі шведського столу та вирушайте на прогулянку вздовж пляжу, де вас зустрінуть тепле сонце та легкий бриз.
Virginia – це затишний готель на озері Гарда, де сучасний комфорт поєднується з природою та дарує магічні емоції.
Hotel Centrale
Дивовижний готель на озері Гарда з вишуканою атмосферою.
Адреса: Via M. Abrile, 11, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/it/centrale-riva-del-garda.en-gb.html
Рейтинг: 4.1 ⭐
Тут ви знайдете супутникове телебачення та сейф для зберігання цінностей. Вам не доведеться турбуватися про місце для автомобіля, адже готель надає безкоштовну парковку для всіх гостей.
Смачна кухня – невід’ємна частина відпустки. Готель пропонує ресторан, де ви насититеся місцевими та національними стравами після захоплюючих прогулянок узбережжям озера.
Centrale – це топовий готель на озері Гарда, де комфорт поєднується з гостинністю та запрошує відвідати куточок релаксації.
Hotel Cortina
Затишний готель за 260 метрів від озера Гарда.
Адреса: Corso Italia, 103, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: http://www.hotelcortina.net/
Рейтинг: 4.3 ⭐
У Cortina ви знайдете номери, оформлені в елегантному класичному стилі. Тут панує затишна та комфортна атмосфера. Готель пропонує такі послуги:
- Безкоштовний Wi-Fi. Ви завжди будете на зв’язку завдяки безкоштовному інтернету для всіх гостей.
- Кондиціонер і ванна кімната з феном. У номерах є все необхідне для вашого комфорту. Охолоджуйтесь у спекотний день і поринайте у світ неймовірних зручностей.
- Сад із шезлонгами та парасольками. Проводьте час на свіжому повітрі в доглянутому саду готелю. Шезлонги та парасольки чекають на вас.
- Бар із напоями та закусками. Увечері розслабтесь у барі, замовте улюблений напій і побалуйте себе закусками.
Cortina – один із найкращих готелів на озері Гарда, де стиль поєднується з природою, а гостинність створює унікальну атмосферу.
Tobago
Прекрасний готель на озері Гарда з басейном і гідромасажною ванною. Номери сучасно оформлені та мають балкон або терасу з видом на озеро чи гори.
Адреса: Via della Pace, 1, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: https://hoteltobago.it/
Рейтинг: 4.7 ⭐
У Tobago ви знайдете сучасний дизайн і прекрасні краєвиди на озеро або гори завдяки сучасним балконам і терасам. Усі апартаменти оформлені з вишуканістю та забезпечують найкращий досвід проживання. Є такі зручності, як безкоштовна парковка на території та прокат велосипедів, що робить ваше перебування комфортнішим. Особливістю, яка вирізняє цей готель серед інших, є гідромасажна ванна, розташована у відкритому басейні. Тут гості отримають максимальний релакс під яскравим сонцем із неймовірною панорамою.
Tobago – це шикарний готель на озері Гарда, де затишок і гостинність створюють унікальну атмосферу.
Hotel Alla Torre
Унікальний готель усередині старовинних стін Гарди, поруч із годинниковою вежею.
Адреса: P.za Calderini, 1, 37016, Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.allatorre.com/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Alla Torre розташований у престижному та знатному будинку XVI століття, повністю реконструйованому та розширеному. Тут історія зустрічається з сучасністю та радує гостей вишуканими апартаментами, оснащеними всім необхідним для комфортного перебування. А балкон або тераса пропонують магічний краєвид на озеро чи гори.
Увечері гості можуть прогулятися містом і відвідати бар, де можна розслабитися в затишній атмосфері, замовити улюблений напій або спробувати новинки, які точно вас здивують.
Alla Torre – це місце, де історія переплітається з сучасністю, щоб подарувати незабутній досвід.
Hotel Remàt
Комфортний готель у історичному центрі Гарди. Готель має номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем.
Адреса: Piazza Catullo, 10, 37016, Garda VR, Італія
Вебсайт: https://www.hotelremat.it/remat/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Remàt розташований у історичній будівлі XVI століття, яка була повністю відреставрована та наповнена сучасним дизайном. Номери оснащені кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем. Відкрийте для себе незабутні краєвиди з просторих балконів і терас, де на вас чекають кришталево чисті води захоплюючого озера.
Remàt – це місце, де райські відчуття переплітаються з історичними моментами в унікальній атмосфері.
Hotel Excelsior Le Terrazze
Стильний готель на березі озера Гарда, за 5 хвилин ходьби від центру міста. Готель має відкритий басейн із панорамним видом на озеро, а також приватний пляж.
Адреса: Via Guglielmo Marconi, 4, 37016 Garda VR, Італія
Вебсайт: http://www.excelsiorleterrazze.com/index.cfm/it/
Рейтинг: 4.5 ⭐
Excelsior Le Terrazze – це затишне місце для незабутнього перебування, яке пропонує вам:
- Відкритий басейн із панорамним видом. Плавайте, насолоджуючись сонцем, і милуйтеся чудовим краєвидом на озеро. Увечері ви можете розслабитися біля басейну.
- Приватний пляж із парасольками та шезлонгами. Насолоджуйтесь теплими променями сонця. Парасольки та шезлонги чекають на вас.
- Світлі номери з балконом або терасою. Елегантні та затишні номери чекають на вас. А балкон або тераса пропонують чарівні краєвиди на озеро та сад.
Excelsior Le Terrazze – це місце, де природа та комфорт створюються в одному флаконі для унікального відпочинку.
Відпустка в одному з найкращих готелів на озері Гарда принесе вам незабутні враження та повний релакс. Ви зможете милуватися природою, відпочивати та заряджатися енергією в ідеальних умовах. Ласкаво просимо у світ краси та комфорту, де природа та комфорт зливаються в обіймах!