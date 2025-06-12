русский
Подорожі

Розкішні готелі на озері Гарда: райські куточки серед природної краси

Анастасія Крищук

Розкішні готелі на озері Гарда: райські куточки серед природної краси
Відкрийте для себе розкішні готелі на озері Гарда

Кришталево чиста вода біля підніжжя величних гір під південним сонцем. Озеро Гарда – це мальовниче місце в Італії з унікальною атмосферою. А щоб ваше перебування стало справді незабутнім, ми підготували список найкращих готелів на березі озера. Від вілл у стилі ар-нуво до історичних будівель – кожен має свою неповторну атмосферу та особливості. Плавайте в басейні з панорамними видами, насолоджуйтесь заходами сонця на терасі, відпочивайте на власному приватному пляжі. Усе це – частина незабутнього досвіду на озері Гарда. Вирушаймо разом у цю захоплюючу подорож і дізнаймося більше про найкращі готелі, які чекають на вас на берегах озера!

Poiano Garda Resort Hotel

Топовий готель на озері Гарда, оточений 60 гектарами зелені, з олімпійським басейном, тенісними кортами, полем для гольфу та тренажерним залом. Готель розташований на пагорбі та пропонує чудові краєвиди на озеро.

Адреса: Via Poiano, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.poiano.com/it/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Що робить Poiano Garda Resort Hotel таким особливим? Розглянемо його унікальні особливості:

  • Олімпійський басейн. Хочете поплавати в басейні, оточеному зеленню та з видом на озеро? Саме це чекає на вас у Poiano.
  • Теніс. Любителі спорту знайдуть тут 4 тенісні корти та 2 для падел-тенісу. Можливо, ви відкриєте для себе нове улюблене заняття!
  • Гольф. Poiano пропонує чудове зелене поле та професійних інструкторів, щоб опанувати цю захоплюючу гру.
  • Тренажерний зал і спа. Підтримуйте форму в сучасному тренажерному залі з особистими тренерами. Потім розслабтесь у спа з сауною та турецькою лазнею з прекрасним видом на озеро.
  • Чудовий краєвид. Готель розташований на пагорбі з величним видом на озеро Гарда. А заходи сонця тут просто магічні.

Для юних гостей є дитячий майданчик, а ввечері організовуються спортивні турніри та музичні розваги.

Poiano Garda Resort Hotel – це не просто готель, це справжній куточок середземноморського раю, де можна насолоджуватися природою, спортом і релаксацією.

Hotel Conca D’Oro

Елегантний готель на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website
Елегантний готель на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Елегантний готель за кілька кроків від озера Гарда, з безкоштовним Wi-Fi, терасою та баром. Оформлений у класичному стилі, має приватний сад із лимонними деревами.

Адреса: Lungo Lago Europa, 2, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://concadorohotel.it/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Conca D’Oro вирізняється серед інших готелів завдяки своїй близькості до озера. Уявіть сніданок або вечерю на терасі з чудовим видом на озеро, де романтика відчувається в кожній чашці кави.

Родзинкою цього розкішного гніздечка є сад, де вас зачарує дивовижний аромат лимонних квітів.

Увечері ви можете розслабитися в барі, скуштувати місцеві напої та поділитися враженнями з іншими гостями.

Conca D’Oro – це вишуканий готель на озері Гарда, де час сповільнюється, а враження залишаються назавжди.

Regina Adelaide Hotel & SPA

Унікальний готель на озері Гарда, розташований у віллі в стилі ар-нуво. Має 2 басейни, велнес-центр і безкоштовну парковку. Номери елегантно мебльовані та оснащені кондиціонером, мінібаром і телевізором із плоским екраном.

Адреса: Via S. Francesco d’Assisi, 23, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.regina-adelaide.it/index.cfm/ru/hotel/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Regina Adelaide & SPA – це справжній витвір мистецтва. Вілла поєднує сучасні лінії та елегантність.

Окрім близькості до озера, готель має велнес-центр. На вас чекають масажі, косметичні процедури та інші доглядові послуги, які допоможуть розслабитися та подбати про себе.

Щоб надихнутися красою природи та поплавати в теплій воді, готель пропонує два басейни – відкритий і критий.

Regina Adelaide & SPA – це місце, де сучасний дизайн зустрічається з природою, а затишок і комфорт створюють унікальну атмосферу біля озера.

Hotel Virginia

Найкращі готелі на озері Гарда з приватним садом. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website
Найкращі готелі на озері Гарда з приватним садом. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Елегантний готель у серці Гарди, лише за 5 хвилин ходьби від озера.

Адреса: Via Monte Baldo, 19, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.hotelvirginiagarda.it/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Virginia – це справжнє місце для релаксації та натхнення. У номерах готелю ви знайдете підлогу з плитки, яка додає їм свіжості та легкості. Тут не доведеться відмовлятися від зв’язку зі світом – готель надає безкоштовний Wi-Fi для всіх гостей, а ваші речі завжди будуть у порядку завдяки зручній шафі.

Починайте ранок із смачного сніданку в форматі шведського столу та вирушайте на прогулянку вздовж пляжу, де вас зустрінуть тепле сонце та легкий бриз.

Virginia – це затишний готель на озері Гарда, де сучасний комфорт поєднується з природою та дарує магічні емоції.

Hotel Centrale

Дивовижний готель на озері Гарда з вишуканою атмосферою.

Адреса: Via M. Abrile, 11, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/it/centrale-riva-del-garda.en-gb.html

Рейтинг: 4.1 ⭐

Тут ви знайдете супутникове телебачення та сейф для зберігання цінностей. Вам не доведеться турбуватися про місце для автомобіля, адже готель надає безкоштовну парковку для всіх гостей.

Смачна кухня – невід’ємна частина відпустки. Готель пропонує ресторан, де ви насититеся місцевими та національними стравами після захоплюючих прогулянок узбережжям озера.

Centrale – це топовий готель на озері Гарда, де комфорт поєднується з гостинністю та запрошує відвідати куточок релаксації.

Hotel Cortina

Вишукана відпустка в готелі на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website
Вишукана відпустка в готелі на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website

Затишний готель за 260 метрів від озера Гарда.

Адреса: Corso Italia, 103, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://www.hotelcortina.net/

Рейтинг: 4.3 ⭐

У Cortina ви знайдете номери, оформлені в елегантному класичному стилі. Тут панує затишна та комфортна атмосфера. Готель пропонує такі послуги:

  • Безкоштовний Wi-Fi. Ви завжди будете на зв’язку завдяки безкоштовному інтернету для всіх гостей.
  • Кондиціонер і ванна кімната з феном. У номерах є все необхідне для вашого комфорту. Охолоджуйтесь у спекотний день і поринайте у світ неймовірних зручностей.
  • Сад із шезлонгами та парасольками. Проводьте час на свіжому повітрі в доглянутому саду готелю. Шезлонги та парасольки чекають на вас.
  • Бар із напоями та закусками. Увечері розслабтесь у барі, замовте улюблений напій і побалуйте себе закусками.

Cortina – один із найкращих готелів на озері Гарда, де стиль поєднується з природою, а гостинність створює унікальну атмосферу.

Tobago

Прекрасний готель на озері Гарда з басейном і гідромасажною ванною. Номери сучасно оформлені та мають балкон або терасу з видом на озеро чи гори.

Адреса: Via della Pace, 1, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://hoteltobago.it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

У Tobago ви знайдете сучасний дизайн і прекрасні краєвиди на озеро або гори завдяки сучасним балконам і терасам. Усі апартаменти оформлені з вишуканістю та забезпечують найкращий досвід проживання. Є такі зручності, як безкоштовна парковка на території та прокат велосипедів, що робить ваше перебування комфортнішим. Особливістю, яка вирізняє цей готель серед інших, є гідромасажна ванна, розташована у відкритому басейні. Тут гості отримають максимальний релакс під яскравим сонцем із неймовірною панорамою.

Tobago – це шикарний готель на озері Гарда, де затишок і гостинність створюють унікальну атмосферу.

Hotel Alla Torre

Неймовірні краєвиди з номерів готелів на озері Гарда. Джерело: Leonhard Niederwimmer image from the Pixabay website
Неймовірні краєвиди з номерів готелів на озері Гарда. Джерело: Leonhard Niederwimmer image from the Pixabay website

Унікальний готель усередині старовинних стін Гарди, поруч із годинниковою вежею.

Адреса: P.za Calderini, 1, 37016, Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.allatorre.com/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Alla Torre розташований у престижному та знатному будинку XVI століття, повністю реконструйованому та розширеному. Тут історія зустрічається з сучасністю та радує гостей вишуканими апартаментами, оснащеними всім необхідним для комфортного перебування. А балкон або тераса пропонують магічний краєвид на озеро чи гори.

Увечері гості можуть прогулятися містом і відвідати бар, де можна розслабитися в затишній атмосфері, замовити улюблений напій або спробувати новинки, які точно вас здивують.

Alla Torre – це місце, де історія переплітається з сучасністю, щоб подарувати незабутній досвід.

Hotel Remàt

Комфортний готель у історичному центрі Гарди. Готель має номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем.

Адреса: Piazza Catullo, 10, 37016, Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.hotelremat.it/remat/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Remàt розташований у історичній будівлі XVI століття, яка була повністю відреставрована та наповнена сучасним дизайном. Номери оснащені кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем. Відкрийте для себе незабутні краєвиди з просторих балконів і терас, де на вас чекають кришталево чисті води захоплюючого озера.

Remàt – це місце, де райські відчуття переплітаються з історичними моментами в унікальній атмосфері.

Hotel Excelsior Le Terrazze

Готель на озері Гарда з власним приватним пляжем. Джерело: Image by Gabryele from the Pixabay website
Готель на озері Гарда з власним приватним пляжем. Джерело: Image by Gabryele from the Pixabay website

Стильний готель на березі озера Гарда, за 5 хвилин ходьби від центру міста. Готель має відкритий басейн із панорамним видом на озеро, а також приватний пляж.

Адреса: Via Guglielmo Marconi, 4, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://www.excelsiorleterrazze.com/index.cfm/it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Excelsior Le Terrazze – це затишне місце для незабутнього перебування, яке пропонує вам:

  • Відкритий басейн із панорамним видом. Плавайте, насолоджуючись сонцем, і милуйтеся чудовим краєвидом на озеро. Увечері ви можете розслабитися біля басейну.
  • Приватний пляж із парасольками та шезлонгами. Насолоджуйтесь теплими променями сонця. Парасольки та шезлонги чекають на вас.
  • Світлі номери з балконом або терасою. Елегантні та затишні номери чекають на вас. А балкон або тераса пропонують чарівні краєвиди на озеро та сад.

Excelsior Le Terrazze – це місце, де природа та комфорт створюються в одному флаконі для унікального відпочинку.

Відпустка в одному з найкращих готелів на озері Гарда принесе вам незабутні враження та повний релакс. Ви зможете милуватися природою, відпочивати та заряджатися енергією в ідеальних умовах. Ласкаво просимо у світ краси та комфорту, де природа та комфорт зливаються в обіймах!

ПодорожПодорожі