Розкішні готелі на озері Гарда: райські куточки серед природної краси

Кришталево чиста вода біля підніжжя величних гір під південним сонцем. Озеро Гарда – це мальовниче місце в Італії з унікальною атмосферою. А щоб ваше перебування стало справді незабутнім, ми підготували список найкращих готелів на березі озера. Від вілл у стилі ар-нуво до історичних будівель – кожен має свою неповторну атмосферу та особливості. Плавайте в басейні з панорамними видами, насолоджуйтесь заходами сонця на терасі, відпочивайте на власному приватному пляжі. Усе це – частина незабутнього досвіду на озері Гарда. Вирушаймо разом у цю захоплюючу подорож і дізнаймося більше про найкращі готелі, які чекають на вас на берегах озера!

Poiano Garda Resort Hotel

Топовий готель на озері Гарда, оточений 60 гектарами зелені, з олімпійським басейном, тенісними кортами, полем для гольфу та тренажерним залом. Готель розташований на пагорбі та пропонує чудові краєвиди на озеро.

Адреса: Via Poiano, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.poiano.com/it/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Що робить Poiano Garda Resort Hotel таким особливим? Розглянемо його унікальні особливості:

Олімпійський басейн. Хочете поплавати в басейні, оточеному зеленню та з видом на озеро? Саме це чекає на вас у Poiano .

Хочете поплавати в басейні, оточеному зеленню та з видом на озеро? Саме це чекає на вас у . Теніс. Любителі спорту знайдуть тут 4 тенісні корти та 2 для падел-тенісу. Можливо, ви відкриєте для себе нове улюблене заняття!

Любителі спорту знайдуть тут 4 тенісні корти та 2 для падел-тенісу. Можливо, ви відкриєте для себе нове улюблене заняття! Гольф. Poiano пропонує чудове зелене поле та професійних інструкторів, щоб опанувати цю захоплюючу гру.

пропонує чудове зелене поле та професійних інструкторів, щоб опанувати цю захоплюючу гру. Тренажерний зал і спа. Підтримуйте форму в сучасному тренажерному залі з особистими тренерами. Потім розслабтесь у спа з сауною та турецькою лазнею з прекрасним видом на озеро.

Підтримуйте форму в сучасному тренажерному залі з особистими тренерами. Потім розслабтесь у спа з сауною та турецькою лазнею з прекрасним видом на озеро. Чудовий краєвид. Готель розташований на пагорбі з величним видом на озеро Гарда. А заходи сонця тут просто магічні.

Для юних гостей є дитячий майданчик, а ввечері організовуються спортивні турніри та музичні розваги.

Poiano Garda Resort Hotel – це не просто готель, це справжній куточок середземноморського раю, де можна насолоджуватися природою, спортом і релаксацією.

Hotel Conca D’Oro

Елегантний готель на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Елегантний готель на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Елегантний готель за кілька кроків від озера Гарда, з безкоштовним Wi-Fi, терасою та баром. Оформлений у класичному стилі, має приватний сад із лимонними деревами.

Адреса: Lungo Lago Europa, 2, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://concadorohotel.it/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Conca D’Oro вирізняється серед інших готелів завдяки своїй близькості до озера. Уявіть сніданок або вечерю на терасі з чудовим видом на озеро, де романтика відчувається в кожній чашці кави.

Родзинкою цього розкішного гніздечка є сад, де вас зачарує дивовижний аромат лимонних квітів.

Увечері ви можете розслабитися в барі, скуштувати місцеві напої та поділитися враженнями з іншими гостями.

Conca D’Oro – це вишуканий готель на озері Гарда, де час сповільнюється, а враження залишаються назавжди.

Regina Adelaide Hotel & SPA

Унікальний готель на озері Гарда, розташований у віллі в стилі ар-нуво. Має 2 басейни, велнес-центр і безкоштовну парковку. Номери елегантно мебльовані та оснащені кондиціонером, мінібаром і телевізором із плоским екраном.

Адреса: Via S. Francesco d’Assisi, 23, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.regina-adelaide.it/index.cfm/ru/hotel/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Regina Adelaide & SPA – це справжній витвір мистецтва. Вілла поєднує сучасні лінії та елегантність.

Окрім близькості до озера, готель має велнес-центр. На вас чекають масажі, косметичні процедури та інші доглядові послуги, які допоможуть розслабитися та подбати про себе.

Щоб надихнутися красою природи та поплавати в теплій воді, готель пропонує два басейни – відкритий і критий.

Regina Adelaide & SPA – це місце, де сучасний дизайн зустрічається з природою, а затишок і комфорт створюють унікальну атмосферу біля озера.

Hotel Virginia

Найкращі готелі на озері Гарда з приватним садом. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Найкращі готелі на озері Гарда з приватним садом. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Елегантний готель у серці Гарди, лише за 5 хвилин ходьби від озера.

Адреса: Via Monte Baldo, 19, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.hotelvirginiagarda.it/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Virginia – це справжнє місце для релаксації та натхнення. У номерах готелю ви знайдете підлогу з плитки, яка додає їм свіжості та легкості. Тут не доведеться відмовлятися від зв’язку зі світом – готель надає безкоштовний Wi-Fi для всіх гостей, а ваші речі завжди будуть у порядку завдяки зручній шафі.

Починайте ранок із смачного сніданку в форматі шведського столу та вирушайте на прогулянку вздовж пляжу, де вас зустрінуть тепле сонце та легкий бриз.

Virginia – це затишний готель на озері Гарда, де сучасний комфорт поєднується з природою та дарує магічні емоції.

Hotel Centrale

Дивовижний готель на озері Гарда з вишуканою атмосферою.

Адреса: Via M. Abrile, 11, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/it/centrale-riva-del-garda.en-gb.html

Рейтинг: 4.1 ⭐

Тут ви знайдете супутникове телебачення та сейф для зберігання цінностей. Вам не доведеться турбуватися про місце для автомобіля, адже готель надає безкоштовну парковку для всіх гостей.

Смачна кухня – невід’ємна частина відпустки. Готель пропонує ресторан, де ви насититеся місцевими та національними стравами після захоплюючих прогулянок узбережжям озера.

Centrale – це топовий готель на озері Гарда, де комфорт поєднується з гостинністю та запрошує відвідати куточок релаксації.

Hotel Cortina

Вишукана відпустка в готелі на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website Вишукана відпустка в готелі на озері Гарда. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website

Затишний готель за 260 метрів від озера Гарда.

Адреса: Corso Italia, 103, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://www.hotelcortina.net/

Рейтинг: 4.3 ⭐

У Cortina ви знайдете номери, оформлені в елегантному класичному стилі. Тут панує затишна та комфортна атмосфера. Готель пропонує такі послуги:

Безкоштовний Wi-Fi. Ви завжди будете на зв’язку завдяки безкоштовному інтернету для всіх гостей.

Ви завжди будете на зв’язку завдяки безкоштовному інтернету для всіх гостей. Кондиціонер і ванна кімната з феном. У номерах є все необхідне для вашого комфорту. Охолоджуйтесь у спекотний день і поринайте у світ неймовірних зручностей.

У номерах є все необхідне для вашого комфорту. Охолоджуйтесь у спекотний день і поринайте у світ неймовірних зручностей. Сад із шезлонгами та парасольками. Проводьте час на свіжому повітрі в доглянутому саду готелю. Шезлонги та парасольки чекають на вас.

Проводьте час на свіжому повітрі в доглянутому саду готелю. Шезлонги та парасольки чекають на вас. Бар із напоями та закусками. Увечері розслабтесь у барі, замовте улюблений напій і побалуйте себе закусками.

Cortina – один із найкращих готелів на озері Гарда, де стиль поєднується з природою, а гостинність створює унікальну атмосферу.

Tobago

Прекрасний готель на озері Гарда з басейном і гідромасажною ванною. Номери сучасно оформлені та мають балкон або терасу з видом на озеро чи гори.

Адреса: Via della Pace, 1, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: https://hoteltobago.it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

У Tobago ви знайдете сучасний дизайн і прекрасні краєвиди на озеро або гори завдяки сучасним балконам і терасам. Усі апартаменти оформлені з вишуканістю та забезпечують найкращий досвід проживання. Є такі зручності, як безкоштовна парковка на території та прокат велосипедів, що робить ваше перебування комфортнішим. Особливістю, яка вирізняє цей готель серед інших, є гідромасажна ванна, розташована у відкритому басейні. Тут гості отримають максимальний релакс під яскравим сонцем із неймовірною панорамою.

Tobago – це шикарний готель на озері Гарда, де затишок і гостинність створюють унікальну атмосферу.

Hotel Alla Torre

Неймовірні краєвиди з номерів готелів на озері Гарда. Джерело: Leonhard Niederwimmer image from the Pixabay website Неймовірні краєвиди з номерів готелів на озері Гарда. Джерело: Leonhard Niederwimmer image from the Pixabay website

Унікальний готель усередині старовинних стін Гарди, поруч із годинниковою вежею.

Адреса: P.za Calderini, 1, 37016, Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.allatorre.com/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Alla Torre розташований у престижному та знатному будинку XVI століття, повністю реконструйованому та розширеному. Тут історія зустрічається з сучасністю та радує гостей вишуканими апартаментами, оснащеними всім необхідним для комфортного перебування. А балкон або тераса пропонують магічний краєвид на озеро чи гори.

Увечері гості можуть прогулятися містом і відвідати бар, де можна розслабитися в затишній атмосфері, замовити улюблений напій або спробувати новинки, які точно вас здивують.

Alla Torre – це місце, де історія переплітається з сучасністю, щоб подарувати незабутній досвід.

Hotel Remàt

Комфортний готель у історичному центрі Гарди. Готель має номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем.

Адреса: Piazza Catullo, 10, 37016, Garda VR, Італія

Вебсайт: https://www.hotelremat.it/remat/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Remàt розташований у історичній будівлі XVI століття, яка була повністю відреставрована та наповнена сучасним дизайном. Номери оснащені кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і ванною кімнатою з душем. Відкрийте для себе незабутні краєвиди з просторих балконів і терас, де на вас чекають кришталево чисті води захоплюючого озера.

Remàt – це місце, де райські відчуття переплітаються з історичними моментами в унікальній атмосфері.

Hotel Excelsior Le Terrazze

Готель на озері Гарда з власним приватним пляжем. Джерело: Image by Gabryele from the Pixabay website Готель на озері Гарда з власним приватним пляжем. Джерело: Image by Gabryele from the Pixabay website

Стильний готель на березі озера Гарда, за 5 хвилин ходьби від центру міста. Готель має відкритий басейн із панорамним видом на озеро, а також приватний пляж.

Адреса: Via Guglielmo Marconi, 4, 37016 Garda VR, Італія

Вебсайт: http://www.excelsiorleterrazze.com/index.cfm/it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Excelsior Le Terrazze – це затишне місце для незабутнього перебування, яке пропонує вам:

Відкритий басейн із панорамним видом. Плавайте, насолоджуючись сонцем, і милуйтеся чудовим краєвидом на озеро. Увечері ви можете розслабитися біля басейну.

Плавайте, насолоджуючись сонцем, і милуйтеся чудовим краєвидом на озеро. Увечері ви можете розслабитися біля басейну. Приватний пляж із парасольками та шезлонгами. Насолоджуйтесь теплими променями сонця. Парасольки та шезлонги чекають на вас.

Насолоджуйтесь теплими променями сонця. Парасольки та шезлонги чекають на вас. Світлі номери з балконом або терасою. Елегантні та затишні номери чекають на вас. А балкон або тераса пропонують чарівні краєвиди на озеро та сад.

Excelsior Le Terrazze – це місце, де природа та комфорт створюються в одному флаконі для унікального відпочинку.

Відпустка в одному з найкращих готелів на озері Гарда принесе вам незабутні враження та повний релакс. Ви зможете милуватися природою, відпочивати та заряджатися енергією в ідеальних умовах. Ласкаво просимо у світ краси та комфорту, де природа та комфорт зливаються в обіймах!