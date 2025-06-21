Розкішні готелі Ісландії: Топ-10 місць, де захочеться затриматися довше

Країна контрастів, країна вогню та льоду, унікальне місце в Північній Атлантиці, яке є водночас європейським і скандинавським. Ще трохи більше десяти років тому Ісландія була більше проміжним пунктом на шляху до Сполучених Штатів, а її столиця більше нагадувала село, ніж місто. Завдяки успішній політиці, спрямованій на залучення туристів, кількість мандрівників різко зросла з 2008 року, і тепер тут є безліч варіантів розміщення на будь-який смак: від фантастичних переобладнаних ранчо в сільській місцевості до дизайнерських бутиків у Рейк’явіку.

З водоспадами, що гуркотять навколо, гарячими джерелами, що манять зануритися, льодовиками, що височіють обабіч дороги, та китами, що вистрибують із моря прямо перед вами, це місце не має рівних у світі. Не дивно, що найкращі готелі Ісландії гармоніюють із природою, а для їхнього будівництва використовуються натуральні матеріали, такі як місцевий камінь для стін і дерен для автентичних дахів. Крім того, в інтер’єрах та екстер’єрах переважають земляні пастельні палітри, що відлунюють відтінками місцевого моху, чорного піску та ягід.

Незалежно від того, чи плануєте ви зупинитися в одній із найменших столиць Європи, чи хочете відчути красу та велич природи в усамітненому, тихому місці, наступна добірка топ-15 готелів Ісландії допоможе вам обрати найкращий варіант для вашої майбутньої пригоди.

Reykjavik Edition

Якщо ви прагнете п’ятизіркової розкоші, прямуйте до одного з найкращих готелів Ісландії. Reykjavik Edition — це новий комплекс, який немов свіжий подих у місті, що дихає креативністю та стилем. Готель є частиною бренду Edition, розробленого в успішній співпраці між Marriott та Іаном Шрагером, тому він легко може конкурувати з такими популярними напрямками, як Барселона, Шанхай і Нью-Йорк.

Сучасний готель у центрі столиці. Джерело: https://www.editionhotels.com/ Сучасний готель у центрі столиці. Джерело: https://www.editionhotels.com/

Інтер’єр Reykjavik Edition виконаний із дуба, базальту, лави та бетону, що відображає сміливий і молодий дух столиці з ноткою скандинавської креативності. Теплі та затишні апартаменти оздоблені меблями з італійського ясеня та мають вікна від підлоги до стелі, завдяки чому гості можуть насолоджуватися краєвидами центру Рейк’явіка, фйорду та величної гори Ес’я.

Основні зручності, які зроблять перебування ще більш шикарним, включають:

терасу на даху, де можна спостерігати за північним сяйвом;

бар у стилі speakeasy (подібний до атмосферних американських закладів, що продавали алкоголь під час сухого закону);

ресторан під керівництвом Гуннара Карла Гісласона, першого ісландського шеф-кухаря, який отримав зірку Мішлен;

чотири конференц-зали;

спа-центр;

цілодобовий тренажерний зал;

гідромасажну ванну.

Крім того, готель має вигідне розташування, оскільки розташований між Старим портом Рейк’явіка та знаменитим концертним залом Harpa.

The Retreat at Blue Lagoon

Серед найвідоміших пам’яток країни особливу увагу заслуговує Блакитна Лагуна. Мінерально багаті води та особливий вулканічний ґрунт геотермального озера на півострові Рейк’янес приваблюють щороку велику кількість відвідувачів з усього світу. Тож, якщо ви любите занурюватися в популярні туристичні пам’ятки, це місце для вас.

Новий розкішний готель в Ісландії розташований поблизу знаменитого гарячого джерела. The Retreat at Blue Lagoon: назва говорить сама за себе, адже тут усі переваги геотермального дива регіону поєднані в розкішний і сучасний велнес-центр. Ви можете забронювати елегантний люкс, оформлений у мінімалістичному стилі з вікнами від підлоги до стелі, що дозволяють бачити ефірне сяйво півострова. Завдяки цьому освітленню стримані сірі інтер’єри набувають зовсім нового кольору.

Родзинкою The Retreat at Blue Lagoon є підземний спа-центр, до якого ведуть усі дороги. Тут ви можете спробувати фірмовий і запатентований ритуал Блакитної Лагуни — оздоровче очищення з використанням мінералів, водоростей і кремнезему, що містяться в навколишніх геотермальних водах. Вартість номера включає доступ до ексклюзивної частини озера, а також на території є ресторан світового класу, який ви неодмінно захочете відвідати після процедур.

101 Hotel

У Рейк’явіку креативність проявляється в усьому — від архітектури та туристичних пам’яток до бутиків і найкращих готелів Ісландії. Якщо ви хочете відчути вершину творчості видатних ісландських дизайнерів, рекомендуємо зупинитися в 101 Hotel. Комплекс належить до групи Design Hotels, пропонуючи вишукані та стильні інтер’єри, що відповідають модним тенденціям. Зокрема, колекція творів мистецтва сучасних ісландських авторів ще яскравіше виграє на тлі чорно-білих стін, а вишукані меблі ретельно підібрані, щоб доповнити загальну картину.

Номери оздоблені килимами на дерев’яних підлогах і обладнані найзручнішими ліжками, а з вікон відкриваються мальовничі краєвиди на гору Ес’я. У 101 Hotel є ресторан, який дуже популярний серед місцевих, а також автентичний бар із столами з дерев’яних стовбурів і каміном, що додає особливу магічну атмосферу всьому приміщенню. Ще одна перевага — розташування в пішій доступності від головної вулиці міста, Лаугавегур.

Hotel Rangá

Щойно ви заходите до Hotel Rangá, вас зустрічає величезний 10-футовий ведмідь, виготовлений таксидермістами після того, як тварину знайшли мертвою на шматку льоду, що приплив із Гренландії до узбережжя. Розташований у південній частині Ісландії, цей особливий готель є чимось середнім між стильною заміською садибою та розкішним мисливським будиночком. Тож, якщо ви хочете вирушити в пригоду, досліджуючи, наприклад, подвійні льодовики Мірдальсйокютль та Ейяф’ятлайокютль, рекомендуємо зупинитися в цьому затишному дерев’яному притулку.

Після дня активного відпочинку, наприклад, приватного туру надзвичайним природним заповідником Торсморк або катання на снігоходах, немає нічого приємнішого, ніж повернення до теплої кімнати, наповненої дружньою атмосферою. Інтер’єр має домашню атмосферу, а спальні оздоблені місцевими творами мистецтва та теплими ісландськими ковдрами.

У Hotel Rangá є сім оригінальних люксів, кожен оформлений відповідно до певного континенту: від Антарктиди до Америки. Увечері тепла ванна та відвідування обсерваторії під керівництвом астронома та фотографа, які розкажуть усе про танцююче північне сяйво та допоможуть зробити найвдаліші фото на згадку.

Deplar Farm

Для мандрівників, які хочуть втекти до віддалених регіонів, півострів Трьолласкгі, одне з найгірськіших місць у країні, — чудовий вибір. Тут розташовані кілька атмосферних рибальських містечок, усі з яких доступні єдиною дорогою вздовж узбережжя, що пропонує фантастичні краєвиди Атлантичного океану. Deplar Farm, оповита туманом, перебуває серед усієї цієї краси в глибині півострова. Один із найрейтинговіших готелів Ісландії розташований на мальовничій галявині, оточеній гірськими вершинами. Цей будинок, дах якого вкритий дереном, так гармонійно зливається з оточенням, що, проходячи повз, ви навряд чи здогадаєтеся про його справжню цінність як розкішної гірської садиби.

Deplar Farm належить до ексклюзивного Eleven Experience, тож мандрівники можуть розраховувати на сервіс найвищого рівня та повне занурення в пригоди. Від ловлі лосося та катання на гірських велосипедах улітку до лижного спорту взимку — варіантів дозвілля безліч, а команда експертів допоможе їх організувати та реалізувати. Після дня пригод насолоджуйтесь кухнею світового класу від найкращих шеф-кухарів Ісландії, розслабтеся в підігрітому басейні та випийте коктейль у сусідньому барі.

ION Adventure Hotel

ION Adventure Hotel — чудовий готель в Ісландії, розташований в одному з наймальовничіших місць не лише в країні, а й у всій Північній півкулі. Цей комплекс височіє над полем чорної лави, виростаючи з низки крутих скель, і розташований у національному парку Тінгветлір, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо пейзажі навколо готелю дещо драматичні, інтер’єр утілює спокій, тепло та комфорт. Номери елегантно оформлені з використанням різноманітних природних матеріалів, зібраних із навколишньої місцевості, як данина красі ісландських пейзажів.

Перебуваючи в ION Adventure Hotel, не пропустіть бар Northern Lights із величезними панорамними вікнами, звідки можна спостерігати за мерехтливим північним сяйвом, насолоджуючись коктейлями. На території також є ресторан Silfra, який пропонує фантастичні страви, такі як глазурована ягнятина та свіжий арктичний голець. Щоб насолодитися повним спектром драматичної погоди, проведіть час у підігрітому занурювальному басейні.

Від джип-турів і експедицій до лавових печер до снорклінгу між тектонічними плитами в Сільфрі, привітний персонал із радістю допоможе організувати активності за межами готелю.

Hótel Egilsen

Прекрасна гавань, оточена гострими скелями, горами із засніженими вершинами та старими будинками: це все про Стіккісхоульмур на півострові Снайфетльснес. Прогулюючись містом, яке колись було одним із найважливіших портів країни з XVII до XIX століття, ви відчуваєте особливу атмосферу, уявляючи, як пришвартовуються кораблі з Норвегії, Данії та Швеції.

Найбажаніший досвід в Ісландії. Джерело: https://www.egilsen.is/ Найбажаніший досвід в Ісландії. Джерело: https://www.egilsen.is/

В одній із історичних будівель 1867 року розташований готель Egilsen, який зберігає реліквії того часу. Ви помітите будівлю здалеку, адже її екстер’єр пофарбований у червоний колір. Усередині гості знайдуть затишний, ностальгічний бутик-готель, який демонструє всі аспекти типового скандинавського комфорту.

Просторі номери оформлені антикварними меблями та натхненні рибальською та морською промисловістю. Гордістю цього прекрасного готелю в Ісландії є бібліотека, яка містить колекцію поезії місцевих авторів і старі скандинавські народні казки. Якщо ви отримаєте достатньо натхнення, обов’язково запишіть власну історію під час перебування тут, щоб прочитати її на сайті готелю Egilsen і ненадовго зануритися в ті ж емоції від незабутньої відпустки в Північній Атлантиці.

Hótel Búðir

Одна з причин, чому Ісландія є одним із найпопулярніших напрямків у світі сьогодні, — це її ізольованість, адже тут можна відчути велич фантастичного ландшафту та зрозуміти його красу. Природа, що хвилює душу, змушує забути про всі турботи та буденні справи, насолоджуючись неймовірними пейзажами.

Розташований на віддаленому пляжі на південному узбережжі Снайфетльснеса, Búðir може похвалитися надзвичайно красивим фоном. Колишній торговий пост оточений вражаючими краєвидами від затоки до льодовика, що є визначною рисою національного парку Снайфетльснес. Інтер’єр цього топового готелю в Ісландії елегантний і мінімалістичний, сповнений тепла та комфорту. Меблі в стилі вінтаж додають привабливості номерам, а ресторан на території відомий серед місцевих по всій країні.

Hótel Flatey

Якщо ви дійсно хочете побути наодинці та відвідати фантастичне, але віддалене місце, будьте готові до подорожі. Опинившись у рибальському містечку Стіккісхоульмур на заході країни, вам потрібно сісти на пором Вестфйордів, який курсує через острови та тисячі скель до найменш відвідуваного регіону. На шляху пором зупиняється на Флатеї. Це єдиний населений острів у фйорді Брейдафйордур, із дещо сумним ландшафтом, усіяним невеликою кількістю барвистих будинків. Тут можна відчути емоції, неможливі ніде більше, адже навіть час на Флатеї тече інакше.

Один із найатмосферніших і найкрасивіших готелів Ісландії відкритий лише влітку, а взимку населення острова становить менше десяти осіб. Комплекс складається з кількох будівель XIX століття та включає комфортні, просторі номери. Інтер’єри оформлені в поетичному скандинавському стилі з лаконічним світлим дизайном, наче зі сторінок модного скандинавського журналу.

Ресторан готелю є водночас лаунджем і пабом, тож щовечора тут збираються місцеві та мандрівники, щоб насолодитися гарячою їжею та обмінятися новинами. Туристи можуть відчути себе так, ніби відвідують далекого ісландського родича.

Kvosin Downtown Hotel

Серед найкращих готелів Ісландії було б злочином не згадати харизматичний Kvosin Downtown Hotel. Рекреаційний комплекс займає історичну будівлю в серці столиці, пропонуючи розкішні апартаменти. Цей готель ідеально підходить для тривалого перебування в Рейк’явіку завдяки вдалому розташуванню (поблизу розташовані мерія, парламент і собор), уважному персоналу та сучасним зручностям.

Усередині ви знайдете оновлені інтер’єри, натхненні сучасним, креативним містом. Номери для гостей включають стильні кухонні куточки, шикарні шкіряні крісла та робочі столи, а також ванні кімнати з тропічним душем і дизайнерськими туалетними засобами.

За межами готелю ви знайдете чудові бари, де можна спробувати місцеве крафтове пиво, живі концерти або неспішні прогулянки вздовж центрального ставу Tjörnin.