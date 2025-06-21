Роскошные отели Исландии: Топ-10 мест, где захочется задержаться подольше

Страна контрастов, страна огня и льда, уникальное место в Северной Атлантике, одновременно европейское и скандинавское. Еще чуть больше десяти лет назад Исландия была более промежуточным пунктом на пути в Соединенные Штаты, а ее столица больше напоминала деревню, чем город. Благодаря успешной политике, направленной на привлечение туристов, количество путешественников резко возросло с 2008 года, и теперь здесь множество вариантов размещения на любой вкус: от фантастических переоборудованных ранчо в сельской местности до дизайнерских бутиков в Рейкьявике.

С грохотящимися водопадами, горячими источниками, манящими погрузиться, ледниками, возвышающимися по обе стороны дороги, и китами, выпрыгивающими из моря прямо перед вами, это место не имеет равных в мире. Неудивительно, что лучшие гостиницы Исландии гармонируют с природой, а для их строительства используются натуральные материалы, такие как местный камень для стен и дерн для аутентичных крыш. Кроме того, в интерьерах и экстерьерах преобладают земляные пастельные палитры, отдаваемые оттенками местного мха, черного песка и ягод.

Независимо от того, планируете ли вы остановиться в одной из самых маленьких столиц Европы, хотите почувствовать красоту и величие природы в уединенном, тихом месте, следующая подборка топ-15 отелей Исландии поможет вам выбрать лучший вариант для вашего будущего приключения.

Reykjavik Edition

Если вы стремитесь к пятизвездочной роскоши, направляйтесь в один из лучших отелей Исландии. Reykjavik Edition – это новый комплекс, который словно свежее дыхание в городе, дышащее креативностью и стилем. Отель является частью бренда Edition, разработанного в успешном сотрудничестве между Marriott и Ианом Шрагером, поэтому легко может конкурировать с такими популярными направлениями, как Барселона, Шанхай и Нью-Йорк.

Современная гостиница в центре столицы. Источник: https://www.editionhotels.com/

Интерьер Reykjavik Edition выполнен из дуба, базальта, скамьи и бетона, отражающего смелый и молодой дух столицы с ноткой скандинавской креативности. Теплые и уютные апартаменты отделаны мебелью из итальянского ясеня и имеют окна от пола до потолка, благодаря чему гости могут наслаждаться видами центра Рейкьявика, фьорда и величественной горы Эсья.

Основные удобства, которые сделают пребывание еще более шикарным, включают в себя:

террасу на крыше, где можно наблюдать за северным сиянием;

бар в стиле speakeasy (подобный атмосферным американским заведениям, продающим алкоголь во время сухого закона);

ресторан под руководством Гуннара Карла Гисласона, первого исландского шеф-повара, получившего звезду Мишлен;

четыре конференц-зала;

спа-центр;

круглосуточный тренажерный зал;

гидромассажную ванную.

Кроме того, гостиница имеет выгодное расположение, поскольку расположена между Старым портом Рейкьявика и знаменитым концертным залом Harpa.

The Retreat at Blue Lagoon

Среди самых известных достопримечательностей страны особого внимания заслуживает Голубая Лагуна. Минерально богатые воды и особенная вулканическая почва геотермального озера на полуострове Рейкьянес привлекают ежегодно большое количество посетителей со всего мира. Итак, если вы любите погружаться в популярные туристические достопримечательности, это место для вас.

Новая роскошная гостиница в Исландии расположена вблизи знаменитого горячего источника. The Retreat at Blue Lagoon: название говорит само за себя, ведь здесь все преимущества геотермального чуда региона соединены в роскошный и современный велнесс-центр. Вы можете забронировать элегантный люкс, оформленный в минималистическом стиле с окнами от пола до потолка, что позволяет видеть эфирное сияние полуострова. Благодаря этому освещению сдержанные серые интерьеры приобретают совершенно новый цвет.

Изюминкой The Retreat at Blue Lagoon является подземный спа-центр, к которому ведут все дороги. Здесь вы можете попробовать фирменный и запатентованный ритуал Голубой Лагуны – оздоровительную очистку с использованием минералов, водорослей и кремнезема, содержащихся в окрестных геотермальных водах. Стоимость номера включает доступ к эксклюзивной части озера, а также на территории есть ресторан мирового класса, который вы обязательно захотите посетить после процедур.

101 Hotel

В Рейкьявике креативность проявляется во всем — от архитектуры и достопримечательностей до бутиков и лучших отелей Исландии. Если вы хотите почувствовать вершину творчества выдающихся исландских дизайнеров, рекомендуем остановиться в 101 Hotel. Комплекс входит в группу Design Hotels, предлагая изысканные и стильные интерьеры, отвечающие модным тенденциям. В частности, коллекция произведений искусства современных исландских авторов еще ярче выигрывает на фоне черно-белых стен, а изысканная мебель тщательно подобрана, чтобы дополнить общую картину.

Номера украшены коврами на деревянных полах и оборудованы самыми удобными кроватями, а из окон открываются живописные виды на гору Эсья. В 101 Hotel есть ресторан, который очень популярен среди местных, а также аутентичный бар со столами из деревянных стволов и камином, что придает особую магическую атмосферу всему помещению. Еще одно преимущество – расположение в пешей доступности от главной улицы города, Лаугавегур.

Hotel Rangá

Как только вы заходите в Hotel Rangá, вас встречает огромный 10-футовый медведь, изготовленный таксидермистами после того, как животное нашли мертвым на льду, приплывшем из Гренландии к побережью. Расположенный в южной части Исландии, этот особый отель является чем-то средним между стильной загородной усадьбой и роскошным охотничьим домом. Итак, если вы хотите отправиться в приключение, исследуя, например, двойные ледники Мирдальсйокютль и Эйяфьятлайокютль, рекомендуем остановиться в этом уютном деревянном приюте.

После дня активного отдыха, например, частного тура по чрезвычайному природному заповеднику Торсморк или катанию на снегоходах, нет ничего приятнее, чем возвращение в теплую комнату, наполненную дружеской атмосферой. Интерьер имеет домашнюю атмосферу, а спальни украшены местными произведениями искусства и теплыми исландскими одеялами.

В Hotel Rangá есть семь оригинальных люксов, каждый оформленный в соответствии с определенным континентом: от Антарктиды до Америки. Вечером теплая ванна и посещение обсерватории под руководством астронома и фотографа, которые расскажут все о танцующем северном сиянии и помогут сделать самые удачные фото на память.

Deplar Farm

Для путешественников, желающих бежать в отдаленные регионы, полуостров Трелласкги, одно из самых горных мест в стране, — отличный выбор. Здесь расположены несколько атмосферных рыболовных городков, все из которых доступны единственной дорогой вдоль побережья, предлагающей фантастические виды Атлантического океана. Deplar Farm, окутанная туманом, находится среди всей этой красоты в глубине полуострова. Одна из самых рейтинговых гостиниц Исландии расположена на живописной лужайке, окруженной горными вершинами. Этот дом, крыша которого покрыт дерном, так гармонично сливается с окружающим, что, проходя мимо, вы вряд ли догадаетесь о его подлинной ценности как роскошной горной усадьбе.

Deplar Farm относится к эксклюзивному Eleven Experience, поэтому путешественники могут рассчитывать на сервис высочайшего уровня и полное погружение в приключения. От ловли лосося и катания на горных велосипедах летом до лыжного спорта зимой – вариантов досуга множество, а команда экспертов поможет их организовать и реализовать. После дня происшествий наслаждайтесь кухней мирового класса от лучших шеф-поваров Исландии, расслабьтесь в подогретом бассейне и выпейте коктейль в соседнем баре.

ION Adventure Hotel

ION Adventure Hotel – отличный отель в Исландии, расположенный в одном из самых живописных мест не только в стране, но и во всем Северном полушарии. Этот комплекс возвышается над полем черной лавы, произрастая из ряда крутых скал, и расположен в национальном парке Тингветлир, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если пейзажи вокруг гостиницы несколько драматичны, интерьер олицетворяет спокойствие, тепло и комфорт. Номера элегантно оформлены с использованием разнообразных природных материалов, собранных из окружающей местности, как дань красоте исландских пейзажей.

Находясь в ION Adventure Hotel, не пропустите бар Northern Lights с огромными панорамными окнами, откуда можно наблюдать за мерцающим северным сиянием, наслаждаясь коктейлями. На территории отеля есть ресторан Silfra, который предлагает фантастические блюда, такие как глазированная ягненка и свежий арктический голец. Чтобы насладиться полным спектром драматической погоды, проведите время в подогретом погружном бассейне.

От джип-туров и экспедиций до лавовых пещер до снорклинга между тектоническими плитами в Сильфре, приветливый персонал с радостью поможет организовать активности за пределами гостиницы.

Hótel Egilsen

Прекрасная гавань, окруженная острыми скалами, горами с заснеженными вершинами и старыми домами: это все о Стиккисхоульмуре на полуострове Снайфетльснес. Прогуливаясь по городу, когда-то являвшемуся одним из важнейших портов страны с XVII до XIX века, вы чувствуете особую атмосферу, представляя, как пришвартовываются корабли из Норвегии, Дании и Швеции.

Самый желанный опыт в Исландии. Источник: https://www.egilsen.is/

В одном из исторических построек 1867 года расположен отель Egilsen, хранящий реликвии того времени. Вы заметите здание издалека, ведь его экстерьер окрашен в красный цвет. Внутри гости найдут уютную, ностальгическую бутик-отель, которая демонстрирует все аспекты типичного скандинавского комфорта.

Просторные номера оформлены антикварной мебелью и вдохновлены рыболовной и морской промышленностью. Гордостью этой прекрасной гостиницы в Исландии является библиотека, содержащая коллекцию поэзии местных авторов и старые скандинавские народные сказки. Если вы получите достаточное вдохновение, обязательно запишите собственную историю во время пребывания здесь, чтобы прочитать ее на сайте отеля Egilsen и ненадолго погрузиться в те же эмоции от незабываемого отпуска в Северной Атлантике.

Hótel Búðir

Одна из причин, почему Исландия является одним из самых популярных направлений в мире сегодня — это ее изолированность, ведь здесь можно почувствовать величие фантастического ландшафта и понять его красоту. Природа, волнующая душу, заставляет забыть все заботы и будничные дела, наслаждаясь невероятными пейзажами.

Расположенный на удаленном пляже на южном побережье Снайфетльснеса Búðir может похвастаться чрезвычайно красивым фоном. Бывший торговый пост окружен поразительными видами от залива до ледника, что является отличительной чертой национального парка Снайфетльснес. Интерьер этого топового отеля в Исландии элегантный и минималистичный, полон тепла и комфорта. Мебель в стиле винтаж придает привлекательности номерам, а ресторан на территории известен среди местных по всей стране.

Hótel Flatey

Если вы действительно хотите побыть наедине и посетить фантастическое, но отдаленное место, будьте готовы к путешествию. Оказавшись в рыбацком городке Стиккисхоульмур на западе страны, вам нужно сесть на паром Вестфьордов, курсирующий через острова и тысячи скал в наименее посещаемый регион. По пути паром останавливается на Флатее. Это единственный населенный остров в фьорде Брейдафьордюр, с несколько печальным ландшафтом, усеянным небольшим количеством красочных домов. Здесь можно испытать эмоции, невозможные нигде больше, ведь даже время на Флатее течет по-другому.

Одна из самых атмосферных и красивых гостиниц Исландии открыта только летом, а зимой население острова составляет менее десяти человек. Комплекс состоит из нескольких зданий XIX века и включает в себя комфортные, просторные номера. Интерьеры оформлены в поэтическом скандинавском стиле с лаконичным светлым дизайном, как со страниц модного скандинавского журнала.

Ресторан отеля является лаунджем и пабом, поэтому каждый вечер здесь собираются местные и путешественники, чтобы насладиться горячей едой и обменяться новостями. Туристы могут почувствовать себя так, словно посещают дальнего исландского родственника.

Kvosin Downtown Hotel

Среди лучших отелей Исландии было бы преступлением не упомянуть харизматичный Kvosin Downtown Hotel. Рекреационный комплекс занимает историческое здание в сердце столицы, предлагая роскошные апартаменты. Этот отель идеально подходит для длительного пребывания в Рейкьявике благодаря удачному расположению (близко расположены мэрия, парламент и собор), внимательному персоналу и современным удобствам.

Внутри вы обнаружите обновленные интерьеры, вдохновленные современным, креативным городом. Номера для гостей включают в себя стильные кухонные уголки, шикарные кожаные кресла и рабочие столы, а также ванные комнаты с тропическим душем и дизайнерскими туалетными принадлежностями.

За пределами отеля вы найдете отличные бары, где можно попробовать местное крафтовое пиво, живые концерты или неспешные прогулки вдоль центрального пруда Tjörnin.