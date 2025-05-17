Ретрит в Абу-Дабі розширюється новими можливостями для відпочинку та роздумів

У 2025 році ретрит Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat, розташований уздовж Арабської затоки, розширив свою оздоровчу програму, доступну як для гостей готелю, так і для широкої публіки. Нові пропозиції включають Церемонії повного місяця, які проводяться щомісяця та включають керовану медитацію, дихальні практики, вогняні ритуали та дегустацію какао. Ці сесії спрямовані на те, щоб допомогти учасникам знайти емоційну рівновагу та ментальну ясність через групові заняття.

Щотижня ретрит проводить "Santorini Sundays", які починаються з м’якої йоги під живу музику хендпана і завершуються сніданком на березі моря. Для гостей доступні заняття, такі як інтуїтивне малювання або ведення щоденника, що дають можливість для саморефлексії. Ці активності можуть привабити мандрівників, які шукають повільнішого темпу, і можуть бути особливо актуальними для соло-подорожуючих або тих, хто перебуває на короткостроковому відпочинку.

До ретриту в Абу-Дабі додано нові сесії усвідомленості. Джерело: Minor Hotels До ретриту в Абу-Дабі додано нові сесії усвідомленості. Джерело: Minor Hotels

Серед інших нових пропозицій – щоденні фільми про усвідомленість у приватному кінотеатрі ретриту та майстер-клас із виготовлення арабських парфумів, де учасники можуть створювати власні ароматичні композиції з традиційних інгредієнтів, таких як уд, мускус і троянда. Ці заняття відповідають зростаючій тенденції до експериментального туризму, який зосереджений на сенсорній залученості та культурних зв’язках.

Ряд локацій поблизу надають додаткові можливості для дослідження регіону. Пляж Аль-Мірфа, розташований неподалік від ретриту, пропонує тихе узбережжя, ідеальне для спокійних прогулянок і спостереження за прибережною дикою природою. Культурні пам’ятки, такі як Каср Аль-Муваїджі в Аль-Айні, історичний форт і колишня королівська резиденція, дають уявлення про минуле регіону. Село спадщини в Абу-Дабі, яке підкреслює традиційну культуру Еміратів, пропонує ще одну можливість дослідити місцеву спадщину.

Тури духовною спадщиною тепер є частиною ретриту. Джерело: unsplash Тури духовною спадщиною тепер є частиною ретриту. Джерело: unsplash

Ці нововведення відображають ширші зміни в туристичній індустрії, де короткі поїздки дедалі частіше розглядаються як можливості для відпочинку та особистісного розвитку. Замість насичених графіків і швидких маршрутів мандрівники дедалі більше тяжіють до вражень, які надають перевагу глибині, саморефлексії та добробуту. Зростаючий акцент Абу-Дабі на оздоровчий туризм відображає цей зсув, пропонуючи альтернативи традиційним подорожам.