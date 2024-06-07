Розвиток грального бізнесу за умов війни: приклад онлайн-казино Космолот

Українські підприємці ведуть тяжку боротьбу з 2022 року — це, перш за все, пов'язано з реаліями повномасштабної війни. Але навіть за таких умов деякі компанії думають не лише про виживання.

Яскравим прикладом ведення відповідального бізнесу є онлайн-казино Cosmolot. Вся діяльність компанії спрямована на підтримку України загалом та армії зокрема. Більше того, Космолот виконує серйозну інформаційну роль у згуртуванні української нації, про що йдеться у рекламних кампаніях. Але перейдемо від слів до справ. Що ж зробив Cosmolot з початку повномасштабного вторгнення?

Хто володіє Космолот?

На запитання про власника онлайн-казино можна знайти відповідь, що ТОВ "Спейсикс" володіє ТМ Cosmolot. Дане онлайн-казино є повністю легальним та відкрито веде бізнес з 2021 року. Саме тоді платформі було видано офіційний дозвіл КРАІЛ на проведення та організацію ігор казино у мережі.

Керівництво онлайн-казино займає чітку русофобну позицію і з перших днів війни висловлює готовність допомагати ЗСУ. Це демонструється як донатами, і створенням важливих проєктів, про які буде сказано нижче. Також компанія справно сплачує податки, сума яких лише за 2023 рік становила 2,4 млрд грн.

Новий співвласник Cosmolot

2023 року Космолот вдалося залучити в український бізнес іноземного інвестора. Ним став бізнесмен із Британії Арнульф Дамерау. Він викупив частку компанії та збільшив її статутний капітал. Це дозволяє говорити не лише про добрі перспективи платформи, а й про її привабливість для західних інвесторів.

Варто зазначити, що плани Дамерау виходять за межі пасивного інвестування. За його словами, він має на меті:

вивести Cosmolot на міжнародний ринок;

збільшити капіталізацію підприємства;

вибудувати цілу екосистему за прикладом інших країн, у яких гральний бізнес активно перегукуватиметься з готельним.

Політика Дамерау є позитивною не тільки з погляду розвитку компанії. Ця позиція дозволяє впевнено дивитися у майбутнє українському бізнесу, який навіть за умов війни залишається привабливим для іноземців.

Військові проєкти Космолот

У рамках підтримки української армії Cosmolot надає фінансову допомогу ЗСУ: за більш, ніж два роки повномасштабного вторгнення сума становила понад 130 млн. грн. Проте компанія цим не обмежується. Вона також організовує та ініціює проєкти, які допомагають модернізувати українське військо та робити його більш технологічним. Серед таких проектів варто виділити:

Cosmolot Airlines;

Brave Inventors.

Проєкт Cosmolot Airlines було засновано у 2023 році. У його рамках створено перший український авіафлот. Завдяки ньому фронт було укомплектовано 50 ударними безпілотниками, на які було виділено суму у 100 млн грн. Компанія також планує продовжити проєкт Cosmolot Airlines і цього року, та виділити 12,5 млн грн на виготовлення передсерійної моделі першого в Україні дрону БПЛА REX.

Варто зазначити, що безпілотники Punisher, які сформували авіафлот, виробляються в Україні і мають низку переваг. Вони практично безшумні, слабо помітні із землі та оснащені захистом від РЕБів. Радіус дії дрону становить 45 км при максимальній швидкості польоту 198 км/год. Така пташка може нести на собі до 2 кг навантаження. Всі БпЛА вже були передані на фронт, одна партія з яких – за особистої участі Арнульфа Дамерау.

Викликає інтерес і друга ініціатива Cosmolot – проєкт Brave Inventors. Він створений з метою об'єднання на одній платформі винахідників, програмістів, виробників зброї та інвесторів. Це дозволить прискорити процес від зародження ідеї до випуску сучасного озброєння, а також дасть змогу молодим інженерам та технологам отримувати фінансування своїх проєктів.

Прямо зараз на платформі можна знайти безліч розробок, зокрема:

комплекс віртуальної розвідки "ТОРОНТО-1", за допомогою якого знаходять живу силу та техніку окупанта;

безпілотники Sky Destroyer з вантажопідйомністю 10 кг;

медичне обладнання для машин евакуації;

тимчасові вузли зв'язку та мобільні електростанції Burevii M5.

На проєкт також звернули увагу іноземні інвестори, які вже зараз готові вкладати свої кошти у різноманітні розробки. Повертаючись до діяльності Космолот, варто сказати, що цим їхня допомога не обмежується. Компанія також активно донатила фондам "Повернись живим" та UNITED24. Така політика говорить про небайдужість компанії і подає приклад іншим представникам українського бізнесу щодо підтримки держави.