Развитие игорного бизнеса в условиях войны: пример онлайн-казино Космолот

Украинские предприниматели ведут тяжелую борьбу с 2022 года — это прежде всего связано с реалиями полномасштабной войны. Но даже в таких условиях некоторые компании думают не только о выживании.

Ярким примером ведения ответственного бизнеса является онлайн-казино Cosmolot. Вся деятельность компании направлена на поддержку Украины и армии в частности. Более того, Космолот играет серьезную информационную роль в сплочении украинской нации, о чем идет речь в рекламных кампаниях. Но перейдем от слов к делам. Что же сделал Cosmolot с начала полномасштабного вторжения?

Кто владеет Космолотом?

На вопрос о владельце онлайн-казино можно найти ответ, что ООО "Спейсикс" владеет ТМ Cosmolot. Данное онлайн-казино полностью легально и открыто ведет бизнес с 2021 года. В это время платформе было выдано официальное разрешение КРАИЛ на проведение и организацию игр казино в сети.

Руководство онлайн-казино занимает четкую русофобную позицию и с первых дней войны выражает готовность помогать ВСУ. Это показывается как донатами, так и созданием принципиальных проектов, о которых будет сказано ниже. Также компания исправно платит налоги, сумма которых только за 2023 год составила 2,4 млрд. грн.

Новый совладелец Cosmolot

В 2023 году Космолоту удалось привлечь в украинский бизнес иностранного инвестора. Им стал бизнесмен из Британии Арнульф Дамерау. Он выкупил долю компании и увеличил ее уставный капитал. Это позволяет говорить не только о хороших перспективах платформы, но и о ее привлекательности для западных инвесторов.

Следует отметить, что планы Дамерау выходят за пределы пассивного инвестирования. По его словам, он преследует цель:

вывести Cosmolot на международный рынок;

увеличить капитализацию предприятия;

выстроить целую экосистему по примеру других стран, в которых игорный бизнес будет активно перекликаться с гостиничным.

Дамерау позитивна не только с точки зрения развития компании. Эта позиция позволяет уверенно смотреть в будущее украинскому бизнесу, который даже в условиях войны остается привлекательным для иностранцев.

Военные проекты Космолот

В рамках поддержки украинской армии Cosmolot оказывает финансовую помощь ВСУ: за более чем два года полномасштабного вторжения сумма составила более 130 млн. грн. Однако компания этим не ограничивается. Она также организует и инициирует проекты, которые помогают модернизировать украинское войско и делать его более технологичным. Среди таких проектов следует выделить:

Cosmolot Airlines;

Brave Inventors.

Проект Cosmolot Airlines был основан в 2023 году. В его рамках создан первый украинский авиафлот. Благодаря нем фронт был укомплектован 50 ударными беспилотниками, на которые была выделена сумма в 100 млн грн. Компания также планирует продлить проект Cosmolot Airlines и в этом году, и выделить 12,5 млн грн на изготовление предсерийной модели первого в Украине дрона БПЛА REX.

Стоит отметить, что сформировавшие авиафлот беспилотники Punisher производятся в Украине и имеют ряд преимуществ. Они практически бесшумны, слабо заметны с земли и оснащены защитой от РЭБов. Радиус действия дрона составляет 45 км при максимальной скорости полета 198 км/ч. Такая птичка может нести на себе до 2 кг нагрузки. Все БПЛА уже были переданы на фронт, одна партия из которых – при непосредственном участии Арнульфа Дамерау.

Вызывает интерес и вторая инициатива Cosmolot – проект Brave Inventors. Он создан в целях объединения на одной платформе изобретателей, программистов, производителей оружия и инвесторов. Это позволит ускорить процесс от зарождения идеи до выпуска современного вооружения, а также позволит молодым инженерам и технологам получать финансирование своих проектов.

Прямо сейчас на платформе можно найти множество разработок, в частности:

комплекс виртуальной разведки "ТОРОНТО-1", с помощью которого обретают живую силу и технику оккупанта;

беспилотники Sky Destroyer с грузоподъемностью 10 кг;

медицинское оборудование для машин эвакуации;

временные узлы связи и мобильные электростанции Burevii M5.

На проект также обратили внимание иностранные инвесторы, которые уже сейчас готовы вкладывать свои средства в разные разработки. Возвращаясь к деятельности Космолот, следует сказать, что этим их помощь не ограничивается. Компания также активно донатила фондам "Вернись живым" и UNITED24. Такая политика говорит о неравнодушии компании и дает пример другим представителям украинского бизнеса по поддержке государства.