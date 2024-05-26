Розгадала ще одну таємницю Джоконди: дослідниця визначила місцевість, яку зобразив да Вінчі

Вчені століттями ламали голову над тим, де саме да Вінчі знайшов натхнення для мальовничого фону "Мони Лізи". Чи існує це місце взагалі, чи воно вигадка генія? Дослідниця епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що нарешті розгадала цю таємницю. Її теорія кидає нове світло на шедевр і дає нам глибше розуміння задуму Леонардо.

Піццоруссо, використовуючи свої знання геології, зіставила вапнякові скелі на картині з пейзажем Лекко, розташованого на березі озера Комо на півночі Італії. На перший погляд, фон може здатися невиразним, але дослідниця звернула увагу на кілька ключових деталей. Про це пише Discover Magazine.

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Наприклад, на задньому плані зображений міст, який нагадує Понте Аццоне Вісконті – арковий міст 14 століття в Лекко. Також розташування міста на березі озера відповідає водним шляхам, які можна побачити на картині.

Найпереконливішим доказом, на думку Піццоруссо, є скелясті кручі, що височіють над Моною Лізою. Ці гори на картині, здається, зроблені з вапняку і нагадують Доломітові Альпи Лекко - вапнякові, доломітові та глинисті гори, що оточують місто.

Відкриття Піццоруссо дає нам нове розуміння "Мони Лізи", однієї з найвідоміших картин у світі. Це не просто портрет загадкової жінки; це пейзаж, який надихнув генія і надав картині глибину та емоційність.

Довідка:

Леонардо да Вінчі - один з найвідоміших художників, скульпторів, архітекторів, учених та винахідників епохи Відродження.

- один з найвідоміших художників, скульпторів, архітекторів, учених та винахідників епохи Відродження. "Мона Ліза" - найвідоміша картина да Вінчі, написана на початку 16 століття у Флоренції.

- найвідоміша картина да Вінчі, написана на початку 16 століття у Флоренції. Картина сьогодні експонується в Луврі (Париж, Франція).

Важливо зазначити, що теорія Піццоруссо не є загальноприйнятою. Деякі мистецтвознавці ставлять під сумнів її методи та висновки.

Тим не менш, відкриття Піццоруссо кидає цікаве світло на "Мону Лізу" і дає нам нову їжу для роздумів про задуми та геній Леонардо да Вінчі.

Нагадаємо, у США під час проведення реконструкції старого будинку, збудованого у 1872 році, столяр натрапив на незвичайну приховану записку, що лежала прихованою протягом понад 45 років.

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