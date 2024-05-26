Разгадала еще одну тайну Джоконды: исследовательница определила местность, которую изобразил да Винчи

Ученые веками ломали голову над тем, где именно да Винчи нашел вдохновение для живописного фона "Моны Лизы". Существует ли это место вообще или оно выдумка гения? Исследовательница эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что наконец-то разгадала эту тайну. Ее теория бросает новый свет на шедевр и дает нам более глубокое понимание замысла Леонардо.

Пиццоруссо, используя свои знания геологии, сопоставила известняковые скалы на картине с пейзажем Лекко, расположенного на берегу озера Комо на севере Италии. На первый взгляд, фон может показаться невнятным, но исследовательница обратила внимание на несколько ключевых деталей. Об этом пишет Discover Magazine.

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К примеру, на заднем плане изображен мост, напоминающий Понте Аццоне Висконти – арочный мост 14 века в Лекко. Также расположение города на берегу озера соответствует водным путям, которые можно увидеть на картине.

Убедительным доказательством, по мнению Пиццоруссо, являются скалистые утесы, возвышающиеся над Моной Лизой. Эти горы на картине, кажется, сделаны из известняка и напоминают Доломитовые Альпы Лекко – известняковые, доломитовые и глинистые горы, окружающие город.

Открытие Пиццоруссо дает нам новое понимание "Моны Лизы", одной из самых известных картин в мире. Это не просто портрет загадочной женщины; это пейзаж, вдохновивший гения и придавший картине глубину и эмоциональность.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных художников, скульпторов, архитекторов, ученых и изобретателей эпохи Возрождения.

– один из самых известных художников, скульпторов, архитекторов, ученых и изобретателей эпохи Возрождения. "Мона Лиза" – самая известная картина да Винчи, написанная в начале 16 века во Флоренции.

– самая известная картина да Винчи, написанная в начале 16 века во Флоренции. Картина экспонируется сегодня в Лувре (Париж, Франция).

Важно отметить, что теория Пиццоруссо не является общепринятой. Некоторые искусствоведы подвергают сомнению ее методы и выводы.

Тем не менее, открытие Пиццоруссо бросает интересный свет на "Мону Лизу" и дает нам новую пищу для размышлений о замыслах и гении Леонардо да Винчи.

Напомним, в США во время проведения реконструкции старого дома, построенного в 1872 году, столяр наткнулся на необычную скрытую записку, лежавшую скрытой на протяжении более 45 лет.

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