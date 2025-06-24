Radisson RED планує відкрити готель у центрі Лондона до 2029 року

Radisson Hotel Group і PPHE Hotel Group підтвердили плани щодо відкриття нового готелю Radisson RED у центрі Лондона, будівництво якого заплановано на Леман-стріт, поблизу східної межі Сіті. Відкриття очікується до 2029 року. Готель розташований за кілька хвилин ходьби від вокзалу Ліверпуль-стріт, що робить його зручним для мандрівників, які прибувають регіональними або далекомагістральними поїздами. Розташування готелю сприяє високому пішохідному трафіку без необхідності покладатися на метро чи таксі.

Наразі на ділянці розташовані два занедбані офісні блоки, які будуть знесені, щоб звільнити місце для нового будівництва. Проєкт включає щонайменше 182 гостьові номери, ресторан, тренажерний зал і офісні приміщення. Згідно з початковими планами, будівля відповідатиме стандартам сталого дизайну та прагнутиме отримати сертифікацію BREEAM Excellent. Дизайн зосереджений на розумному використанні простору та гармонійному поєднанні з містом, уникаючи надмірної розкоші на користь практичності та функціональності.

Майбутній готель Radisson RED розташований поблизу ключових пам’яток. Джерело: unsplash Майбутній готель Radisson RED розташований поблизу ключових пам’яток. Джерело: unsplash

На самій Леман-стріт розташований парк Алтаба Алі — компактний, але значущий громадський простір, присвячений місцевій спадщині та антирасистському активізму. Неподалік знаходиться Goodman’s Fields — облаштована пішохідна зона з фонтанами, великими скульптурами коней, що біжать, кафе та зонами відпочинку. Ці місця не переповнені туристами, а є популярними серед місцевих жителів, пропонуючи спокійніший і повсякденний шматочок Лондона, далеко від гамірних торговельних зон міста.

Кілька відомих історичних пам’яток розташовані в пішій доступності від майбутнього готелю. Лондонський Тауер, фортеця з багатовіковою історією, внесена до списку ЮНЕСКО, знаходиться менш ніж за десять хвилин ходьби. Неподалік можна дістатися до Тауерського мосту — діючого розвідного мосту, який пропонує підвищені пішохідні доріжки та краєвиди на Темзу. Обидві пам’ятки розташовані вздовж набережної та доступні без використання громадського транспорту.

Тауерський міст за кілька хвилин від готелю. Джерело: unsplash Тауерський міст за кілька хвилин від готелю. Джерело: unsplash

Заплановане розташування готелю знаходиться між основними туристичними пам’ятками та звичайним життям місцевих кварталів, пропонуючи поєднання спадщини та повсякденних міських ритмів. Гості, які зупиняються в цій місцевості, можуть гуляти східними районами Лондона, не перевіряючи розклади чи чекаючи на автобуси або поїзди. Пішохідна доступність і поєднання старого з новим можуть привабити мандрівників, які планують короткі та гнучкі перебування в Лондоні.