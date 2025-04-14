Путіну не вистачає гарматного м'яса на фронті

ЗМІ повідомляють, що у квітні різко збільшилася кількість охочих укласти контракт з Міноборони. У Москві пропозиція гарматного м'яса була вдвічі вищою, ніж у попередні місяці.

Мабуть, наївне російське населення вирішило, що війна закінчується, скоро перемир'я і можна заробити на халяву - укласти контракт, отримати кілька мільйонів, а воювати вже не доведеться. Сучасні Шарікови пам'ятають заповіт свого прабатька: "На облік візьмуся, а воювати - шиш із маслом".

Так от, якщо навіть чутки про швидке припинення бойових дій викликали такий приплив гарматного м'яса на контракт, уявляєте, який ефект дасть реальне перемир'я. Натовпи баранів побіжать вербуватися в "невоюючу" армію за мільйони.

У такий спосіб влада змогла б за три-чотири місяці навербувати в армію до півмільйона ідіотів, а потім зачинити мишоловку, припинити перемир'я і кинути їх у бій на забій.

Минулого року план набору за контрактом було зірвано. Гарматного м'яса на фронті для наступу явно не вистачає. Оголосивши про перемир'я, Путін зміг би вирішити цю проблему, без проведення мобілізації, яку він оголошувати боїться.