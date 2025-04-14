Путину не хватает пушечного мяса на фронте

СМИ сообщают, что в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение пушечного мяса было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.

Видимо, наивное российское население решило, что война заканчивается, скоро перемирие и можно заработать на халяву - заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется. Современные Шариковы помнят завет своего прародителя: "На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом".

Так вот, если даже слухи о скором прекращении боевых действий вызвали такой приток пушечного мяса на контракт, представляете, какой эффект даст реальное перемирие. Толпы баранов побегут вербоваться в "невоюющую" армию за миллионы.

Таким образом власти смогли бы за три-четыре месяцев навербовать в армию до полумиллиона идиотов, а потом захлопнуть мышеловку, прекратить перемирие и бросить их в бой на убой.

В прошлом году план набора по контракту был сорван. Пушечного мяса на фронте для наступления явно не хватает. Объявив о перемирии, Путин смог бы решить эту проблему, без проведения мобилизации, которую он объявлять боится.