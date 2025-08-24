Путін програв війну і тягне Росію у прірву

Путіну потрібна війна і животіння Росії, щоб правити до своєї смерті, а не для того, щоб передати владу і величезне багатство наступникові, який, як заведено в російській історії, одразу ж викине труп Путіна, який ще не охолонув, з місцевого мавзолею. Путін прекрасно усвідомлює, що він уже не Лідер, не Арбітр нації і не "улюбленець долі", а старий, жовчний дідок, який програв страшну війну в Україні. Еліта і "мовчазна більшість" Росії вже наполегливо підозрюють, що Путін невдаха, який тягне країну в прірву. Але, за традицією, в Росії не прийнято втручатися в перебіг історичної катастрофи.

Тому "політбюро", що склалося за останні роки біля і навколо Путіна, не чекатиме милостей від Путіна, а буде змушене вирішувати його долю, доки він не почав чергову чистку свого оточення. Зупинка війни - це буде вже не рішення Путіна.

Для Путіна особиста влада набагато важливіша за долю Росії.