Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде

Путін поговорить з Лукашенком найближчим часом, але, як сказав Пєсков "У нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі й сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет".