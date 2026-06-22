Путин послал Лукашенко. Защищать его он не будет

Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков, "у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет".

Если очень коротко, то у Путина сейчас нет сил и возможностей, защитить Лукашенко. У Путина нет ни сил, ни людей, чтобы открыть этот фронт. Правда, все последние заявления, которые мы слышим из Минска – это заявления о том, что Беларусь не хочет эскалации. И здесь мы имеем еще один парадокс этой ситуации: Лукашенко, похоже, боится появления российских войск больше, чем появления украинских дронов. Он прекрасно понимает, что появление здесь весомого контингента русских войск поставит крест на его многовекторности, а если шире, то и на самостоятельности. И, похоже, КНР предупреждал Лукашенко о неприемлемости развития событий. Следует также обратить внимание на то, что белорусский трек может стать частью давления европейской тройки на Трампа, пытающегося договориться с Лукашенко о калийных удобрениях. Лукашенко очень не хотел бы втягиваться еще и в эту игру, но мы не можем исключать, что эта история принудит Трампа к определенным звонкам и разговорам.