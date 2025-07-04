Путін показав Трампу чого хоче насправді

Масованого комбінованого удару по Києву було завдано акомпанементом до телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Дональд Трамп висловив розчарування цією розмовою, зауваживши, що він не бачить бажання путіна завершити війну. Разюча зміна риторики, з урахуванням того, що ще буквально нещодавно Трамп говорив протилежне, мовляв, путін бажає завершення війни.

Думаю, фотографії та відео затягнутого смогом Києва, після ударів російських окупантів, мають стати пояснювальним фактажем для Трампа, чого хоче насправді путін. Тим паче що масований, концентрований удар по Києву це плювок путіна в обличчя Трампу! Мовляв, хочеш знову поговорити про мир? Ну, давай, давай.

Це форма тиску і навіть приниження. Унікальний випадок у світовій історії, коли над президентом США настільки показово намагаються домінувати і принижувати. Цікаво, наскільки ще вистачить ущемленого его Дональда Трампа це терпіти?