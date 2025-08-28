Путін показав Китаю, що він ''мав на увазі'' Трампа

Сьогоднішнім обстрілом Києва путін показує Китаю, що він "мав на увазі" Трампа. За тиждень - візит лідера російського тероризму до Пекіна. Від якого йому потрібні запевнення, що китайці підставлять плече - збільшать закупівлю нафти, як мінімум. Як максимум - будуть відкрито продавати зброю (мовляв, Штати це ж роблять для України). І як не дивно, зараз мʼяч поступово дійсно котиться в сторону Китаю, а не Штатів. Бо Пекін дійсно може цю війну своїми рішеннями поставити на паузу. А може навпаки - водити козу, бо нинішня ситуація йому вигідна, як ніколи.

Більш-менш все проясниться після 2-3 вересня. Путін отримає відповіді. Ми утримуватимемо фронт і дипломатію. Штати намагатимуться ще раз всадити путіна за стіл перемовин. Гра стає більш прогнозованою, ніж це було ще рік тому.