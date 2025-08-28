русский
Війна в Україні

Путін показав Китаю, що він "мав на увазі" Трампа

Путін показав Китаю, що він 'мав на увазі' Трампа
Сьогоднішнім обстрілом Києва путін показує Китаю, що він "мав на увазі" Трампа. За тиждень - візит лідера російського тероризму до Пекіна. Від якого йому потрібні запевнення, що китайці підставлять плече - збільшать закупівлю нафти, як мінімум. Як максимум - будуть відкрито продавати зброю (мовляв, Штати це ж роблять для України). І як не дивно, зараз мʼяч поступово дійсно котиться в сторону Китаю, а не Штатів. Бо Пекін дійсно може цю війну своїми рішеннями поставити на паузу. А може навпаки - водити козу, бо нинішня ситуація йому вигідна, як ніколи.

Більш-менш все проясниться після 2-3 вересня. Путін отримає відповіді. Ми утримуватимемо фронт і дипломатію. Штати намагатимуться ще раз всадити путіна за стіл перемовин. Гра стає більш прогнозованою, ніж це було ще рік тому.

Джерело:facebook.com

