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Політика

Путін поки не буде сідати за стіл переговорів

Вадим Денисенко

Путін поки не буде сідати за стіл переговорів
Путін поки не буде сідати за стіл переговорів

Китайський вояж Медвєдєва завершено двома "домовленостями". По-перше, Путін, судячи з усього пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо Орєшніка, то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.

В Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дії речі: мʼясні штурми і обстріли енергетики (що ми сьогодні і побачили). Плюс, при потребі, може застосувати Орєшнік.

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах, остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні с*ачі і пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні, про це майже ніхто не хоче думати.

Джерело:facebook.com

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