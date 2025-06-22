Путін осмілів і захотів більше крові

Питання: от навіщо Кремль зібрав у Пітері велику навколоекономічну тусню із своїх та тих, кого змогли заманити обіцянками продуктивного спілкуванням та дешевого ескорт-сервісу?Вислів про землю, яка стає російською, якщо на неї ступив російський солдат - це фактично цитата з виступу Гітлера щодо Сталінграду. / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Бо путін не може жити ізгоєм. Він має бути у центрі уваги, його мають слухати, аплодувати, запевняти у вірності, обожнювати. Або навіть проклинати — аби тільки не потрапити у забуття. Не може цей диктатор без суспільної уваги, хоча справжніх людей він бо]ться до нестями.

Подібні міжнародні зібрання для путіна — чергова вкрай необхідна наркотична доза якби визнання його "величної місії".

Недоімперія — вона і форуми проводить симулякрові. Путінські економічні та фінансові фахівці на рівні міністрів говорять про рецесію, стагнацію, зупинку розвитку та інші негативні процеси. Проте путін патякає про вигадане зростання економіки, перемогу на бідністю і перетворення росії із сировинної на індустріальну державу...

Якщо реальність не співпадає з баченням навіженого вождя, то це проблеми реальності.

Але треба констатувати: з приходом до Білого Дому Д. Трампа путін помітно осмілів. Отримав запевнення у своєї корисності. Позбавився тиску — єдиного, що на нього дійсно впливає. Тому знов верзе про "адин народ" і що вся Україна належить росії. Знов лякає ядерної зброєю. І вже повністю відкинув позірне, суто для Трампа, прагнення до миру, демонструючи зверхність і зневагу до всього демократичного світу.

А для початку, щоб трішечки втамувати спрагу крові, фюрерку потрібні Суми і Сумська область. Мабуть, Трамп за вже сталою звичкою даси йому два тижні, потім ще два, потім ще.

До речі, вислів про землю, яка стає російською, якщо на неї ступив російський солдат - це фактично цитата з виступу Гітлера щодо Сталінграду. Путін вже не ховає свого духовного вчителя.

У недоімперії стверджують, що путін — це їхня стратегічна перевага. І що допоки існує путін, існує і росія. Хочу на власні очі побачити, як цей некромантський тандем нарешті впаде.