Путін знову всіх 'переграв'. Тепер на тимчасово окупованих територіях

Ще один наочний приклад Kremlin Business!

Ми знаємо давно знаємо, що пізнання Путіна в економіці обмежені знаннями, отриманими на посаді голови Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга в 1992 році.

Як відібрати і поділити - це він засвоїв давно і міцно, але з розумінням інших численних глибинних процесів у нього все сумно.

За 9 місяців 2024 року російська влада зібрала в окупованих регіонах України (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) рекордний обсяг податків ~ $1.2 млрд.

Хтось скаже, що це дуже витончена і продумана стратегія ведення війни проти України, за рахунок окупованих територій самої України.

Але дивимось інші цифри.

За 9 місяців 2024 року, сумарний обсяг трансфертів окупованим регіонам з бюджету Росії ~ $2.3 млрд.

Тобто. різниця мінус $1.1 млрд.

І це тільки те, що лежить на поверхні і можна хоча б підрахувати, в умовах тотальної секретності Росії.

Справді, знову всіх переграв….