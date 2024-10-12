Путин опять всех "переиграл". Теперь на временно оккупированных территориях
Еще один наглядный пример Kremlin Business!
Мы знаем давно знаем, что познания Путина в экономике ограничены знаниями полученными на должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1992 году.
Как отнять и поделить - это он усвоил давно и крепко, но вот с пониманием других многочисленных глубинных процессов у него все пИчально.
За 9 месяцев 2024 российские власти собрали в оккупированных регионах Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) рекордный объем налогов ~ $1.2 млрд.
Кто-то скажет, что это такая очень изощренная и продуманная стратегия ведения войны против Украины, за счет оккупированных территорий самой Украины.
Но смотрим другие цифры.
За 9 месяцев 2024, суммарный объем трансфертов оккупированным регионам из бюджета рф ~ $2.3 млрд.
Т.е. разница минус $1.1 млрд.
И это только то, что лежит на поверхности и можно хотя бы подсчитать, в условиях тотальной секретности рф.
Действительно, снова всех переиграл…..