Путин опять всех ''переиграл''. Теперь на временно оккупированных территориях

Еще один наглядный пример Kremlin Business!

Мы знаем давно знаем, что познания Путина в экономике ограничены знаниями полученными на должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1992 году.

Как отнять и поделить - это он усвоил давно и крепко, но вот с пониманием других многочисленных глубинных процессов у него все пИчально.

За 9 месяцев 2024 российские власти собрали в оккупированных регионах Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) рекордный объем налогов ~ $1.2 млрд.

Кто-то скажет, что это такая очень изощренная и продуманная стратегия ведения войны против Украины, за счет оккупированных территорий самой Украины.

Но смотрим другие цифры.

За 9 месяцев 2024, суммарный объем трансфертов оккупированным регионам из бюджета рф ~ $2.3 млрд.

Т.е. разница минус $1.1 млрд.

И это только то, что лежит на поверхности и можно хотя бы подсчитать, в условиях тотальной секретности рф.

Действительно, снова всех переиграл…..