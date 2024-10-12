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Путин опять всех "переиграл". Теперь на временно оккупированных территориях

Иван СтупакИван Ступак

Путин опять всех 'переиграл'. Теперь на временно оккупированных территориях
Путин опять всех ''переиграл''. Теперь на временно оккупированных территориях

Еще один наглядный пример Kremlin Business!

Мы знаем давно знаем, что познания Путина в экономике ограничены знаниями полученными на должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1992 году.

Как отнять и поделить - это он усвоил давно и крепко, но вот с пониманием других многочисленных глубинных процессов у него все пИчально.

За 9 месяцев 2024 российские власти собрали в оккупированных регионах Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) рекордный объем налогов ~ $1.2 млрд.

Кто-то скажет, что это такая очень изощренная и продуманная стратегия ведения войны против Украины, за счет оккупированных территорий самой Украины.

Но смотрим другие цифры.

За 9 месяцев 2024, суммарный объем трансфертов оккупированным регионам из бюджета рф ~ $2.3 млрд.

Т.е. разница минус $1.1 млрд.

И это только то, что лежит на поверхности и можно хотя бы подсчитать, в условиях тотальной секретности рф.

Действительно, снова всех переиграл….. 

Источник:facebook.com

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