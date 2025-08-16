Путін не пообідав, переговори у розширеному форматі не відбулися

Так, але про зупинення підготовки зустрічі Путіна та Зеленського поки не повідомили.

А це означає, що переговорний трек продовжується. Як за бізнес-проектами (де, зважаючи на все, зустріч перших осіб не обов'язкова), так і за політичними.

При цьому жоден з учасників не сказав, на якому етапі зупинена дискусія.

Така ситуація в першу чергу в українському інформаційному просторі (бо для України це важливіше за інших) породить полярні оцінки:

ура-переможні. Трамп принизив Путіна зустріччю, пулу дали поспати на розкладах, не нагодував обідом. Відповідно висновок про чи не геополітичну перемогу. Навпаки, хитання зради. Поговорили, але не посварилися. Значить Трамп "здає Україну". Тим більше, що теза "обміну земель" спростована не була.

Насправді ситуація дещо інша і я її намагався описати у попередніх постах.

РФ дійсно працює через економіку та геополітику. Пропонує Трампу вигоду тут і зараз, а також розторговує тему участі у стримуванні КНР. Тим більше, що Путін (і його економічний блок який був там) і Ушаков чудово усвідомлюють, що Москва все швидше рухається до статусу критично залежної від Пекіна території. на підставі цього Кремль намагається виторгувати політичні поступки, які дозволили б РФ підтвердити свої амбіції на сатус геополітичного центру. Тобто перевести розмови про двополярний світ у триполярний. І Україна лише похідна – важлива, але все ж таки похідна – цих процесів.

Наступна частина списку про США

Для США тема №1 – конкуренція з КНР. І тут Вашингтону важливо продемонструвати політичне лідерство (у тому числі у вирішенні конфліктів) у "спірних" регіонах. До таких, наприклад, належить Близький Схід, Південний Кавказ і Україна. На жаль, але запис у Конституції про євроатлантичний вибір є важливим для громадян України. У США своя Конституція та свої інтереси. Тому за Українським напрямом для Трампа важлива швидкість та умовне "американське лідерство" у процесі. А так само ситуація за якої Україна, як мінімум, не програє остаточно. Для Вашингтона актуальна ідея про трикутник протистояння Вашингтон-Москва-Пекін, де американські інтереси - не допустити злиття інтересів Москви та Пекіна. Оскільки ключова проблема для США сьогодні - це КНР, для Трампа цілком прийнятно та бажано обговорювати та домовлятися про економічні проекти та економіко-політичну взаємодію з РФ. І, як наслідок, США не зацікавлені у повній поразці та кризі в Росії. На жаль, для нас. Трагікомічно, але ситуація, коли поразка будь-якої із сторін не вигідна, актуальна як для США, так і для КНР. Для них обох так само невигідно підтвердження геополітичних амбіцій Росії на статус третьої світової супердержави. "Ділити світ" на двох простіше і більш вигідно, якщо використовувати логіку Трампа. Тому ідея Путіна про посилення внаслідок війни знаходить лише часткове розуміння – до статусу потужної регіональної держави, але не більше. Для Китаю вигідна ситуація, коли Трамп все ж таки звернеться за допомогою у вирішенні проблеми. Це підтвердження статусу КНР та відкритих дверей для розширення свого впливу у Східній Європі. Причому робити додаткові кроки Пекіну необов'язково - суперечності між Сполученими Штатами і Китаєм, що накопичилися, повинні бути врегульовані або серією зустрічей (частина з них вже почалася) або/і зустріччю на вищому рівні. Яка відбудеться. Тобто Сі розуміє, що час працює проти Трампа.

І ось тут повертаємось до теми України. Путін розуміє, що Трамп обмежений у часі, але дуже хоче домовитись. Логічно, що в таких умовах виставляється якнайбільше політичних вимог. І демонструється готовність швидко домовлятися та тримати слово за іншими напрямками.

Що й трапилося вчора. Поки двоє говорили, у РФ запрацювали заблоковані раніше сервіси Google, а до російського законодавства внесено зміни, які дозволяють американській Exxon повернути свої 30% проекту "Сахалін-1".

Путіну потрібен час. Для того, щоб спробувати "дотиснути" Україну. А як фактор, який змушує Трампа бути більш поступливим: кожну додаткову добу "консультацій" означають "мінус добу" для Трампа перед великою розмовою з Сі.

Путін час одержав. Але й Трамп отримав наступний раунд (можливо вже із Зеленським) під його "мудрим керівництвом".

Для нас це означає активність на фронті. І активізацію мобілізаційних заходів у РФ.

Так би мовити, нічого нового.

І, так, до повітряних тривог, особливо протягом найближчого тижня треба бути особливо уважним.