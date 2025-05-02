Моторошне вбивство Вікторії Рощиної — не просто звірство. Можливо, це закодований меседж путінських виродків. Олександр Невзоров прочитав його так: не можна думати, не можна говорити, не можна бачити. Саме тому були видалені ті частини тіла, які відповідають за свідомість, мову і зір. Все це зроблено спеціально та демонстративно.

Цивілізований світ існує завдяки правилам, що стримують звірині інстинкти. Але для путінської Росії жодних правил більше не існує. Зараз їм можна все – за них відповідає фюрер. Можна бомбардувати дитячі майданчики ракетами, можна вбивати заручників, бо нічого їм за це не буде.

Був хороший документальний фільм про зондеркоманду з Гамбурга — про те, як там залучали людей до машини вбивств і як вони крок за кроком втрачали людську подобу. Нагадаю, що з шести мільйонів євреїв, які загинули в Голокості, як мінімум третина була вбита не в таборах, а руками таких ось "звичайних" людей, які перетворилися на монстрів.

Зараз із Росією відбувається те саме. Звірства стали нормою та буденністю. Саме тому Путін не зупинятиме війну. Він не може допустити повернення додому мільйонів диких орків - зі звіриними інстинктами і без запобіжників. Вони робитимуть у Росії рівно те, що робили в Україні. Цей матеріал повинен постійно оновлюватись і витрачатися, а отже, війна має продовжуватися...