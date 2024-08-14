Путін більше не лідер правлячої групи

Новий міністр оборони Росії Білоусов несподівано для оточення Путіна дедалі швидше входить у роль "віце-президента" Росії та соратника Путіна. Білоусов явно переганяє досвідченого прем'єр-міністра Мішустіна у політичному впливі на владу та Путіна. Він відкрито критикує Матвієнка та депутатів Держдуми за їх некомпетентність та потяг до багатства.

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При этом, "курский провал" министерства обороны России легко переносится на начальника Генштаба Герасимова, не на Белоусова. Как министр обороны РФ Белоусов во время войны вдруг занялся тотальной ревизией армии времен Шойгу, что угрожает массовой чисткой российского генералитета, который хочет богато жить не хуже, чем полиция или спецслужбы. И война против Украины представила им такую возможность.

Это противоречие между военными генералами и репрессивным аппаратом Путина, во время провальной войны против Украины, может иметь серьезные политически риски лично для Путина и его авторитарного режима власти.

Если, недовольные жестокостью и бесцеремонностью министра Белоусова, генералы найдут союзников среди высшей бюрократии и новых олигархов, то путинский режим авторитарной власти начнет быстро изменяться по составу и структуре, независимо от результатов войны против Украины и давления Запада.

Тем более, что чудовищная концентрация власти Путиным уже сейчас не соответствует его силе и способностям своевременно и правильно решать важнейшие политические и экономические проблемы России.

Поэтому Путин уже не лидер правящей группы и автор режима власти, тем более не арбитр между российскими олигархами и бюрократией, а лишь "разводящий", пытающий за счет политических интриг любыми путями удержать власть.