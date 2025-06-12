Путівник островом Іскія, Італія. Досліджуйте цілющий острів із його найкращими пляжами та найсмачнішими зупинками

Я не помітив слона. Так було і з дивовижним островом Іскія в Італії, який довгі роки залишався в тіні відомих Капрі та Прочиди. Можливо, так було задумано, а можливо, й ні, але тепер цей вулканічний острів сяє як одна з головних перлин Італії на узбережжі Амальфі.

Сьогодні драматичні схили цього фортечного острова наповнені оздоровчими термальними спа, які славляться своїми цілющими властивостями далеко за межами італійського "чобота". Пов’язаний із узбережжям Амальфі пейзажним мостом, острів усе ще частково (переважно) перебуває під владою колоритних місцевих італійців, які не готові змінювати свій щоденний розпорядок заради натовпів туристів, хіба що побудувати на цьому маленький бізнес. І це робить острів набагато більш барвистим і дивовижним, ніж інші.

Ви можете прогулюватися модними ресторанами та відкривати для себе дикий культурний острів, щоб відчути місцеву кухню на власному досвіді. Купувати брендові речі чи вироби місцевих майстрів – вибір за вами, але на острові ви матимете чудовий асортимент і ціновий діапазон.

Термальні спа забезпечують комфорт і цілісність відновлення, а місцеві термальні парки пропонують доступність процедур для майже всіх. Ви можете сміливо вирушати у відпустку на острів Іскія всією сім’єю. Місцеві розваги та вибір закладів підходять для всіх вікових груп. Найкращий час для відпочинку на острові Іскія, Італія, – з квітня по жовтень, але завдяки гарячим джерелам ви матимете чудову відпустку протягом усього року.

Дорога в Італії – це вже подорож і початок відпустки. Джерело: Photographer Nati/Pexels Дорога в Італії – це вже подорож і початок відпустки. Джерело: Photographer Nati/Pexels

Дорога до острова Іскія

У високий сезон найзручніший спосіб дістатися до Іскії – це човен, який відправляється з Неаполя. Подорож займає лише годину, а додатково ви отримаєте розкішну прогулянку на човні.

Два інші пункти, звідки можна дістатися до Іскії, – це Прочида та Капрі.

Панорамні краєвиди, термальні басейни та найкращі ресторани чекають на вас на острові Іскія в Італії. Джерело: Studio Voyager/Pexels Photographer Панорамні краєвиди, термальні басейни та найкращі ресторани чекають на вас на острові Іскія в Італії. Джерело: Studio Voyager/Pexels Photographer

Відомі курорти на острові Іскія

Вибираючи між Іскія Порто та Іскія Понте, враховуйте свої цілі. У той час як Іскія Порто – це тихіша частина острова, де можна відчути італійський дзен, Іскія Понте наповнена всіма солодкими принадами відпустки як для сімей, так і для любителів нічного життя. Піщані пляжі та густі каштанові гаї Іскія Понте пропонують безліч можливостей для тих, хто хоче досліджувати острів поза піковим сезоном, а також надають широкі можливості для велопрогулянок і піших походів.

Місце, яке обов’язково варто відвідати на острові, – це затока Картаромана. Тут термальні джерела, що б’ють із-під землі, створили чудові цілющі оази вздовж узбережжя. Поруч розташований термальний парк Eden Gardens. І, звісно, Арагонський замок, який символічно прикрашає більшість сувенірів із острова Іскія, стане окремим незабутнім досвідом вашої відпустки.

Місто Казаміччола (Casamicciola)

Дуже популярне та спокійне місце для відпочинку на острові Іскія, Італія. Місцеві термальні джерела згруповані в парку Castigliene Gardens. Це першокласний курорт, який входить до ТОП найпопулярніших місць для оздоровлення на острові Іскія.

Місто Лакко Амено (Lacco Ameno)

Найменший притулок на острові Іскія в Італії. Його барвисті будівлі приваблюють любителів мальовничих інтимних прогулянок уздовж церкви Santa Restituta до місцевого археологічного музею. У місті також є власний термальний парк Negombo Gardens, який пропонує оздоровлення для тих, хто хоче втекти від натовпу.

Місто Форіо (Forio)

Ідеально підходить для тих, хто шукає широкий спектр розваг для всіх вікових груп. Це найбільший пункт на острові, наповнений ресторанами, барами, розважальними закладами та, звісно, неперевершеним термальним парком Poseidon’s Gardens.

Рибальське село в Серрара (Serrara)

Морський притулок прямо посеред натовпу. Як так? Романтика села, омитого хвилями, створює локацію, де ви можете як злитися з натовпом, так і залишитися наодинці зі своїми думками та почуттями. Тут можна безкінечно блукати вузькими вуличками, відкриваючи унікальні мініатюрні крамнички та місця, де можна перекусити місцевою кухнею. Зона з термальними парками Tropical та Apollo and Aphrodite дозволяє насолоджуватися унікальними якостями острова з певною економією на проживанні.

Рекомендації для комфортного відпочинку на острові Іскія, Італія

Звісно, вибір житла – від місцевих пропозицій до розкішних курортів – дозволяє знайти оптимальне співвідношення ціни та якості. Однак організовані курорти надають можливість насолоджуватися різноманітними активностями, не відходячи далеко, смакувати найкращі страви острова в ресторанах із зірками Мішлен і отримувати експертні рекомендації щодо оздоровлення, включно з індивідуальною програмою, залежно від ваших потреб.

Там, де скелі зустрічаються з морем на острові Іскія, Італія. Джерело: https://www.booking.com/ Там, де скелі зустрічаються з морем на острові Іскія, Італія. Джерело: https://www.booking.com/

Albergo della Regina Isabella

Історія цього чудового готелю на острові Іскія вражає. Чарлі Чаплін, Елізабет Тейлор, Річард Бартон, Кларк Гейбл і оперна діва Марія Каллас були давніми гостями цього оздоровчого оазису. Відокремлене розташування з дивовижними видами на затоку дозволяє підвищити приватність і насолоджуватися всіма можливими перевагами відпустки на острові.

Єдине, що залишилося незмінним у спа, – це його гіпертемпературні лагуни (і це чудово); усе інше еволюціонувало з часом, набуваючи модного вигляду та включаючи безліч сучасних технологій омолодження та оздоровлення у водні та грязьові процедури. Тут ви відчуєте повне оновлення, починаючи з рівня енергії. Ресторан із зіркою Мішлен також сприятиме вашому оздоровленню, насичуючи організм корисними вітамінами та мінералами.

Комфортний притулок на острові Іскія в Італії серед стін замку. Джерело: https://www.booking.com/ Комфортний притулок на острові Іскія в Італії серед стін замку. Джерело: https://www.booking.com/

Albergo il Monastero

Проживання в стінах замку саме по собі дозволяє уяві розгулятися. У цьому стильному та розкішному курорті ви можете оздоровитися, насолоджуватися та досліджувати численні витвори мистецтва, що сміливо розкидані по території. Номери для проживання колись були келіями монахів, і їхні стіни збереглися. Ви не отримаєте великого простору, мебльованого просто, але пам’ятайте, що це місце створене для збереження відчуття унікальності та історичності. Ресторан із терасою під багатокутними навісами пропонує приголомшливий вид на затоку, де пейзажна терапія є потужною зброєю, з якою ви можете перемогти всі відбитки метушливого життя.

Атмосфера термальної Іскії та здійснення фантазій в Італії. Джерело: https://www.booking.com/ Атмосфера термальної Іскії та здійснення фантазій в Італії. Джерело: https://www.booking.com/

Mezzatorre Hotel

Розкіш у розкоші. Під керівництвом Марії-Луїзи Шіо готель підносить щастя до ідеалістичних висот, наповнюючи його сенсом, смаком, кольором і навіть ароматом. З усім, що пропонує готель, немає потреби виходити за його межі, щоб здійснити свої бажання щодо італійської відпустки. Оздоровлюйтесь у термальних водах, захоплюйтесь краєвидами, насолоджуйтесь кулінарними творіннями ресторану – адже ви точно захочете повернутися ще. Підніміться на вершину скелі, щоб відчути сторожову вежу XVI століття; її мавританський стиль приваблює багатьох із протилежного берега. Зупиніться тут для найунікальнішого проживання та насолоджуйтесь затокою Неаполя на сході та заході сонця, не відриваючи погляду протягом дня.

Що робити на острові Іскія в Італії

Наповніть свій маршрут надихаючими враженнями, але не намагайтеся втиснути все в одну поїздку – це неможливо.

Фортеця Кастелло Арагонезе – відома пам’ятка Італії. Джерело: https://ru.wikipedia.org/ Фортеця Кастелло Арагонезе – відома пам’ятка Італії. Джерело: https://ru.wikipedia.org/

Відвідати замок Кастелло Арагонезе

Пориньте в історію цих яскравих місць Італії з відомим і популярним Castello Aragonese. Його стіни та вежі сягають 474 року до н.е. Боже, як він вистояв? Завдяки Альфонсо Арагонському, який мав особливу любов до таких споруд у 1400-х роках, значна частина фортеці була розкопана та відреставрована. Музей тортур, що зберігся, жахне вас, але ця спадщина дуже характеризує засновника фортеці, Герона I. Відкрийте для себе собор Дель Ассунта. Його крипта XI століття представить вам фрески Джотто. Вийдіть за межі стін фортеці, і ви знайдете сучасну ресторанну сцену, де тераси кожного закладу запропонують вам панораму, варту того, щоб її зафіксувати.

Прогулянка на човні

Щоб по-справжньому дослідити острів і побачити його вражаючий об’єм з усіх боків, вирушайте на прогулянковий човен, пришвартований уздовж скелястого узбережжя. Ви опинитеся в світі прихованих бухт, диких відокремлених пляжів і рибальських сіл, які живуть своїм власним життям.

Термальні та мінеральні джерела

Ось за чим ви приїхали. Якщо ви вирішите не зупинятися в курорті, де все вже організовано та включено, у вас усе одно буде величезний вибір локацій для цілющого відновлення. Тільки спочатку визначтеся з конкретною метою лікування, оскільки різні джерела та парки можуть спеціалізуватися на різних недугах – від подагри до артриту. Серед понад 100 джерел, що б’ють із землі, знайдуться місця сили, які готові дати вашій сім’ї шанс підзарядитися та знайти довгоочікуване щастя.

Vio Sorgeto – гарячі джерела, укладені в кам’яні ванни, які вітають усіх, хто шукає загального оздоровлення.

– гарячі джерела, укладені в кам’яні ванни, які вітають усіх, хто шукає загального оздоровлення. Poseidon Thermal Gardens – дуже популярне місце для купання та релаксації.

– дуже популярне місце для купання та релаксації. Negombo Hydrothermal Park і Sorgeto славляться своїми омолоджувальними цілорічними басейнами та пишними садами, які є доказом великої кількості мінералів, що вода приносить у ґрунт.

і славляться своїми омолоджувальними цілорічними басейнами та пишними садами, які є доказом великої кількості мінералів, що вода приносить у ґрунт. Kawaskura – унікальний парк джерел, що пробилися в скелі. Їхні лікувальні властивості використовували ще стародавні римляни.

Giardini La Mortella

Ботанічне диво, яке варто смакувати. Усі почуття задіяні, адже цей дивовижний сад пахне від низу до верху, і вам захочеться торкатися, нюхати, відчувати, бачити, чути та насолоджуватися. Виділіть цілий день, адже за пару годин це неможливо відчути. Окрім природи, тут є що подивитися та почути. Організовані концерти та музей додають звуків саду та наповнюють його казковою атмосферою, де бракує лише ельфів, але хто знає.

Найприголомшливіший вид на острів Іскія чекає на вас на горі Епомео. Джерело: https://ua.wikipedia.org/ Найприголомшливіший вид на острів Іскія чекає на вас на горі Епомео. Джерело: https://ua.wikipedia.org/

Піднятися на гору Епомео

Як ви це зробите – залежить від вас. Екскурсії з гідом або самостійний підйом, але це обов’язково. Ви не побачите узбережжя Амальфі та затоку Неаполя так, як із цієї вершини, хіба що з гелікоптера, але це не те саме. Ми можемо лише підказати, як трохи скоротити шлях. Починайте підйом у селі Fontana і йдіть асфальтованими стежками та злегка крутими доріжками вгору; ви не помилитеся. Ваша подорож становитиме 2,5 км угору. Однак похід із гідом може бути не лише безпечнішим, але й значно цікавішим, оскільки досвідчені місцеві знають кожен отвір і унікальні повороти на шляху.

Яскрава та барвиста подорож навколо острова Іскія, Італія. Джерело: Photographer Nati/Pexels Яскрава та барвиста подорож навколо острова Іскія, Італія. Джерело: Photographer Nati/Pexels

Одноденна екскурсія до Прочиди

О-ля-ля! Культурна перлина Європи – це місце, яке варто відвідати. Такі пам’ятки, як середньовічне село Terra Murata, Palazzo d’Avalos, абатство San Michele, а також неперевершена архітектура з барвистими вузькими вуличками та звивистими провулками, чекають на вас тут. Уздовж набережної ви знайдете чудові жваві ресторани з видом на затоку. Залишіться до вечора, щоб насолодитися всіма делікатесами з морепродуктів і побачити захоплюючий захід сонця з тераси одного з кафе.

Дегустація вин на Іскії

Завжди пробуйте щось нове, де б ви не обідали. Так ви відкриєте різноманітність Іскії. Багато виноградників організовують тури з дегустаціями та сомельє, які розкажуть захоплюючі історії та легенди, пов’язані з виноробством на Іскії.

Рекомендовані ресторани на Іскії, Італія

Коли йдеться про їжу та напої на острові Іскія, вибір може бути величезним. Однак ось заклади, які ви можете впевнено відвідати, побачивши їхню вивіску. Це найвище рекомендовані ресторани на острові Іскія, Італія: