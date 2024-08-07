Проект ''прекрасна Росія майбутнього'' нереальний з трьох причин

Двогодинна прес-конференція обмінених Кара-Мурзи, Пивоварова та Яшина на майданчику "Німецькій хвилі" у Бонні 2 серпня логічно вийшла на тему про "прекрасну росію майбутнього" після "путіна". Так само логічно всі троє продемонстрували повне нерозуміння проблеми та дотримання наративів політики путіну без путіну. За це їх оперативно похвалили сором'язливі імперці професор Соловей та Латиніна. Професор нарешті вперше висловився позитивно хоч про когось із емігрантів. Щоправда, термін життя їх поза РФ був лише три дні, і професор, можливо, ще змінить свою думку.

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Примечательно, все трое говорили в стиле ведомства лаврова и небензи – нахраписто и самоуверенно, и сходу принялись всех поучать. Пивоваров умудрился даже заявить, теперь он вместе с США и их сателитами, как сказал бы лавров, будут прописывать санкций для путинского режима. В общем, вывезти парней из расеи можно, вывести расею из парней нельзя или крайне сложно. Даже если они типа оппозиционеры.

Владимир Кара-Мурза, сын историка и сам историк по диплому, лучше всех из троих понимал, надо сказать что-то о прекрасной россии будущего иначе будет прекрасное будущее без россии. Поэтому заявил, его категорически не устраивает такое будущее – построить забор вокруг РФ и забыть. Непонятно, почему ему не нравится это прекрасное будущее, если особая расейская цивилизация останется наедине сама с собой и никто из вне не будет мешать её носителям. Никакого тлетворного влияния Запада. Варитесь в собственном соку и наслаждайтесь за железным занавесом своим величием. Тем более, что забор в Европе почти готов.

Но разные русские от Кара-Мурзы до лаврова упорно лезут через него. В результате Кара-Мурза в Бонне возмущался, как можно забыть о самом большом государстве в Европе и ультимативно заявлял – без РФ мира и стабильности на континенте не будет. Из кремля это тоже звучит регулярно. Лавров ещё в декабре 2021 г. в ультиматумах США и НАТО озвучил, что означает в понимании кремлёвцев мир и безопасность, и что возврат Крыма обсуждению не подлежит. С 2023 г. лавров и прочие уже говорят, что возвращение Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей тоже обсуждению не подлежит и точка. В общем, что украл, то и россия.

Но Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин не могут говорить совсем как лавров, медведев и "путин". Поэтому говорили о важности формирования "позитивного и конструктивного образа россии после "путина". Поскольку в зале висел вопрос – как и когда, то Кара-Мурза заявил – внезапно, скоро и за три дня. В отличие от Соловья, назначающего транзит власти и смерть "путина" в конце года уже пятый год, Кара-Мурза сосредоточился на трёх днях. В качестве доказательство сослался на Февральскую революцию и ГКЧП. В общем, 70 лет от покушения Каракозова в 1866 г. на царя Александра ІІ и всё остальное побоку, а роль "лесных братьев", в частности ОУН и УПА, в провале ГКЧП, тоже не была раскрыта. Зато раскрылась цена российского диплома историка даже у оппозиционера.

"Хорошие русские" делают вид или действительно не понимают, что есть минимум три причины, по которым прекрасное будущее возможно только без россии, а прекрасная россия будущего невозможна по определению. Если делают вид, то они агенты "путина", а если не понимают, то они бесполезные идиоты.

Причина первая и исходная. Санкции и другие текущие проблемы у РФ начались с 2014 г. из-за нападения на Украину. Следовательно, начинать проект "прекрасная россия" тоже логично с вывода оккупационных войск и покаяния. Но тут из рта у Кара-Мурзы торчит бутерброд Навального. До сих пор торчит, и не только у него, а у огромного большинства граждан РФ. Навалисты и другие "оппозиционеры" с 2014 г. не ходили с сине-жёлтыми флагами и не скандировали "Слава Украине!". Невзоров лишь с 2020 г. стал говорить по средам "Слава Украине!" из специально отведенной для этого "Гельвеции" – виртуального аналога Гайд-парка. Зато теперь Кара-Мурза и прочие "оппозиционеры" примазываются к тому спонтанному антивоенному и антиимперскому движению в РФ, которое было без них и вопреки им.

За десять лет войны в РФ так и не оформилась антиимперская и антивоенная партия, притом, что изначально у неё был мощный потенциал, а у Кремля крайне ограниченные возможности для легальной борьбы с ней. Настолько мощный, что кремлёвцам пришлось после второго минского соглашения срочно убить 27 февраля 2015 г. Бориса Немцова, так как он верно оценил ситуацию и намеревался использовать этот потенциал. Немцов был не "человеком с улицы", как Евгения Чирикова или Евгения Дунцова, а одним из своих, из старых кремлёвских, и бюрократия с олигархами вполне могли его поддержать.

Поэтому Немцова пришлось убить, а фонд Навального в 2015 г. занялся переключением внимания с Украины на генпрокурора Чайку и к 2017 г. дошёл до уточек медведева и он вам не Димон. Вместо борьбы с империализмом "оппозиция" стала активно и показушно бороться с коррупцией в империи в любезно предоставленных ей эфирах госкорпорации Газпром-медиа. При этом сам Чайка оставался генпрокурором до 2020 г. и перешёл с этой должности на представителя "путина" в Северо-Кавказском федерально округе, где его в 2022 г. и застали персональные санкции США, Великобритании и ЕС. Коррупция и борьба с ней в РФ одинаково санкционированы. В общем, история россии с 2014 г. и по текущий момент – это история тотального оскотинивания.

Пресс-конференция в Бонне это наглядно продемонстрировала. За это всех троих и полюбили Соловей с Латыниной. Они увидели в них таких же криптоимперцев как и сами. Точнее, получили указание срочно полюбить. Профессор в очередной раз, вопреки логике, нравоучительно изрёк, российский политик должен начинать с реформ в РФ, а не с вывода войск из Украины и покаяния перед украинцами. Соловей последовательно продолжает линию Навального – коррупция важнее, чем война, а Крым не бутерброд, чтобы срочно его вернуть Украине.

Соловей считает, украинцы должны подождать, пока в РФ пройдут реформы судов и ещё чего-то, и лишь по их завершению, можно будет обсудить вывод войск, репарации и остальное. О покаянии профессор даже не заикается, и после транзита будет говорить – это всё "путин" и его двойники. Это и есть то, что называют политикой путина без путина.

Профессор потому и обещает опять транзит власти на рубеже 2024-2025 г., что её план в кремле лежит на столе в ожидании выборов в США. В Кремле, наконец, определились, что надо ставить на Камалу Харрис как новую ипостась перезагрузчика Обамы. Поэтому Трамп и потроллил "путина", поздравив с успешным обменом арестованными.

В штабе республиканцев знают об этом плане и довольно потирают руки. Нравится или не нравится Кара-Мурзе и Соловью, но в случае избрания президентом республиканца, им и всем транзитчикам придётся сначала говорить о выводе войск из Украины за три дня, и лишь после этого о судебной и других реформах в РФ. Разумеется, если в Кремля готовы к транзиту. Если нет, то Трамп или Вэнс решительно включат "секретный" план углубления коллапса в РФ, а не будут долго камлать о мире как Харрис. План настолько "секретный", что уже в целом очевиден Липсицу и некоторым другим экономистам.

В общем, пока первым пунктом программы антиимперской оппозиции в РФ не будет "Слава Украине!", то не будет и проекта с прекрасной россией будущего. Без вывода войск из Украины у РФ нет будущего, а вся её оппозиция без этого пункта будет восприниматься как криптоимперцы, будь то Юлия Навальная, Кара-Мурза с компанией или Соловей. В Кремле это осознают, как и то, что одного Соловья для коммуникации уже мало, почему и забросили в Европу тройку с дважды отравленным Кара-Мурзой. Похоже, синие трусы Навального в яде стали переходящим знаменем российской "оппозиции".

Вторая причина, по которой нереален проект "прекрасная россия", это необходимость ответить на вопрос, что такое россия и каковы её размеры. Более чем очевидно, – Чечня, Дагестан, Карелия, Татарстан и далее по алфавиту до Якутии и Ямала, – это не россия. Даже криптоимперец Соловей допускает выход из РФ субъектов Северного Кавказа в своём проекте о прекрасном. Не настаивает, но допускает. В этом прекрасном однозначно кого-то не досчитаются. Союзного государства лукашенко в нём точно не будет, так как лукашенко и прекрасное – это несовместимые понятия. В переучреждённую профессором РФ никак не вписывается "последний диктатор" в Европе, который, как оказалось в 2014 г., не последний. Поэтому лукашенку придётся уговорить не ходить на выборы в 2025 г., поскольку проиграть их он не может.

Но более важна третья причина, по которой нереален проект россии демократической до прекрасности. Демократию нельзя построить авторитарными методами по декрету из имперского центра. Демократия создаётся только снизу и на земле, как модно говорить.

Поэтому после выступления Орбана в Румынии 26 июля и прошла по росСМИ волна радости. Орбан там заявил, что РФ неправильно называть неосталинистской автократией, так как у неё рыночная экономика, демонстрирующая "выдающуюся жизнеспособность". Великий повод для радости – Орбан сказал, мы не автократия, значит мы не безнадёжные и вовсе не пид..асы, как утверждают украинские солдаты на фронте.

Но есть маленькое неудобство, – примеров автократий на базе рыночных экономик в избытке, а Орбан просто не хочет отказаться с 2025 г. от нефти из РФ, что обещал сделать ЕС год назад. Великий комбинатор Орбан знает, что в ЕС его околонаучные сентенции не примут, и поэтому объявил о венгерском безвизе для граждан Беларуси и РФ. Орбан строит простую схему – я отменю безвиз, а вы разрешите мне ещё год покупать нефть у РФ. От РФ я добьюсь снижения цены на нефть за моё поведение, служащее примером для Кара-Мурзы и Пивоварова, и буду год наблюдать за тем, как её экономика демонстрирует "выдающуюся жизнеспособность".

Ввести демократию на россии высочайшим повелением системно пытался ещё царь Александр II, амнистировавший декабристов. Он тоже провёл судебную, образовательную, административную, военную и другие реформы, а также объявил войну взяточничеству. Продать проект "прекрасной россии" пробовали и до него, и после него. Большевики вообще торговали проектом "прекрасного будущего" во вселенском масштабе.

В итоге, что у Хрущёва, что у Горбачёв, что у Ельцина получалась лишь "оттепель" с либерализацией имперского режима. Медведев, слывшей либералом, продал этот проект Обаме, который согласился за это закрыть глаза на оккупацию части Грузии. Медведев идеальный и живой ещё пример эволюции системного либерала в крайнего имперца-рашиста. Либерал Ельцин тот просто превратил Грозный в руины и пообещал ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. вывести войска из Приднестровья к 2002 г.

Со времён Александра II проект с "прекрасной россией" в каком-то будущем всегда заканчивается одинаково, что во внутреннем, что во внешнем измерении. Длится это уже около 170 лет. Поэтому логичен вывод, – прекрасное будущее возможно только без этой сомнительной во всех отношениях россии. Нельзя превратить империю в демократию даже если иметь волшебную палочку и махать ею каждый день. Есть только один способ – роспуск империи и деимпериализация её бывшего пространства.