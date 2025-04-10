Президентські вибори в Польщі: у кого найбільший шанс на перемогу

Польща 18 травня буде обирати Президента. Останні опитування дають перевагу меру Варшави, кандидату від урядової коаліції Тшасковському.

Рафал Тшасковський (ГК)- 38,3%

Кароль Навроцький (ПіС) - 20,1%

Славомір Ментцен (Конфедерація) - 18,8%

Шимон Головня ("Третій шлях") - 7,1%

Адріан Зандберг ("Ліві разом") - 1,8%.

8,5% респондентів ще не визначилися з вибором.

У другому турі за Рафала Тшасковського проголосували б 56,1% опитаних, за Кароля Навроцького - 33,6%. Не визначилися 10,3%.

Опитування United Surveys для видання Wirtualna Polska.