Президентські вибори в Польщі: у кого найбільший шанс на перемогу
Польща 18 травня буде обирати Президента. Останні опитування дають перевагу меру Варшави, кандидату від урядової коаліції Тшасковському.
Рафал Тшасковський (ГК)- 38,3%
Кароль Навроцький (ПіС) - 20,1%
Славомір Ментцен (Конфедерація) - 18,8%
Шимон Головня ("Третій шлях") - 7,1%
Адріан Зандберг ("Ліві разом") - 1,8%.
8,5% респондентів ще не визначилися з вибором.
У другому турі за Рафала Тшасковського проголосували б 56,1% опитаних, за Кароля Навроцького - 33,6%. Не визначилися 10,3%.
Опитування United Surveys для видання Wirtualna Polska.