Президентские выборы в Польше: у кого самый большой шанс на победу

Польша 18 мая будет выбирать Президента. Последние опросы дают предпочтение мэру Варшавы, кандидату от правительственной коалиции Тшасковскому.

Рафал Тшасковский (ГК) – 38,3%

Кароль Навроцкий (ПиС) – 20,1%

Славомир Ментцен (Конфедерация) – 18,8%

Шимон Головня ("Третий путь") – 7,1%

Адриан Зандберг ("Левые вместе") – 1,8%.

8,5% респондентов еще не определились с выбором.

Во втором туре за Рафала Тшасковского проголосовали бы 56,1% опрошенных, за Кароля Навроцкого – 33,6%. Не определились 10,3%.

Опрос United Surveys для издания Wirtualna Polska.