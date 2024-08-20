Перетворення Європи: на яких умовах Україна вступить до НАТО

Президент Чехії заявив, що допускає вступ України до НАТО в умовах укладання угоди про припинення вогню та перемир'я з Росією, але тимчасової втрати частини окупованої території. Але тоді це буде не НАТО та не повноцінна Україна, а щось інше.

Далі текст мовою оригіналу

Последствия такого решения НАТО, для Европы будут огромные. Венгрия и Словакия подымут бунт в НАТО и попытаются не пропустить Украину, что потребует отказа НАТО от принципа консенсуса при принятии кардинальных решений, а бунт Орбана будет подавлен.

За вступление в НАТО Украина получает реальную гарантию своей безопасности, длительную передышку в войне и перспективы плана Маршала-2. А НАТО, со своей стороны, получает самую сильную армию в Европе, имеющую опыт успешной войны с агрессивной Россией, а также реальную возможность близко приблизится к Москве.

Максимальное приближение НАТО к границам России вызовет острое недовольство российских военных и резкое ухудшение политической судьбы Путина, которое своими авантюрами довел Россию до такого состояния.